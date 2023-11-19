https://sputniknews.com.tr/20231119/istanbulda-cocuk-parkinda-heyelan-1077552364.html

İstanbul'da çocuk parkında heyelan

İstanbul'da çocuk parkında heyelan

İstanbul Eyüpsultan'da yoğun yağış nedeniyle bir inşaatın üstünde bulunan çocuk parkında toprak kaydı. Yaralanan kimsenin olmadığı olayın ardından güvenlik... 19.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-19T13:52+0300

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türkiye

istanbul

fırtına

heyelan

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Sabaha karşı Güzeltepe Mahallesi'nde Urfa Sokak'ta meydana geldi. Gece boyunca devam eden şiddetli yağış sonrası sokakta bulunan bir parkın oturma alanı ve çitleri inşaat alanına doğru kaydı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri geldi. Bölgede incelemeler yapan ekipler, olay yerini güvenlik çemberine aldı. Belediye yetkililerinin bölgedeki diğer yapıların zemininde bir kayma olup olmadığını belirlemek üzere inceleme yapacakları öğrenildi.Mahalle sakini Salim Yıldız, inşaat alanında sabah saatlerinde yağış nedeniyle toprak kayması yaşandığını anlattı.

https://sputniknews.com.tr/20231119/firtina-gemiyi-ikiye-boldu-1077550419.html

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