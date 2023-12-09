https://sputniknews.com.tr/20231209/zonguldakta-heyelan-meydana-gelen-bolgede-ikinci-toprak-kaymasi-yasandi-yaralilar-var-1078259580.html

Zonguldak'ta heyelan meydana gelen bölgede ikinci toprak kayması yaşandı: Yaralılar var

Zonguldak'ta heyelan meydana gelen bölgede ikinci toprak kayması yaşandı: Yaralılar var

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle yıkılan tek katlı müstakil evin olduğu bölgede ikinci toprak kayması meydana geldi. 2 kişiyi kurtarma çalışmalarına katılan iş... 09.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-09T22:39+0300

2023-12-09T22:39+0300

2023-12-09T22:43+0300

türkiye

zonguldak

heyelan

toprak kayması

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Zonguldak'ta etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta heyelan yaşandı.Sokaktaki tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkıldı.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekipler, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlattı.İkinci bir heyelan meydana gelen bölgede ekip üyelerinden bazıları yaralandı.Öte yandan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve diğer ilgililer de bölgeye geldi.

https://sputniknews.com.tr/20231119/istanbulda-cocuk-parkinda-heyelan-1077552364.html

türkiye

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