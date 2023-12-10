https://sputniknews.com.tr/20231210/zonguldakta-heyelan-kayip-2-kisi-icin-calismalara-yeniden-baslandi-1078261627.html

Zonguldak'ta heyelan: Kayıp 2 kişi için çalışmalara yeniden başlandı

Zonguldak'ta heyelan: Kayıp 2 kişi için çalışmalara yeniden başlandı

Zonguldak'ta dün üstü üste toprak kaymaları yaşandı. Gece meydana gelen ikinci heyelanda arama kurtarma çalışmalarında yer alanlar ekip toprak altında kaldı... 10.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-10T09:12+0300

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Zonguldak'ta dün etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta yaşanan heyelan sonrası göçük altında kalan 80 yaşındaki Perihan Çakar ile 50 yaşındaki oğlu Sait Çakar'ın bulunması için gece ara verilen çalışmalar günün aydınlanmasıyla yeniden başladı.Ekiplerce yapılan incelemede göçük alanın güvenli olduğunun belirlenmesinin ardından AFAD koordinesinde Zonguldak Belediyesi, jandarma ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri alana giriş yaptı.Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, anne ve oğlunun bulunması için çalışma yürütülüyor.Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta dün, yağış sonucu heyelan meydana gelmiş, sokakta bulunan tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkılmıştı.AFAD, itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve diğer ekiplerin sevk edildiği bölgede, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlatılmıştı.Çalışmalar sırasında aynı bölgede ikinci heyelanın meydana gelmesi sonucu ekipten 21 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan 15'i ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231209/zonguldakta-heyelan-meydana-gelen-bolgede-ikinci-toprak-kaymasi-yasandi-yaralilar-var-1078259580.html

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