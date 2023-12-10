https://sputniknews.com.tr/20231210/misirda-cumhurbaskanligi-secimleri-basladi-1078263994.html
Mısır’da Cumhurbaşkanlığı seçimleri başladı
Mısır’da Cumhurbaşkanlığı seçimleri başladı
Filistin-İsrail çatışması ve Gazze'ye sınırı olması nedeniyle Ortadoğu ihtilafında kilit rol oynayan Mısır, yeni Cumhurbaşkanı'nı seçmek üzere sandık başına... 10.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-10T10:50+0300
2023-12-10T10:50+0300
2023-12-10T10:50+0300
dünya
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Ülkede, yerel saatle 09.00'da başlayan oy verme işlemi akşam 21.00'e kadar sürecek.Seçim yarışında, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin yanı sıra Mısır Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Ferid Zehran, Vefd Partisi Genel Başkanı Abdussened Yemame ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hazım Ömer yer alıyor.Seçimler sırasında ülke genelinde 9 bin 376 sandık faaliyet gösterirken, seçim sürecini 14 uluslararası kuruluş ve 220 uluslararası gözlemci takip ediyor.Mısır'da 67 milyondan fazla seçmenin bulunduğu açıklanırken, bugün başlayan oy verme işleminin 12 Aralık'ta sona ereceği kaydedildi.Seçim sonuçlarının 18 Aralık'ta açıklanması ve Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.Mısır Ulusal Seçim Kurulundan yapılan yazılı açıklamaya göre, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda ikinci tur oy verme işlemleri yurt dışında 5-7 Ocak 2024, yurt içinde ise 8-10 Ocak 2024'te gerçekleştirilecek.Abdulfettah es-Sisi, Muhammed Mursi ve İslamcı Müslüman Kardeşler'in iktidardan devrilmesinden bir yıl sonra 2014'te yapılan seçimleri kazanarak Mısır'ın cumhurbaşkanı seçilmişti.Sisi, 2018 yılında ikinci dönem için yeniden seçilirken, Nisan 2019'da yapılan referandum sonrası Sisi'ye yeni bir dönem daha aday olma fırsatı veren ve başkanlık süresini dört yıldan altı yıla çıkaran değişiklikler kabul edildi.Mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin bu seçimleri kazanması halinde 2030 yılına kadar cumhurbaşkanı olarak görev yapması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231210/ab-trumpin-secimi-kazanmasi-halinde-natonun-cokmesinden-korkuyor-1078262846.html
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mısır, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, refah sınır kapısı, ortadoğu, abdülfettah es sisi
mısır, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, refah sınır kapısı, ortadoğu, abdülfettah es sisi
Mısır’da Cumhurbaşkanlığı seçimleri başladı
Filistin-İsrail çatışması ve Gazze'ye sınırı olması nedeniyle Ortadoğu ihtilafında kilit rol oynayan Mısır, yeni Cumhurbaşkanı'nı seçmek üzere sandık başına gitti.
Ülkede, yerel saatle 09.00'da başlayan oy verme işlemi akşam 21.00'e kadar sürecek.
Seçim yarışında, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin yanı sıra Mısır Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Ferid Zehran, Vefd Partisi Genel Başkanı Abdussened Yemame ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hazım Ömer yer alıyor.
Seçimler sırasında ülke genelinde 9 bin 376 sandık faaliyet gösterirken, seçim sürecini 14 uluslararası kuruluş ve 220 uluslararası gözlemci takip ediyor.
Mısır'da 67 milyondan fazla seçmenin bulunduğu açıklanırken, bugün başlayan oy verme işleminin 12 Aralık'ta sona ereceği kaydedildi.
Seçim sonuçlarının 18 Aralık'ta açıklanması ve Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.
Mısır Ulusal Seçim Kurulundan yapılan yazılı açıklamaya göre, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda ikinci tur oy verme işlemleri yurt dışında 5-7 Ocak 2024, yurt içinde ise 8-10 Ocak 2024'te gerçekleştirilecek.
Abdulfettah es-Sisi, Muhammed Mursi ve İslamcı Müslüman Kardeşler'in iktidardan devrilmesinden bir yıl sonra 2014'te yapılan seçimleri kazanarak Mısır'ın cumhurbaşkanı seçilmişti.
Sisi, 2018 yılında ikinci dönem için yeniden seçilirken, Nisan 2019'da yapılan referandum sonrası Sisi'ye yeni bir dönem daha aday olma fırsatı veren ve başkanlık süresini dört yıldan altı yıla çıkaran değişiklikler kabul edildi.
Mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin bu seçimleri kazanması halinde 2030 yılına kadar cumhurbaşkanı olarak görev yapması bekleniyor.