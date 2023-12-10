https://sputniknews.com.tr/20231210/zonguldakta-heyelan-kayip-2-kisi-icin-calismalara-yeniden-baslandi-1078261627.html
Zonguldak'ta heyelan: Kayıp 2 kişi için çalışmalara yeniden başlandı
Zonguldak'ta heyelan: Kayıp 2 kişi için çalışmalara yeniden başlandı
Zonguldak'ta dün üstü üste toprak kaymaları yaşandı. Gece meydana gelen ikinci heyelanda arama kurtarma çalışmalarında yer alanlar ekip toprak altında kaldı... 10.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-10T09:12+0300
2023-12-10T09:12+0300
2023-12-10T09:14+0300
türkiye
zonguldak
heyelan
son dakika
kayıp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0a/1078261470_0:143:2956:1806_1920x0_80_0_0_9daaedfdcbcae130d1ead3cb4d663776.jpg
Zonguldak'ta dün etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta yaşanan heyelan sonrası göçük altında kalan 80 yaşındaki Perihan Çakar ile 50 yaşındaki oğlu Sait Çakar'ın bulunması için gece ara verilen çalışmalar günün aydınlanmasıyla yeniden başladı.Ekiplerce yapılan incelemede göçük alanın güvenli olduğunun belirlenmesinin ardından AFAD koordinesinde Zonguldak Belediyesi, jandarma ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri alana giriş yaptı.Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, anne ve oğlunun bulunması için çalışma yürütülüyor.Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta dün, yağış sonucu heyelan meydana gelmiş, sokakta bulunan tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkılmıştı.AFAD, itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve diğer ekiplerin sevk edildiği bölgede, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlatılmıştı.Çalışmalar sırasında aynı bölgede ikinci heyelanın meydana gelmesi sonucu ekipten 21 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan 15'i ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231209/zonguldakta-heyelan-meydana-gelen-bolgede-ikinci-toprak-kaymasi-yasandi-yaralilar-var-1078259580.html
türkiye
zonguldak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0a/1078261470_179:0:2778:1949_1920x0_80_0_0_2f4803f7964c9d0b9cb009c6ddd24f07.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
zonguldak heyelan, zonguldak haber, zonguldak son durum
zonguldak heyelan, zonguldak haber, zonguldak son durum
Zonguldak'ta heyelan: Kayıp 2 kişi için çalışmalara yeniden başlandı
09:12 10.12.2023 (güncellendi: 09:14 10.12.2023)
Zonguldak'ta dün üstü üste toprak kaymaları yaşandı. Gece meydana gelen ikinci heyelanda arama kurtarma çalışmalarında yer alanlar ekip toprak altında kaldı. Ekibin kurtarılmasının ardından gece saatlerinde ara verilen çalışmalara yeniden başlandı.
Zonguldak'ta dün etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta yaşanan heyelan sonrası göçük altında kalan 80 yaşındaki Perihan Çakar ile 50 yaşındaki oğlu Sait Çakar'ın bulunması için gece ara verilen çalışmalar günün aydınlanmasıyla yeniden başladı.
Ekiplerce yapılan incelemede göçük alanın güvenli olduğunun belirlenmesinin ardından AFAD koordinesinde Zonguldak Belediyesi, jandarma ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri alana giriş yaptı.
Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, anne ve oğlunun bulunması için çalışma yürütülüyor.
Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta dün, yağış sonucu heyelan meydana gelmiş, sokakta bulunan tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkılmıştı.
AFAD, itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve diğer ekiplerin sevk edildiği bölgede, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlatılmıştı.
Çalışmalar sırasında aynı bölgede ikinci heyelanın meydana gelmesi sonucu ekipten 21 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan 15'i ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.