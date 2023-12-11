https://sputniknews.com.tr/20231211/arjantinin-ilginc-baskani-goreve-basladi-ilk-isi-bircok-bakanligi-kapatmak-oldu--1078306588.html
Arjantin'in ilginç başkanı göreve başladı: İlk işi birçok bakanlığı kapatmak oldu
Arjantin'in ilginç başkanı göreve başladı: İlk işi birçok bakanlığı kapatmak oldu
Arjantin’de başkanlık seçimini ikinci turda kazanan ülkenin yeni Devlet Başkanı Javier Milei, dün yemin ederek göreve başladı. 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T10:38+0300
2023-12-11T10:38+0300
2023-12-11T10:43+0300
dünya
arjantin
javier milei
seçim
başkanlık
abd
israil
ispanya kralı 4. philip
vladimir zelenskiy
jair bolsonaro
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Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Javier Milei, dün Ulusal Kongre'de yemin ederek göreve başladı. Seçimi kazandığından beri uluslararası medyada konuşulan Milei, binlerce kişinin toplandığı Kongre önünde konuşma yaptı, geçitler düzenledi. Devlet liderinin de katıldığı tören ardından Milei, söz verdiği bakanlıkları kapatmayı hayata geçirdi. Kuşak ve bastonunu önceki Devlet Başkanı Alberto Fernandez'den alan Milei, halka seslenişinde şunları söyledi: Arjantin'in yeni Cumhurbaşkanı Javier Milei, göreve başladığı ilk gün hükümet bakanlıklarını 21'den 9'a düşüren bir kararname imzaladı. İç, dış, ekonomi, adalet, altyapı, dış ilişkiler, güvenlik ve savunma gibi bakanlıklar kalırken, eğitim, sağlık, kültür ve kadın hakları gibi bakanlıklar kaldırıldı.Törene bazı devlet liderleri de katıldı Yemin törenine, İspanya Kralı VI. Felipe, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Brezilya’nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric de katıldı. ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da törene davet edildiği fakat katılmayacakları açıklanmıştı. Konvoyu durdurup köpek sevdiKöpek sevgisiyle bilinen Milei, yemin töreninin ardından kongreden başkanlık sarayı Casa Rosada’ya geçtiği sırada konvoyunu durdurarak, bulunduğu araçtan indi ve sahipsiz bir köpeği sevdi.Milei, Arjantin Merkez Bankası'nı kapatacağını açıklamıştıEkonomist ve eski televizyon yorumcusu olan 53 yaşındaki Milei, Arjantin Merkez Bankası'nı kapatmak istediğini belirtmiş, ülke ekonomisini düzeltme sözü vermişti. Milei'nin ABD dolarını ülkenin resmi para birimi yapma vaadi halktan büyük destek toplamış, ancak birçok ekonomi uzmanı bunun ekonomik bir felakete yol açacağını ifade etmişti. Yıllık enflasyon oranının yüzde 200’e yaklaştığı Arjantin'de 5 kişiden ikisi yoksulluk sınırının altında yaşıyor.
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arjantin, javier milei, seçim, başkanlık, abd, israil, ispanya kralı 4. philip, vladimir zelenskiy, jair bolsonaro, gabriel boric
arjantin, javier milei, seçim, başkanlık, abd, israil, ispanya kralı 4. philip, vladimir zelenskiy, jair bolsonaro, gabriel boric
Arjantin'in ilginç başkanı göreve başladı: İlk işi birçok bakanlığı kapatmak oldu
10:38 11.12.2023 (güncellendi: 10:43 11.12.2023)
Arjantin’de başkanlık seçimini ikinci turda kazanan ülkenin yeni Devlet Başkanı Javier Milei, dün yemin ederek göreve başladı.
Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Javier Milei, dün Ulusal Kongre'de yemin ederek göreve başladı. Seçimi kazandığından beri uluslararası medyada konuşulan Milei, binlerce kişinin toplandığı Kongre önünde konuşma yaptı, geçitler düzenledi. Devlet liderinin de katıldığı tören ardından Milei, söz verdiği bakanlıkları kapatmayı hayata geçirdi.
Kuşak ve bastonunu önceki Devlet Başkanı Alberto Fernandez'den alan Milei, halka seslenişinde şunları söyledi:
"Bugün, Arjantin için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Bugün uzun, üzücü bir çöküş ve gerileme dönemini kapatıyoruz. Ülkemizin yeniden inşası yoluna giriyoruz. Arjantinliler ezici bir çoğunlukla geri dönüşü olmayan değişim arzularını dile getirmişlerdi.
Giden hükümet bizi hiperenflasyona doğru yolda bıraktı. Böyle bir felaketin yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız. Dişimizle, tırnağımızla mücadele edeceğiz"
Arjantin'in yeni Cumhurbaşkanı Javier Milei, göreve başladığı ilk gün hükümet bakanlıklarını 21'den 9'a düşüren bir kararname imzaladı. İç, dış, ekonomi, adalet, altyapı, dış ilişkiler, güvenlik ve savunma gibi bakanlıklar kalırken, eğitim, sağlık, kültür ve kadın hakları gibi bakanlıklar kaldırıldı.
Törene bazı devlet liderleri de katıldı
Yemin törenine, İspanya Kralı VI. Felipe, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Brezilya’nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric de katıldı.
ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da törene davet edildiği fakat katılmayacakları açıklanmıştı.
Konvoyu durdurup köpek sevdi
Köpek sevgisiyle bilinen Milei, yemin töreninin ardından kongreden başkanlık sarayı Casa Rosada’ya geçtiği sırada konvoyunu durdurarak, bulunduğu araçtan indi ve sahipsiz bir köpeği sevdi.
Milei, Arjantin Merkez Bankası'nı kapatacağını açıklamıştı
Ekonomist ve eski televizyon yorumcusu olan 53 yaşındaki Milei, Arjantin Merkez Bankası'nı kapatmak istediğini belirtmiş, ülke ekonomisini düzeltme sözü vermişti. Milei'nin ABD dolarını ülkenin resmi para birimi yapma vaadi halktan büyük destek toplamış, ancak birçok ekonomi uzmanı bunun ekonomik bir felakete yol açacağını ifade etmişti. Yıllık enflasyon oranının yüzde 200’e yaklaştığı Arjantin'de 5 kişiden ikisi yoksulluk sınırının altında yaşıyor.