https://sputniknews.com.tr/20231210/tcmb-baskani-erkan-reel-sektor-toplantilarina-deik-ve-tim-ile-devam-edecek-1078295594.html
TCMB Başkanı Erkan, reel sektör toplantılarına DEİK ve TİM ile devam edecek
TCMB Başkanı Erkan, reel sektör toplantılarına DEİK ve TİM ile devam edecek
Yarın DEİK yönetimi ile bir araya gelecek olan TCMB Başkanı Erkan, 13 Aralık Çarşamba günü de TİM Sektörler Konseyi ile İstişare Toplantısı'na katılacak. 10.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-10T22:50+0300
2023-12-10T22:50+0300
2023-12-10T22:50+0300
ekonomi
türkiye cumhuriyet merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
tcmb
merkez bankası
dış ekonomik ilişkiler kurulu (deik)
dış ekonomik ilişkiler kurulu
türkiye ihracatçılar meclisi
türkiye ihracatçılar meclisi
türkiye ihracatçılar meclisi (tim)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, reel sektör ile toplantılarını sürdürüyor.Erkan, reel sektör görüşmeleri kapsamında, yarın İstanbul'da, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Toplantısı'na, 13 Aralık Çarşamba günü de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi ile İstişare Toplantısı'na katılacak.Erkan, 29 Kasım'da İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve 7 Aralık'ta Ankara Sanayi Odası (ASO) ile toplantılar gerçekleştirmişti.TCMB Başkanı Erkan, ASO toplantısında, "Temmuzda 10 kat artışla 3 milyar liraya yükselttiğimiz reeskont limitini daha da artıracağız. Çalışmalarımız devam ediyor" ifadesini kullanmıştı.Erkan'ın reel sektör ile yaptığı toplantılarda, para politikasının yanı sıra Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) başta olmak üzere TCMB'nin yatırım ve ihracata desteklerinin büyük ilgi gördüğü belirtiliyor.TCMB, yeni YTAK programına 3 yıl boyunca toplam 300 milyar lira limit tahsis edilmesinin planlandığını duyurmuştu. İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde ise toplam faiz maliyetine üst sınır getirilerek iskonto oranı azami yüzde 25,93'te sabit tutulmuştu.
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türkiye cumhuriyet merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), tcmb, merkez bankası, dış ekonomik ilişkiler kurulu (deik), dış ekonomik ilişkiler kurulu, türkiye ihracatçılar meclisi, türkiye ihracatçılar meclisi, türkiye ihracatçılar meclisi (tim)
türkiye cumhuriyet merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), tcmb, merkez bankası, dış ekonomik ilişkiler kurulu (deik), dış ekonomik ilişkiler kurulu, türkiye ihracatçılar meclisi, türkiye ihracatçılar meclisi, türkiye ihracatçılar meclisi (tim)
TCMB Başkanı Erkan, reel sektör toplantılarına DEİK ve TİM ile devam edecek
Yarın DEİK yönetimi ile bir araya gelecek olan TCMB Başkanı Erkan, 13 Aralık Çarşamba günü de TİM Sektörler Konseyi ile İstişare Toplantısı'na katılacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, reel sektör ile toplantılarını sürdürüyor.
Erkan, reel sektör görüşmeleri kapsamında, yarın İstanbul'da, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Toplantısı'na, 13 Aralık Çarşamba günü de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi ile İstişare Toplantısı'na katılacak.
Erkan, 29 Kasım'da İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve 7 Aralık'ta Ankara Sanayi Odası (ASO) ile toplantılar gerçekleştirmişti.
TCMB Başkanı Erkan, ASO toplantısında, "Temmuzda 10 kat artışla 3 milyar liraya yükselttiğimiz reeskont limitini daha da artıracağız. Çalışmalarımız devam ediyor" ifadesini kullanmıştı.
Erkan'ın reel sektör ile yaptığı toplantılarda, para politikasının yanı sıra Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) başta olmak üzere TCMB'nin yatırım ve ihracata desteklerinin büyük ilgi gördüğü belirtiliyor.
TCMB, yeni YTAK programına 3 yıl boyunca toplam 300 milyar lira limit tahsis edilmesinin planlandığını duyurmuştu. İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde ise toplam faiz maliyetine üst sınır getirilerek iskonto oranı azami yüzde 25,93'te sabit tutulmuştu.