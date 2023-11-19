https://sputniknews.com.tr/20231119/istanbulda-cocuk-parkinda-heyelan-1077552364.html
İstanbul'da çocuk parkında heyelan
İstanbul'da çocuk parkında heyelan
İstanbul Eyüpsultan'da yoğun yağış nedeniyle bir inşaatın üstünde bulunan çocuk parkında toprak kaydı. Yaralanan kimsenin olmadığı olayın ardından güvenlik... 19.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-19T13:52+0300
2023-11-19T13:52+0300
2023-11-19T13:52+0300
türkiye
istanbul
fırtına
heyelan
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Sabaha karşı Güzeltepe Mahallesi'nde Urfa Sokak'ta meydana geldi. Gece boyunca devam eden şiddetli yağış sonrası sokakta bulunan bir parkın oturma alanı ve çitleri inşaat alanına doğru kaydı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri geldi. Bölgede incelemeler yapan ekipler, olay yerini güvenlik çemberine aldı. Belediye yetkililerinin bölgedeki diğer yapıların zemininde bir kayma olup olmadığını belirlemek üzere inceleme yapacakları öğrenildi.Mahalle sakini Salim Yıldız, inşaat alanında sabah saatlerinde yağış nedeniyle toprak kayması yaşandığını anlattı.
https://sputniknews.com.tr/20231119/firtina-gemiyi-ikiye-boldu-1077550419.html
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istanbul, fırtına, heyelan
istanbul, fırtına, heyelan
İstanbul'da çocuk parkında heyelan
İstanbul Eyüpsultan'da yoğun yağış nedeniyle bir inşaatın üstünde bulunan çocuk parkında toprak kaydı. Yaralanan kimsenin olmadığı olayın ardından güvenlik nedeniyle park kapatıldı.
Sabaha karşı Güzeltepe Mahallesi'nde Urfa Sokak'ta meydana geldi. Gece boyunca devam eden şiddetli yağış sonrası sokakta bulunan bir parkın oturma alanı ve çitleri inşaat alanına doğru kaydı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri geldi. Bölgede incelemeler yapan ekipler, olay yerini güvenlik çemberine aldı. Belediye yetkililerinin bölgedeki diğer yapıların zemininde bir kayma olup olmadığını belirlemek üzere inceleme yapacakları öğrenildi.
Mahalle sakini Salim Yıldız, inşaat alanında sabah saatlerinde yağış nedeniyle toprak kayması yaşandığını anlattı.