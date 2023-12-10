'Mahkemede rüşvet itirafı' haberine ilişkin Başsavcılıktan açıklama

"Habere konu olan dilekçe dışında adı geçenin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına/Komisyon Başkanlığına: Hakimler ve Savcılar Kuruluna hitaben yazmış olduğu hakim ve cumhuriyet savcılarına yönelik iddialar içeren tüm dilekçeleri herhangi bir somut bilgi, belge ve delil içerip içermediğine bakılmaksızın yasal mecburiyet gereği üst yazıya bağlanarak HSK genel sekreterliğine sunulmuştur.

Bilirkişi M. Doğan’ın; yıllar önce sahte bilirkişi raporları düzenlediği gerekçesi ile Bilirkişilik Kurulu Bölge Başkanlığınca resmi bilirkişiler listesinden çıkarıldığı, bu işlemi yapanlar da dahil olmak üzere, hakkında işlem yapan Bakırköy adliyesi ve diğer adliyelerde, Bölge Adliye Mahkemesinde görev yapan tüm hakim savcıları, rüşvetçi ve FETÖ'cü olmakla suçlayıp birden fazla ihbar ve şikayet dilekçeleri verdiği bilinmekte olup; halen Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinde rüşvet almak suçundan yargılanması devam etmektedir. Söz konusu haber içeriğinde yer alan bilgi ve iddiaların, adı geçen kişiden alınan tek taraflı, mesnetsiz gerçeğe aykırı iddialara dayandığı ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır."