https://sputniknews.com.tr/20231210/afad-baskani-memisten-zonguldak-ile-ilgili-uyari-zemin-acisindan-riskli-1078269661.html

AFAD Başkanı Memiş'ten Zonguldak ile ilgili uyarı: 'Zemin açısından riskli'

AFAD Başkanı Memiş'ten Zonguldak ile ilgili uyarı: 'Zemin açısından riskli'

Zonguldak'ta heyelan bölgesindeki çalışmalara ilişkin açıklama yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Zonguldak'ın aşırı yağış alan... 10.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-10T14:49+0300

2023-12-10T14:49+0300

2023-12-10T14:49+0300

türkiye

zonguldak

heyelan

okay memiş

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AFAD Başkanı Okay Memiş, Zonguldak'ın aşırı yağış alan, zemin açısından da riskli bir bölge olduğuna dikkati çekerek, ekiplerin kent genelindeki riskli alanları tespit etmeye devam edeceğini söyledi.Kentte heyelan bölgelerinde incelemelerini sürdüren Memiş, gazetecilere, dün akşam saatlerinde Asma Mahallesi'nde meydana gelen heyelan sonrası anne ve oğulun göçük altında kaldığını, olayı haber alır almaz AFAD, Zonguldak Belediyesi, itfaiye, jandarma, polis, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalede bulunduğunu belirtti.'6 personelimizin tedavisi devam ediyor'Memiş, ekiplerin ciddi risk atlattığına işaret ederek, "21 arama kurtarma ekibimiz yaralandı. Güçlü şekilde alanda olduğumuz için o yaralanan ekibe de hemen müdahale edilerek hiçbirisinin hayati tehlikesi olmayacak şekilde alandan çıkarılması sağlandı ve hastanelere intikal ettirildi. Şu anda 6 kardeşimizin, arama kurtarma personelimizin, tedbir amaçlı hastanede tedavileri devam ediyor. Onların da Allah'a şükür önemli rahatsızlıkları bulunmamaktadır. 15 kardeşimiz de taburcu oldu" diye konuştu.'14 aileyi, 14 evi de tahliye ettik'Sabah hava aydınlanınca arama çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Memiş, şöyle devam etti:Memiş, çalışmalarda yer alan tüm ekibe teşekkür etti.Heyelanda annesi ve kardeşini kaybeden Yılmaz Çakar da evlerinin yıkıldığını maç izlerken gelen telefonla öğrendiğini söyledi.Bölgeye geldiğinde evi göremediğini anlatan Çakar, "Bir geldim ev yok, bir şey hissedemedim; 'Annem gitti, kardeşim gitti' dedim. Daha ne hissedeceğim. Ev yok ki" ifadesini kullandı.'Komşulara yol verince ev gitti'Çakar, daha önce bölgede benzer bir olayın yaşanmadığına dikkati çekerek, "Çökme yaşanan yol ve istinat duvarı belli. Evde de herhangi bir sıkıntı yoktu. Ben 60 yaşındayım. Ev sağlamdı. Allah'ın takdiri, yapacak bir şey yok. Daha önce burada, böyle bir şey olmamıştı. Duvar çekildi oraya. Demek ki duvarın ağırlığıyla yol kaldırmadı. Sonra da göçtü işte" diye konuştu.Evin yanından komşularının evine yol verdiklerini belirten Çakar, "Bu sefer annemizin evi gitti. Annemle en son 2 gün evvel görüşmüştük. Herhangi bir sıkıntısı da yoktu. Yol verince gitti" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231210/zonguldakta-heyelan-kayip-2-kisi-icin-calismalara-yeniden-baslandi-1078261627.html

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