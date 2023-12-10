https://sputniknews.com.tr/20231210/ukrayna-rus-sporcularin-da-katilacagi-2024-olimpiyatlarina-katilmayacagini-acikladi--1078267582.html
Ukrayna, Rus sporcuların da katılacağı 2024 Olimpiyatları'na 'katılmayacağını' açıkladı
Ukrayna, Rus sporcuların da katılacağı 2024 Olimpiyatları'na 'katılmayacağını' açıkladı
Ukrayna, Rus sporcuların katılacağı sebebiyle 2024 Paris Olimpiyatları'nı protesto etme kararı aldığını açıkladı. 10.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-10T13:01+0300
2023-12-10T13:01+0300
2023-12-10T13:01+0300
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Ukrayna Gençlik ve Spor Bakanı'nın cumartesi günü yaptığı açıklamada, gelecek sene Paris'te yapılacak 2024 olimpiyatlarına katılıp katılmamanın ülkenin çıkarlarına göre belirleneceği söylemişti. Olimpiyat yönetiminin, Rus ve Belaruslu sporcuları tarafsız formalarla Olimpiyatlar'a katılacağı açıklaması ardından Kiev rejimi, Olimpiyatlar'a katılmayacağını açıkladı. Diğer ülkelerde Rus sporcuların katılımını desteklemiştiAralık ayında da, ABD Olimpiyat ve Paralimpik Komiteleri’nin (USOPC) Rus ve Belaruslu atletlerin Paris’teki olimpiyatlara tarafsız statüyle katılmasına izin verilmesi fikrini desteklediği belirtmişti. Bunun yanında diğer ülkeler de bu fikri destekleyen açıklamalar yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231210/putin-rusyanin-gelecegi-ozel-harekatta-gorev-yapan-askerlerin-faaliyetlerine-bagli-1078266336.html
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olimpiyatlar, 2024 paris olimpiyatları, 2024, 2024 paris olimpiyat oyunları, rusya, ukrayna, rus sporcular, rus sporcular
olimpiyatlar, 2024 paris olimpiyatları, 2024, 2024 paris olimpiyat oyunları, rusya, ukrayna, rus sporcular, rus sporcular
Ukrayna, Rus sporcuların da katılacağı 2024 Olimpiyatları'na 'katılmayacağını' açıkladı
Ukrayna, Rus sporcuların katılacağı sebebiyle 2024 Paris Olimpiyatları'nı protesto etme kararı aldığını açıkladı.
Ukrayna Gençlik ve Spor Bakanı'nın cumartesi günü yaptığı açıklamada, gelecek sene Paris'te yapılacak 2024 olimpiyatlarına katılıp katılmamanın ülkenin çıkarlarına göre belirleneceği söylemişti. Olimpiyat yönetiminin, Rus ve Belaruslu sporcuları tarafsız formalarla Olimpiyatlar'a katılacağı açıklaması ardından Kiev rejimi, Olimpiyatlar'a katılmayacağını açıkladı.
Diğer ülkelerde Rus sporcuların katılımını desteklemişti
Aralık ayında da, ABD Olimpiyat ve Paralimpik Komiteleri’nin (USOPC) Rus ve Belaruslu atletlerin Paris’teki olimpiyatlara tarafsız statüyle katılmasına izin verilmesi fikrini desteklediği belirtmişti. Bunun yanında diğer ülkeler de bu fikri destekleyen açıklamalar yapmıştı.