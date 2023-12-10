https://sputniknews.com.tr/20231210/rusya-ordusu-ka-52m-savas-helikopterlerini-ukraynaya-karsi-ilk-kez-kullandi-1078263160.html

Rusya ordusu, Ka-52M savaş helikopterlerini Ukrayna'ya karşı ilk kez kullandı

Rusya ordusu, Ka-52M savaş helikopterlerini Ukrayna'ya karşı ilk kez kullandı

Rusya Savunma Bakanlığı, modernize edilmiş Ka-52M helikopterlerinin Ukrayna'ya karşı yürütülen özel askeri harekatta ilk kez kullanıldığını duyurdu. 10.12.2023, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

ka-52

ka-52 helikopteri

ukrayna

ukrayna ordusu

donetsk

lugansk

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Rusya ordusu Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta çeşitli gelişmiş silah ve mühimmatla Kiev'e bağlı güçlerin mevzilerini ve tesislerini vururken Savunma Bakanlığı'ndan Ka-52M helikopterlerinin kullanımına dair ilk kez bir açıklama geldi.Bakanlık, "Taarruz grubu bünyesindeki Ka-52M helikopterlerindeki mürettebat, Donetsk yönünde düşmanın müstahlem mevkilerine ve insan gücüne güdümsüz hava roketleriyle bombardıman gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.Rus pilotların kara birliklerinin desteklenmesine yönelik muharebe görevini yerine getirdiğini kaydeden bakanlık, Ka-52M helikopterlerinin bombardımanı sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bir kontrol noktası ile zırhlı araçlarının imha edildiğini bildirdi.'Osa' lakaplı Ka-52M pilotu, düşmanın karşılık vermediğini ve Rus mürettebatın sorunsuz şekilde üslerine döndüğünü söyledi.Ka-52M helikopteri, Rusya ordusunun Suriye'de kullandığı Ka-52A 'Alligator' helikopterinin, edinilen deneyimlere göre modernize edilmesi sonucu geliştirilmişti. Helikoptere yeni bir görüş ve navigasyon sistemi, aktif faz dizili antenli bir radar ve güçlendirilmiş iniş takımı dahil edildi. Ka-52M, 6 km menzilli 'Ataka-VM', 8 ve 10 km menzilli 'Vihr-M' ve 14 km'den fazla menzile sahip 'İzdelie 305' füzelerini fırlatma kapasitesine sahip.

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rusya savunma bakanlığı, ka-52, ka-52 helikopteri, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, lugansk