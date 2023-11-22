https://sputniknews.com.tr/20231122/istanbulda-rusvet-operasyonu-46-polis-gozaltina-alindi-1077669463.html

İstanbul'da rüşvet operasyonu: 46 polis gözaltına alındı

İstanbul'da rüşvet operasyonu: 46 polis gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, rüşvet aldığı tespit edilen 46 polis memurunun gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlarda rüşvet verme suçundan aranan 62 kişinin 59'u da... 22.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-22T14:26+0300

2023-11-22T14:26+0300

2023-11-22T14:26+0300

türkiye

polis

rüşvet

operasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1e/1075906694_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5637433e5cebb06c9510728d411589b8.jpg

İstanbul'da düzenlenen rüşvet operasyonunda 46 polis gözaltına alındı.Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada rüşvet almak ve vermek suçlarıyla ilgili teknik takip başlatıldı.Bu kapsamda 2022 ve 2023'teki 67 farklı olayda, 62 kişinin rüşvet verdiği, 46 polis memurunun ise rüşvet aldığı tespit edildi.Ardından emniyet güçleri harekete geçti. İstanbul, Kocaeli, Bitlis, Muş, Gümüşhane ve Şırnak'ta toplam 46 adrese baskın düzenlendi.Operasyonlarda rüşvet verme suçundan 59 kişi, rüşvet alma suçundan ise 46 polis memuru yakalandı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20231121/istanbulda-rusvet-operasyonu-39-polis-memuru-gozaltina-alindi--1077651578.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

polis, rüşvet, operasyon