https://sputniknews.com.tr/20231210/saglik-bakani-kocadan-zonguldaktaki-heyelanda-yaralananlarin-son-durumuna-iliskin-aciklama-1078273989.html
Sağlık Bakanı Koca'dan Zonguldak'taki heyelanda yaralananların son durumuna ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan Zonguldak'taki heyelanda yaralananların son durumuna ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Koca, Zonguldak'ta heyelandan etkilenerek hastaneye nakledilen 23 kişiden 17'sinin taburcu edildiğini, genel durumları iyi olan 6 kişinin... 10.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-10T16:38+0300
2023-12-10T16:38+0300
2023-12-10T16:38+0300
fahrettin koca
türkiye
zonguldak
heyelan
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Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zonguldak merkezde heyelan sonrası göçük meydana geldiğini, olaydan 25 kişinin etkilendiğini belirtti.Kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını anımsatan ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Koca, olaydan etkilenenler başta olmak üzere, Zonguldak halkına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.Bakan Koca, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20231210/afad-baskani-memisten-zonguldak-ile-ilgili-uyari-zemin-acisindan-riskli-1078269661.html
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fahrettin koca, zonguldak, heyelan
fahrettin koca, zonguldak, heyelan
Sağlık Bakanı Koca'dan Zonguldak'taki heyelanda yaralananların son durumuna ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Koca, Zonguldak'ta heyelandan etkilenerek hastaneye nakledilen 23 kişiden 17'sinin taburcu edildiğini, genel durumları iyi olan 6 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zonguldak merkezde heyelan sonrası göçük meydana geldiğini, olaydan 25 kişinin etkilendiğini belirtti.
Kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını anımsatan ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Koca, olaydan etkilenenler başta olmak üzere, Zonguldak halkına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Bakan Koca, şunları kaydetti:
"Olaydan etkilenen 23 kişi ambulanslarla hastaneye nakledilmiş, 17'si tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiş, 6'sının ise tedavisi devam etmektedir. Genel durumları iyidir. Göçük olayının hemen akabinde 22 adet ambulans, 2 UMKE timi ile toplam 75 sağlık personeli görevlendirilmiştir."