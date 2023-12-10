https://sputniknews.com.tr/20231210/ukraynada-gazeteciye-iskence-edildigini-ogrenen-muskdan-zelenskiye-buyuk-bir-sorunumuz-var--1078268234.html
Ukrayna'da gazeteciye işkence edildiğini öğrenen Musk'dan Zelenskiy'e: 'Büyük bir sorunumuz var'
Ukrayna'da gazeteciye işkence edildiğini öğrenen Musk'dan Zelenskiy'e: 'Büyük bir sorunumuz var'
Elon Musk, ABD'li gazetecinin Ukrayna'da Zelenskiy'i eleştirdiği için tutuklanmasına X sosyal medya platformunda büyük tepki gösterdi. 10.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-10T13:29+0300
2023-12-10T13:29+0300
2023-12-10T13:32+0300
ukrayna krizi
gazeteci
vladimir zelenskiy
kiev
elon musk
twitter
x
tucker carlson
sansür
işkence
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Kiev rejiminin başı Vladimir Zelenskiy'i eleştiren ve demokratik bir lider olmadığını söyleyen ABD'li gazeteci Gonzalo Lira'nın Ukrayna'da tutuklu olduğu ortaya çıktı. ABD'li gazeteci Tucker Carlson, ABD'li gazetecinin aylardır Ukrayna'da işkence gördüğünü söylerken, Ukrayna'nın 'söylendiği üzere' bir demokrasi olup olmadığına yönelik soruların git gide arttığını belirtti. Carlson ayrıca gazetecinin Biden'ı eleştirdikten sonra da özellikle tutuklandığını açıkladı.Bunun üzerine X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk da, aynı gönderinin altına, "Biz 100 milyar dolardan fazla para gönderdik ve hala bir Amerikan vatandaşı hapishaneye mi atılıyor? Bunun arkasında 'eleştirdiği için hapse atılması' dışında farklı bir şey yoksa, gerçekten büyük bir sorunumuz var demektir" ifadelerini kullandı. Devamında ise Carlson'ın, "Evet, gazetecinin suçunun 'Zelenskiy hakkında uygun olmayan şeyler demesi" açıklaması ardından Musk, Zelenskiy'i etiketleyerek, "Başkan Zelenskiy, lütfen Amerikan halkını bu konuda 'eğitin'" yorumu yaptı.Sonrasında ise Musk, ABD Başkanı Joe Biden'ı etiketleyerek, ABD'li gazeteci için, "Amerikalı gazetecimizin son durumu nedir" sorunu sordu: Gazeteci Gonzalo Lira, 1 Ağustos günü 'Ukrayna liderini eleştirmekten' gözaltına alınabileceğini kanıtlarıyla paylaşmıştı:
https://sputniknews.com.tr/20231210/ukrayna-rus-sporcularin-da-katilacagi-2024-olimpiyatlarina-katilmayacagini-acikladi--1078267582.html
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gazeteci, vladimir zelenskiy, kiev, elon musk, twitter , x, tucker carlson, sansür, işkence
gazeteci, vladimir zelenskiy, kiev, elon musk, twitter , x, tucker carlson, sansür, işkence
Ukrayna'da gazeteciye işkence edildiğini öğrenen Musk'dan Zelenskiy'e: 'Büyük bir sorunumuz var'
13:29 10.12.2023 (güncellendi: 13:32 10.12.2023)
Elon Musk, ABD'li gazetecinin Ukrayna'da Zelenskiy'i eleştirdiği için tutuklanmasına X sosyal medya platformunda büyük tepki gösterdi.
Kiev rejiminin başı Vladimir Zelenskiy'i eleştiren ve demokratik bir lider olmadığını söyleyen ABD'li gazeteci Gonzalo Lira'nın Ukrayna'da tutuklu olduğu ortaya çıktı. ABD'li gazeteci Tucker Carlson, ABD'li gazetecinin aylardır Ukrayna'da işkence gördüğünü söylerken, Ukrayna'nın 'söylendiği üzere' bir demokrasi olup olmadığına yönelik soruların git gide arttığını belirtti. Carlson ayrıca gazetecinin Biden'ı eleştirdikten sonra da özellikle tutuklandığını açıkladı.
Bunun üzerine X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk da, aynı gönderinin altına, "Biz 100 milyar dolardan fazla para gönderdik ve hala bir Amerikan vatandaşı hapishaneye mi atılıyor? Bunun arkasında 'eleştirdiği için hapse atılması' dışında farklı bir şey yoksa, gerçekten büyük bir sorunumuz var demektir" ifadelerini kullandı.
Devamında ise Carlson'ın, "Evet, gazetecinin suçunun 'Zelenskiy hakkında uygun olmayan şeyler demesi" açıklaması ardından Musk, Zelenskiy'i etiketleyerek, "Başkan Zelenskiy, lütfen Amerikan halkını bu konuda 'eğitin'" yorumu yaptı.
Sonrasında ise Musk, ABD Başkanı Joe Biden'ı etiketleyerek, ABD'li gazeteci için, "Amerikalı gazetecimizin son durumu nedir" sorunu sordu:
Gazeteci Gonzalo Lira, 1 Ağustos günü 'Ukrayna liderini eleştirmekten' gözaltına alınabileceğini kanıtlarıyla paylaşmıştı: