https://sputniknews.com.tr/20231210/papa-francis-ermenistan-ile-azerbaycan-arasindaki-iliskilere-umutla-baktigini-belirtti-1078274066.html

Papa Francis, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere umutla baktığını belirtti

Papa Francis, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere umutla baktığını belirtti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilere umutla baktığını ve iki ülkenin... 10.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-10T16:25+0300

2023-12-10T16:25+0300

2023-12-10T16:25+0300

dünya

ermenistan

azerbaycan

karabağ

kafkasya

italya

roma

papa francis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0a/1078273832_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_743c11e88b996ef9a7b5695c0d1e7c8b.jpg

Papa, solunum yollarındaki rahatsızlık sebebiyle iki haftadır video konferans yöntemiyle icra ettiği geleneksel pazar duasını, bugün yeniden Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden gerçekleştirdi.Duanın ardından yaptığı konuşmada Papa, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki güvenin güçlendirilmesine yönelik önemli adımlar atılmasına ilişkin 7 Aralık'ta yapılan ortak açıklamaya değinerek, "Önemli sayıda Ermeni ve Azerbaycanlı mahkumun serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyorum. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere, Güney Kafkasya’da barışa yönelik bu olumlu işarete büyük umutla bakıyor, tarafları ve liderlerini barış anlaşmasını bir an önce sonuçlandırmak üzere destekliyorum" diye konuştu.Papa Francis, Dubai'de devam eden BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nın (COP28) da birkaç gün içinde tamamlanacağını belirterek, "Ortak evimizin bakımı ve halkların korunması konusunda iyi sonuçların elde edilmesi için dua etmenizi rica ediyorum" dedi.Papa, pazar duasında ayrıca bundan 75 yıl önce bugün İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin imzalandığını hatırlatarak, ileriye doğru pek çok adım atılsa da halen eksikliklerin olduğunu ve bazen geriye gidilen durumların da yaşandığını kaydetti.Savaşlardan çeken halklar için dua etmeyi sürdürdüklerini dile getiren Papa Franciscus, şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20231208/baku-ve-ermenistan-arasinda-esir-takasi-gerceklestirilecek-1078219641.html

ermenistan

azerbaycan

karabağ

kafkasya

italya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ermenistan, azerbaycan, karabağ, kafkasya, italya, roma, papa francis