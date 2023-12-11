https://sputniknews.com.tr/20231211/araciyla-beyoglunda-yasli-kadina-carpan-eski-yemenli-bakanin-ogluna-ev-hapsi-cezasi--1078334884.html

Beyoğlu'nda yaşlı kadına çarpan eski Yemenli bakanın oğluna ev hapsi cezası: Serbest bırakılmıştı

Beyoğlu'nda yaşlı kadına çarpan eski Yemenli bakanın oğluna ev hapsi cezası: Serbest bırakılmıştı

Beyoğlu’nda aracıyla 69 yaşındaki kadına çarpan ve gözaltına alınan ve eski Yemen Ulaştırma Bakanı'nın oğlu hakkında ev hapsine karar verildi. Musaeed Hussein... 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T20:30+0300

2023-12-11T20:30+0300

2023-12-11T21:17+0300

kaza

türkiye

ev hapsi

yemen

bakan

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Beyoğlu’nda eski Yemen Ulaştırma Bakanı'nın oğlu, tedavi için babasını hastaneye götürdüğü esnada aracıyla 69 yaşındaki kadına çarpmış, yere savrularak ağır yaralanan kadın yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Kaza ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, eski Yemenli Bakan'ın oğlu olan sürücü Musaeed Ahmed Musaeed Hussein’i gözaltına almıştı. Araç içerisinde yolcu olarak bulunan eski Yemen Ulaştırma Bakanı ifadesinde, hasta olduğu için tedavi amacıyla araç sürücüsü oğlu ile birlikte Türkiye’ye geldiğini belirtmişti. Emniyette ifadesi alınarak “taksirle yaralama” suçundan adli işlemi yapılan Hussein, nöbetçi savcılığın talimatıyla aynı gün adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından 'yurtdışına çıkış yasağı' ve 'adli kontrol' talebiyle aynı gün mahkemeye sevk edilen Hussein, yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılan Musaeed Hussein hakkında ev hapsine karar verildi.

https://sputniknews.com.tr/20231211/bu-kez-yemenli-eski-bakanin-oglu-istanbulda-kaza-yapti-yasli-kadin-yasam-mucadelesi-veriyor-1078305889.html

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