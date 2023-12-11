https://sputniknews.com.tr/20231211/ankaragucu-kulubu-baskani-faruk-koca-ak-partiden-ihrac-istemiyle-disipline-sevk-edildi-1078340223.html
AK Parti, hakem Meler'e saldıran eski milletvekili Koca'yı ihraç talebiyle disipline sevk etti
AK Parti, hakem Meler'e saldıran eski milletvekili Koca'yı ihraç talebiyle disipline sevk etti
Hakem Meler'e saldırıda bulunan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi. 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T23:59+0300
2023-12-11T23:59+0300
2023-12-12T00:48+0300
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faruk koca
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halil umut meler
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AK Parti, hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan eski milletvekili ve MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini bildirdi.AK Parti'den yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Meler'e saldırıda bulunan Koca'nın partiden ihracı istemiyle disipline sevk edildiği, konunun Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) görüşüleceği belirtildi.MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 1-1 biten maçın ardından saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231211/ankaragucu-kulubu-baskani-faruk-kocadan-hakem-halil-umut-melere-yumruklu-saldiri-1078338286.html
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ankaragücü, mke ankaragücü, mkyk, mkyk, ak parti mkyk, faruk koca, ak parti, halil umut meler
AK Parti, hakem Meler'e saldıran eski milletvekili Koca'yı ihraç talebiyle disipline sevk etti
23:59 11.12.2023 (güncellendi: 00:48 12.12.2023)
Hakem Meler'e saldırıda bulunan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
AK Parti, hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan eski milletvekili ve MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini bildirdi.
AK Parti'den yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Meler'e saldırıda bulunan Koca'nın partiden ihracı istemiyle disipline sevk edildiği, konunun Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) görüşüleceği belirtildi.
MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 1-1 biten maçın ardından saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.