https://sputniknews.com.tr/20231123/istanbul-hakimi-demiroglu-aciga-alindi-rusvet-iddialariyla-ilgili-dilekcede-adi-geciyordu-1077721169.html
İstanbul hakimi açığa alındı: Rüşvet iddialarıyla ilgili dilekçede adı geçiyordu
İstanbul hakimi açığa alındı: Rüşvet iddialarıyla ilgili dilekçede adı geçiyordu
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki "rüşvet ve usulsüzlük" iddialarıyla ilgili dilekçede adı geçen hakim Sidar... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T16:49+0300
2023-11-23T16:49+0300
2023-11-23T16:51+0300
türkiye
hakim
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103800/01/1038000120_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_3e75c89c7d69da4900f4b6add4aa881a.jpg
İhbar dilekçesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında HSK tarafından görevlendirilen 3 müfettiş ön raporunu tamamladı.Raporu gündemine alan HSK 2. Dairesi, soruşturma tamamlanana kadar İstanbul Anadolu Adliyesi 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sidar Demiroğlu'nun geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231122/istanbulda-rusvet-operasyonu-46-polis-gozaltina-alindi-1077669463.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103800/01/1038000120_140:0:980:630_1920x0_80_0_0_5e917ab783562578eadb0636ca8fccd6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hakim, türkiye
İstanbul hakimi açığa alındı: Rüşvet iddialarıyla ilgili dilekçede adı geçiyordu
16:49 23.11.2023 (güncellendi: 16:51 23.11.2023)
Ayrıntılar geliyor
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki "rüşvet ve usulsüzlük" iddialarıyla ilgili dilekçede adı geçen hakim Sidar Demiroğlu'nu açığa aldı.
İhbar dilekçesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında HSK tarafından görevlendirilen 3 müfettiş ön raporunu tamamladı.
Raporu gündemine alan HSK 2. Dairesi, soruşturma tamamlanana kadar İstanbul Anadolu Adliyesi 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sidar Demiroğlu'nun geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.