Arjantin'in ilginç başkanı göreve başladı: İlk işi birçok bakanlığı kapatmak oldu

"Bugün, Arjantin için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Bugün uzun, üzücü bir çöküş ve gerileme dönemini kapatıyoruz. Ülkemizin yeniden inşası yoluna giriyoruz. Arjantinliler ezici bir çoğunlukla geri dönüşü olmayan değişim arzularını dile getirmişlerdi.

Giden hükümet bizi hiperenflasyona doğru yolda bıraktı. Böyle bir felaketin yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız. Dişimizle, tırnağımızla mücadele edeceğiz"