https://sputniknews.com.tr/20231211/araciyla-beyoglunda-yasli-kadina-carpan-eski-yemenli-bakanin-ogluna-ev-hapsi-cezasi--1078334884.html
Beyoğlu'nda yaşlı kadına çarpan eski Yemenli bakanın oğluna ev hapsi cezası: Serbest bırakılmıştı
Beyoğlu'nda yaşlı kadına çarpan eski Yemenli bakanın oğluna ev hapsi cezası: Serbest bırakılmıştı
Beyoğlu’nda aracıyla 69 yaşındaki kadına çarpan ve gözaltına alınan ve eski Yemen Ulaştırma Bakanı'nın oğlu hakkında ev hapsine karar verildi. Musaeed Hussein... 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T20:30+0300
2023-12-11T20:30+0300
2023-12-11T21:17+0300
kaza
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ev hapsi
yemen
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Beyoğlu’nda eski Yemen Ulaştırma Bakanı'nın oğlu, tedavi için babasını hastaneye götürdüğü esnada aracıyla 69 yaşındaki kadına çarpmış, yere savrularak ağır yaralanan kadın yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Kaza ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, eski Yemenli Bakan'ın oğlu olan sürücü Musaeed Ahmed Musaeed Hussein’i gözaltına almıştı. Araç içerisinde yolcu olarak bulunan eski Yemen Ulaştırma Bakanı ifadesinde, hasta olduğu için tedavi amacıyla araç sürücüsü oğlu ile birlikte Türkiye’ye geldiğini belirtmişti. Emniyette ifadesi alınarak “taksirle yaralama” suçundan adli işlemi yapılan Hussein, nöbetçi savcılığın talimatıyla aynı gün adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından 'yurtdışına çıkış yasağı' ve 'adli kontrol' talebiyle aynı gün mahkemeye sevk edilen Hussein, yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılan Musaeed Hussein hakkında ev hapsine karar verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231211/bu-kez-yemenli-eski-bakanin-oglu-istanbulda-kaza-yapti-yasli-kadin-yasam-mucadelesi-veriyor-1078305889.html
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kaza, ev hapsi, yemen, bakan
kaza, ev hapsi, yemen, bakan
Beyoğlu'nda yaşlı kadına çarpan eski Yemenli bakanın oğluna ev hapsi cezası: Serbest bırakılmıştı
20:30 11.12.2023 (güncellendi: 21:17 11.12.2023)
Beyoğlu’nda aracıyla 69 yaşındaki kadına çarpan ve gözaltına alınan ve eski Yemen Ulaştırma Bakanı'nın oğlu hakkında ev hapsine karar verildi. Musaeed Hussein dün çıkartıldığı mahkemece yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.
Beyoğlu’nda eski Yemen Ulaştırma Bakanı'nın oğlu, tedavi için babasını hastaneye götürdüğü esnada aracıyla 69 yaşındaki kadına çarpmış, yere savrularak ağır yaralanan kadın yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
Kaza ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, eski Yemenli Bakan'ın oğlu olan sürücü Musaeed Ahmed Musaeed Hussein’i gözaltına almıştı. Araç içerisinde yolcu olarak bulunan eski Yemen Ulaştırma Bakanı ifadesinde, hasta olduğu için tedavi amacıyla araç sürücüsü oğlu ile birlikte Türkiye’ye geldiğini belirtmişti.
Emniyette ifadesi alınarak “taksirle yaralama” suçundan adli işlemi yapılan Hussein, nöbetçi savcılığın talimatıyla aynı gün adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından 'yurtdışına çıkış yasağı' ve 'adli kontrol' talebiyle aynı gün mahkemeye sevk edilen Hussein, yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılan Musaeed Hussein hakkında ev hapsine karar verildi.