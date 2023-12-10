https://sputniknews.com.tr/20231210/ukrayna-rus-sporcularin-da-katilacagi-2024-olimpiyatlarina-katilmayacagini-acikladi--1078267582.html

Ukrayna, Rus sporcuların da katılacağı 2024 Olimpiyatları'na 'katılmayacağını' açıkladı

Ukrayna, Rus sporcuların da katılacağı 2024 Olimpiyatları'na 'katılmayacağını' açıkladı

Ukrayna, Rus sporcuların katılacağı sebebiyle 2024 Paris Olimpiyatları'nı protesto etme kararı aldığını açıkladı. 10.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-10T13:01+0300

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Ukrayna Gençlik ve Spor Bakanı'nın cumartesi günü yaptığı açıklamada, gelecek sene Paris'te yapılacak 2024 olimpiyatlarına katılıp katılmamanın ülkenin çıkarlarına göre belirleneceği söylemişti. Olimpiyat yönetiminin, Rus ve Belaruslu sporcuları tarafsız formalarla Olimpiyatlar'a katılacağı açıklaması ardından Kiev rejimi, Olimpiyatlar'a katılmayacağını açıkladı. Diğer ülkelerde Rus sporcuların katılımını desteklemiştiAralık ayında da, ABD Olimpiyat ve Paralimpik Komiteleri’nin (USOPC) Rus ve Belaruslu atletlerin Paris’teki olimpiyatlara tarafsız statüyle katılmasına izin verilmesi fikrini desteklediği belirtmişti. Bunun yanında diğer ülkeler de bu fikri destekleyen açıklamalar yapmıştı.

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