https://sputniknews.com.tr/20231209/zonguldakta-heyelan-meydana-gelen-bolgede-ikinci-toprak-kaymasi-yasandi-yaralilar-var-1078259580.html
Zonguldak'ta heyelan meydana gelen bölgede ikinci toprak kayması yaşandı: Yaralılar var
Zonguldak'ta heyelan meydana gelen bölgede ikinci toprak kayması yaşandı: Yaralılar var
Zonguldak'ta heyelan nedeniyle yıkılan tek katlı müstakil evin olduğu bölgede ikinci toprak kayması meydana geldi. 2 kişiyi kurtarma çalışmalarına katılan iş... 09.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-09T22:39+0300
2023-12-09T22:39+0300
2023-12-09T22:43+0300
türkiye
zonguldak
heyelan
toprak kayması
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Zonguldak'ta etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta heyelan yaşandı.Sokaktaki tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkıldı.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekipler, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlattı.İkinci bir heyelan meydana gelen bölgede ekip üyelerinden bazıları yaralandı.Öte yandan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve diğer ilgililer de bölgeye geldi.
https://sputniknews.com.tr/20231119/istanbulda-cocuk-parkinda-heyelan-1077552364.html
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zonguldak, heyelan, toprak kayması
zonguldak, heyelan, toprak kayması
Zonguldak'ta heyelan meydana gelen bölgede ikinci toprak kayması yaşandı: Yaralılar var
22:39 09.12.2023 (güncellendi: 22:43 09.12.2023)
Zonguldak'ta heyelan nedeniyle yıkılan tek katlı müstakil evin olduğu bölgede ikinci toprak kayması meydana geldi. 2 kişiyi kurtarma çalışmalarına katılan iş makineleri, ikinci heyelanda toprak altında kaldı. İlk belirlemelere göre yaralıların olduğu öğrenildi.
Zonguldak'ta etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta heyelan yaşandı.
Sokaktaki tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlattı.
İkinci bir heyelan meydana gelen bölgede ekip üyelerinden bazıları yaralandı.
Öte yandan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve diğer ilgililer de bölgeye geldi.