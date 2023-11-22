https://sputniknews.com.tr/20231122/istanbulda-rusvet-operasyonu-46-polis-gozaltina-alindi-1077669463.html
İstanbul'da rüşvet operasyonu: 46 polis gözaltına alındı
İstanbul'da rüşvet operasyonu: 46 polis gözaltına alındı
İstanbul Valiliği, rüşvet aldığı tespit edilen 46 polis memurunun gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlarda rüşvet verme suçundan aranan 62 kişinin 59'u da... 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T14:26+0300
2023-11-22T14:26+0300
2023-11-22T14:26+0300
türkiye
polis
rüşvet
operasyon
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İstanbul'da düzenlenen rüşvet operasyonunda 46 polis gözaltına alındı.Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada rüşvet almak ve vermek suçlarıyla ilgili teknik takip başlatıldı.Bu kapsamda 2022 ve 2023'teki 67 farklı olayda, 62 kişinin rüşvet verdiği, 46 polis memurunun ise rüşvet aldığı tespit edildi.Ardından emniyet güçleri harekete geçti. İstanbul, Kocaeli, Bitlis, Muş, Gümüşhane ve Şırnak'ta toplam 46 adrese baskın düzenlendi.Operasyonlarda rüşvet verme suçundan 59 kişi, rüşvet alma suçundan ise 46 polis memuru yakalandı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20231121/istanbulda-rusvet-operasyonu-39-polis-memuru-gozaltina-alindi--1077651578.html
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polis, rüşvet, operasyon
İstanbul'da rüşvet operasyonu: 46 polis gözaltına alındı
İstanbul Valiliği, rüşvet aldığı tespit edilen 46 polis memurunun gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlarda rüşvet verme suçundan aranan 62 kişinin 59'u da yakalandı.
İstanbul'da düzenlenen rüşvet operasyonunda 46 polis gözaltına alındı.
Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada rüşvet almak ve vermek suçlarıyla ilgili teknik takip başlatıldı.
Bu kapsamda 2022 ve 2023'teki 67 farklı olayda, 62 kişinin rüşvet verdiği, 46 polis memurunun ise rüşvet aldığı tespit edildi.
Ardından emniyet güçleri harekete geçti. İstanbul, Kocaeli, Bitlis, Muş, Gümüşhane ve Şırnak'ta toplam 46 adrese baskın düzenlendi.
Operasyonlarda rüşvet verme suçundan 59 kişi, rüşvet alma suçundan ise 46 polis memuru yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.