https://sputniknews.com.tr/20231210/saglik-bakani-kocadan-zonguldaktaki-heyelanda-yaralananlarin-son-durumuna-iliskin-aciklama-1078273989.html

Sağlık Bakanı Koca'dan Zonguldak'taki heyelanda yaralananların son durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan Zonguldak'taki heyelanda yaralananların son durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca, Zonguldak'ta heyelandan etkilenerek hastaneye nakledilen 23 kişiden 17'sinin taburcu edildiğini, genel durumları iyi olan 6 kişinin... 10.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-10T16:38+0300

2023-12-10T16:38+0300

2023-12-10T16:38+0300

fahrettin koca

türkiye

zonguldak

heyelan

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Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zonguldak merkezde heyelan sonrası göçük meydana geldiğini, olaydan 25 kişinin etkilendiğini belirtti.Kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını anımsatan ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Koca, olaydan etkilenenler başta olmak üzere, Zonguldak halkına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.Bakan Koca, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20231210/afad-baskani-memisten-zonguldak-ile-ilgili-uyari-zemin-acisindan-riskli-1078269661.html

türkiye

zonguldak

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