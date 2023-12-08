https://sputniknews.com.tr/20231208/uzmanindan-500-tllik-banknot-icin-tarih-bin-tl-de-cikmak-zorunda-1078209474.html
Uzmanından 500 TL’lik banknot için tarih: 'Bin TL de çıkmak zorunda'
Uzmanından 500 TL’lik banknot için tarih: 'Bin TL de çıkmak zorunda'
Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değer kaybı devam ederken, Prof. Dr. Şenol Babuşçu 500 TL’lik, 1000 TL’lik banknotların neden çıkması gerektiğini sebepleri... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T10:17+0300
2023-12-08T10:17+0300
2023-12-08T10:17+0300
ekonomi
banknot
uzman
şenol babuşcu
hafize gaye erkan
para
tl
lira
merkez bankası
darphane
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Merkez Bankası’nın 500 TL'lik banknotların gündemlerinde olmadığı hem önceki yönetimi hem de yönetimi tarafından yalanlansa da yeni banknot basılacağı iddiaları gündemden düşmüyor.Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşçu Prof. Dr. Şenol Babuşçu geçtiğimiz yıllarda da gündeme getirdiği 500 TL’lik yeni banknotların basımı için hazırlık yapıyor iddiasını yeniden tekrarladı.Katıldığı canlı yayında açıklama yapan Babuşçu, 500 TL’lik, 1000 TL’lik banknotların neden çıkması gerektiğini sebepleri ile birlikte anlatarak 500 TL’lik banknot için de tarih verdi.Babuşçu’ya Sözcü TV’de katıldığı bir canlı yayında geçen yıl Merkez Bankası tarafından yalanlanan iddiası “500 liralık banknot çıkacak demiştiniz. Hatta o dönemde o dönemin Merkez Bankası başkanı itiraz etmişti. Bugün Gaye hanımın imzasıyla 200 liralık banknot basıldı. Siz hala iddianız arkasında mısınız? Biz yakında bu banknotları görür müyüz? 500'lük banknotların da basımı gerçekleşir mi?” sözleriyle yeniden yöneltildi.'Seçim sonrasına kalmıştı, 3 ay içerisinde 500'lük ve 1000'lik banknotlar çıkacak'Babuşçu ise bu soru üzerine iddiasını tekrarlayarak “Banknot hazırlıkları o dönem yapılmıştı fakat seçimler nedeniyle çıkması ertelendi. Seçim sonrasına kalmıştı. Tabii genel seçim sonrası, bir de yerel seçim girdi araya. Yerel seçimin arkasından ben hala aynı iddiadayım. Yani önümüzdeki Nisan, Mayıs, Haziran aylarında… Yerel seçimden sonraki 3 ay içerisinde 500'lük ve 1000'lik banknotlar çıkacak diye düşünüyorum" iddiasında bulundu.Prof. Dr. Babuşçu 500 ve 1.000 TL'lik banknotlara neden ihtiyaç duyulduğunu da yaptığı bir hesaplamayla açıkladı.Prof. Dr. Şenol Babuşçu'nun o hesaplaması ise şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20231207/hafize-gaye-erkan-imzasi-ile-merkez-bankasindan-yeni-200-tl-adimi-1078162800.html
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banknot, uzman, şenol babuşcu, hafize gaye erkan, para, tl, lira, merkez bankası, darphane
banknot, uzman, şenol babuşcu, hafize gaye erkan, para, tl, lira, merkez bankası, darphane
Uzmanından 500 TL’lik banknot için tarih: 'Bin TL de çıkmak zorunda'
Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değer kaybı devam ederken, Prof. Dr. Şenol Babuşçu 500 TL’lik, 1000 TL’lik banknotların neden çıkması gerektiğini sebepleri ile birlikte canlı yayında tek tek anlatarak 500 TL’lik banknot için de tarih verdi.
Merkez Bankası’nın 500 TL'lik banknotların gündemlerinde olmadığı hem önceki yönetimi hem de yönetimi tarafından yalanlansa da yeni banknot basılacağı iddiaları gündemden düşmüyor.
Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşçu Prof. Dr. Şenol Babuşçu geçtiğimiz yıllarda da gündeme getirdiği 500 TL’lik yeni banknotların basımı için hazırlık yapıyor iddiasını yeniden tekrarladı.
Katıldığı canlı yayında açıklama yapan Babuşçu, 500 TL’lik, 1000 TL’lik banknotların neden çıkması gerektiğini sebepleri ile birlikte anlatarak 500 TL’lik banknot için de tarih verdi.
Babuşçu’ya Sözcü TV’de katıldığı bir canlı yayında geçen yıl Merkez Bankası tarafından yalanlanan iddiası “500 liralık banknot çıkacak demiştiniz. Hatta o dönemde o dönemin Merkez Bankası başkanı itiraz etmişti. Bugün Gaye hanımın imzasıyla 200 liralık banknot basıldı. Siz hala iddianız arkasında mısınız? Biz yakında bu banknotları görür müyüz? 500'lük banknotların da basımı gerçekleşir mi?” sözleriyle yeniden yöneltildi.
'Seçim sonrasına kalmıştı, 3 ay içerisinde 500'lük ve 1000'lik banknotlar çıkacak'
Babuşçu ise bu soru üzerine iddiasını tekrarlayarak “Banknot hazırlıkları o dönem yapılmıştı fakat seçimler nedeniyle çıkması ertelendi. Seçim sonrasına kalmıştı. Tabii genel seçim sonrası, bir de yerel seçim girdi araya. Yerel seçimin arkasından ben hala aynı iddiadayım. Yani önümüzdeki Nisan, Mayıs, Haziran aylarında… Yerel seçimden sonraki 3 ay içerisinde 500'lük ve 1000'lik banknotlar çıkacak diye düşünüyorum" iddiasında bulundu.
Prof. Dr. Babuşçu 500 ve 1.000 TL'lik banknotlara neden ihtiyaç duyulduğunu da yaptığı bir hesaplamayla açıkladı.
Prof. Dr. Şenol Babuşçu'nun o hesaplaması ise şöyle:
"Dün bir hesaplama yaptım 2 milyon 900 bin liralık bir ödeme yapılacak olsa bir ev satın aldığınızda bu ödemede 16 kilo Türk Lirası 200'lük banknot kullanmanız lazım. Aynı banknotu dolar cinsinden verirseniz 2.9 milyon TL'yi 1 kilogramlık banknot kullanmanız lazım. Taşıma zorluğu çok ciddi boyutta 16 kat daha zor taşınıyor. Banknotlar bunun gibi gerekçelerle uluslararası teamüllere uygun olarak da bir an önce seçimden sonra banknotların çıkması gerektiğini düşünüyorum."