https://sputniknews.com.tr/20231123/istanbul-hakimi-demiroglu-aciga-alindi-rusvet-iddialariyla-ilgili-dilekcede-adi-geciyordu-1077721169.html

İstanbul hakimi açığa alındı: Rüşvet iddialarıyla ilgili dilekçede adı geçiyordu

İstanbul hakimi açığa alındı: Rüşvet iddialarıyla ilgili dilekçede adı geçiyordu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki "rüşvet ve usulsüzlük" iddialarıyla ilgili dilekçede adı geçen hakim Sidar... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T16:49+0300

2023-11-23T16:49+0300

2023-11-23T16:51+0300

türkiye

hakim

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103800/01/1038000120_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_3e75c89c7d69da4900f4b6add4aa881a.jpg

İhbar dilekçesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında HSK tarafından görevlendirilen 3 müfettiş ön raporunu tamamladı.Raporu gündemine alan HSK 2. Dairesi, soruşturma tamamlanana kadar İstanbul Anadolu Adliyesi 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sidar Demiroğlu'nun geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231122/istanbulda-rusvet-operasyonu-46-polis-gozaltina-alindi-1077669463.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hakim, türkiye