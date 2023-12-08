https://sputniknews.com.tr/20231208/uzmanindan-500-tllik-banknot-icin-tarih-bin-tl-de-cikmak-zorunda-1078209474.html

Uzmanından 500 TL’lik banknot için tarih: 'Bin TL de çıkmak zorunda'

Uzmanından 500 TL’lik banknot için tarih: 'Bin TL de çıkmak zorunda'

Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değer kaybı devam ederken, Prof. Dr. Şenol Babuşçu 500 TL’lik, 1000 TL’lik banknotların neden çıkması gerektiğini sebepleri... 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T10:17+0300

2023-12-08T10:17+0300

2023-12-08T10:17+0300

ekonomi

banknot

uzman

şenol babuşcu

hafize gaye erkan

para

tl

lira

merkez bankası

darphane

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Merkez Bankası’nın 500 TL'lik banknotların gündemlerinde olmadığı hem önceki yönetimi hem de yönetimi tarafından yalanlansa da yeni banknot basılacağı iddiaları gündemden düşmüyor.Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşçu Prof. Dr. Şenol Babuşçu geçtiğimiz yıllarda da gündeme getirdiği 500 TL’lik yeni banknotların basımı için hazırlık yapıyor iddiasını yeniden tekrarladı.Katıldığı canlı yayında açıklama yapan Babuşçu, 500 TL’lik, 1000 TL’lik banknotların neden çıkması gerektiğini sebepleri ile birlikte anlatarak 500 TL’lik banknot için de tarih verdi.Babuşçu’ya Sözcü TV’de katıldığı bir canlı yayında geçen yıl Merkez Bankası tarafından yalanlanan iddiası “500 liralık banknot çıkacak demiştiniz. Hatta o dönemde o dönemin Merkez Bankası başkanı itiraz etmişti. Bugün Gaye hanımın imzasıyla 200 liralık banknot basıldı. Siz hala iddianız arkasında mısınız? Biz yakında bu banknotları görür müyüz? 500'lük banknotların da basımı gerçekleşir mi?” sözleriyle yeniden yöneltildi.'Seçim sonrasına kalmıştı, 3 ay içerisinde 500'lük ve 1000'lik banknotlar çıkacak'Babuşçu ise bu soru üzerine iddiasını tekrarlayarak “Banknot hazırlıkları o dönem yapılmıştı fakat seçimler nedeniyle çıkması ertelendi. Seçim sonrasına kalmıştı. Tabii genel seçim sonrası, bir de yerel seçim girdi araya. Yerel seçimin arkasından ben hala aynı iddiadayım. Yani önümüzdeki Nisan, Mayıs, Haziran aylarında… Yerel seçimden sonraki 3 ay içerisinde 500'lük ve 1000'lik banknotlar çıkacak diye düşünüyorum" iddiasında bulundu.Prof. Dr. Babuşçu 500 ve 1.000 TL'lik banknotlara neden ihtiyaç duyulduğunu da yaptığı bir hesaplamayla açıkladı.Prof. Dr. Şenol Babuşçu'nun o hesaplaması ise şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20231207/hafize-gaye-erkan-imzasi-ile-merkez-bankasindan-yeni-200-tl-adimi-1078162800.html

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banknot, uzman, şenol babuşcu, hafize gaye erkan, para, tl, lira, merkez bankası, darphane