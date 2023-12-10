https://sputniknews.com.tr/20231210/rusya-ordusu-ka-52m-savas-helikopterlerini-ukraynaya-karsi-ilk-kez-kullandi-1078263160.html
Rusya ordusu, Ka-52M savaş helikopterlerini Ukrayna'ya karşı ilk kez kullandı
Rusya ordusu, Ka-52M savaş helikopterlerini Ukrayna'ya karşı ilk kez kullandı
Rusya Savunma Bakanlığı, modernize edilmiş Ka-52M helikopterlerinin Ukrayna'ya karşı yürütülen özel askeri harekatta ilk kez kullanıldığını duyurdu. 10.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-10T10:21+0300
2023-12-10T10:21+0300
2023-12-10T10:21+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
ka-52
ka-52 helikopteri
ukrayna
ukrayna ordusu
donetsk
lugansk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0a/1078263003_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_bf49e09c452e9847cbc997b5701c3e5a.jpg
Rusya ordusu Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta çeşitli gelişmiş silah ve mühimmatla Kiev'e bağlı güçlerin mevzilerini ve tesislerini vururken Savunma Bakanlığı'ndan Ka-52M helikopterlerinin kullanımına dair ilk kez bir açıklama geldi.Bakanlık, "Taarruz grubu bünyesindeki Ka-52M helikopterlerindeki mürettebat, Donetsk yönünde düşmanın müstahlem mevkilerine ve insan gücüne güdümsüz hava roketleriyle bombardıman gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.Rus pilotların kara birliklerinin desteklenmesine yönelik muharebe görevini yerine getirdiğini kaydeden bakanlık, Ka-52M helikopterlerinin bombardımanı sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bir kontrol noktası ile zırhlı araçlarının imha edildiğini bildirdi.'Osa' lakaplı Ka-52M pilotu, düşmanın karşılık vermediğini ve Rus mürettebatın sorunsuz şekilde üslerine döndüğünü söyledi.Ka-52M helikopteri, Rusya ordusunun Suriye'de kullandığı Ka-52A 'Alligator' helikopterinin, edinilen deneyimlere göre modernize edilmesi sonucu geliştirilmişti. Helikoptere yeni bir görüş ve navigasyon sistemi, aktif faz dizili antenli bir radar ve güçlendirilmiş iniş takımı dahil edildi. Ka-52M, 6 km menzilli 'Ataka-VM', 8 ve 10 km menzilli 'Vihr-M' ve 14 km'den fazla menzile sahip 'İzdelie 305' füzelerini fırlatma kapasitesine sahip.
https://sputniknews.com.tr/20231209/rus-askeri-sanayi-kompleksinin-imkanlari-abd-ve-ukraynayi-muzakereye-zorlayacak-1078243973.html
ukrayna
donetsk
lugansk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0a/1078263003_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_0e57b3d8403832011cbb0bfe88698de2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya savunma bakanlığı, ka-52, ka-52 helikopteri, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, lugansk
rusya savunma bakanlığı, ka-52, ka-52 helikopteri, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, lugansk
Rusya ordusu, Ka-52M savaş helikopterlerini Ukrayna'ya karşı ilk kez kullandı
Rusya Savunma Bakanlığı, modernize edilmiş Ka-52M helikopterlerinin Ukrayna'ya karşı yürütülen özel askeri harekatta ilk kez kullanıldığını duyurdu.
Rusya ordusu Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta çeşitli gelişmiş silah ve mühimmatla Kiev'e bağlı güçlerin mevzilerini ve tesislerini vururken Savunma Bakanlığı'ndan Ka-52M helikopterlerinin kullanımına dair ilk kez bir açıklama geldi.
Bakanlık, "Taarruz grubu bünyesindeki Ka-52M helikopterlerindeki mürettebat, Donetsk yönünde düşmanın müstahlem mevkilerine ve insan gücüne güdümsüz hava roketleriyle bombardıman gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.
Rus pilotların kara birliklerinin desteklenmesine yönelik muharebe görevini yerine getirdiğini kaydeden bakanlık, Ka-52M helikopterlerinin bombardımanı sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bir kontrol noktası ile zırhlı araçlarının imha edildiğini bildirdi.
'Osa' lakaplı Ka-52M pilotu, düşmanın karşılık vermediğini ve Rus mürettebatın sorunsuz şekilde üslerine döndüğünü söyledi.
Ka-52M helikopteri, Rusya ordusunun Suriye'de kullandığı Ka-52A 'Alligator' helikopterinin, edinilen deneyimlere göre modernize edilmesi sonucu geliştirilmişti. Helikoptere yeni bir görüş ve navigasyon sistemi, aktif faz dizili antenli bir radar ve güçlendirilmiş iniş takımı dahil edildi. Ka-52M, 6 km menzilli 'Ataka-VM', 8 ve 10 km menzilli 'Vihr-M' ve 14 km'den fazla menzile sahip 'İzdelie 305' füzelerini fırlatma kapasitesine sahip.