https://sputniknews.com.tr/20231210/tcmb-baskani-erkan-reel-sektor-toplantilarina-deik-ve-tim-ile-devam-edecek-1078295594.html

TCMB Başkanı Erkan, reel sektör toplantılarına DEİK ve TİM ile devam edecek

TCMB Başkanı Erkan, reel sektör toplantılarına DEİK ve TİM ile devam edecek

Yarın DEİK yönetimi ile bir araya gelecek olan TCMB Başkanı Erkan, 13 Aralık Çarşamba günü de TİM Sektörler Konseyi ile İstişare Toplantısı'na katılacak. 10.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-10T22:50+0300

2023-12-10T22:50+0300

2023-12-10T22:50+0300

ekonomi

türkiye cumhuriyet merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

tcmb

merkez bankası

dış ekonomik ilişkiler kurulu (deik)

dış ekonomik ilişkiler kurulu

türkiye ihracatçılar meclisi

türkiye ihracatçılar meclisi

türkiye ihracatçılar meclisi (tim)

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, reel sektör ile toplantılarını sürdürüyor.Erkan, reel sektör görüşmeleri kapsamında, yarın İstanbul'da, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Toplantısı'na, 13 Aralık Çarşamba günü de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi ile İstişare Toplantısı'na katılacak.Erkan, 29 Kasım'da İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve 7 Aralık'ta Ankara Sanayi Odası (ASO) ile toplantılar gerçekleştirmişti.TCMB Başkanı Erkan, ASO toplantısında, "Temmuzda 10 kat artışla 3 milyar liraya yükselttiğimiz reeskont limitini daha da artıracağız. Çalışmalarımız devam ediyor" ifadesini kullanmıştı.Erkan'ın reel sektör ile yaptığı toplantılarda, para politikasının yanı sıra Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) başta olmak üzere TCMB'nin yatırım ve ihracata desteklerinin büyük ilgi gördüğü belirtiliyor.TCMB, yeni YTAK programına 3 yıl boyunca toplam 300 milyar lira limit tahsis edilmesinin planlandığını duyurmuştu. İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde ise toplam faiz maliyetine üst sınır getirilerek iskonto oranı azami yüzde 25,93'te sabit tutulmuştu.

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