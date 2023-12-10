https://sputniknews.com.tr/20231210/lavrov-ukrayna-catismasini-napolyon-ve-hitlere-karsi-kazanilan-zaferlere-benzetti-1078275208.html
Lavrov, Ukrayna çatışmasını Napolyon ve Hitler'e karşı kazanılan zaferlere benzetti
Lavrov, Ukrayna çatışmasını Napolyon ve Hitler'e karşı kazanılan zaferlere benzetti
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 1812 yılında Napolyon Bonapart ve 1945 yılında Adolf Hitler'e karşı kazanılan zaferlerde olduğu gibi Rusya'nın Ukrayna'daki... 10.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-10T17:03+0300
2023-12-10T17:03+0300
2023-12-10T17:03+0300
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Katar'da düzenlenen Doha Forumu'nda video konferans yöntemiyle bir konuşma yapan Lavrov, "19. yüzyılın başında Napolyon, Rusya'ya saldırmak için neredeyse tüm Avrupa'yı topladı. Biz onu yendik ve bu saldırının ardından daha da güçlendik. Geçen yüzyılın ortasında Hitler de aynısını yaptı; Rusya'ya karşı saldırıya geçmek için Avrupa ülkelerinin büyük bölümünü boyunduruğu altına aldı. O da mağlup oldu ve biz bu savaştan sonra daha da güçlendik" dedi.Günümüzde de ABD'nin Ukrayna'yı kullanarak Rusya'ya savaş açtığının altını çizen Lavrov, Rusya'nın Ukrayna çatışmasının öncesine kıyasla çok daha güçlü olduğunu ve savaş bittikten sonra daha da güçleneceğini vurguladı.'Rusya, Hamas'ın sadece siyasi kanadıyla temas kuruyor'Rusya'nın İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili tutumuna ilişkin konuşan Lavrov, Moskova'nın Hamas'ın sadece siyasi kanadıyla temas kurduğunu ve bu temasların İsrail'in de olumlu baktığı rehine anlaşmasının yapılmasını sağladığını belirtti.Lavrov, Hamas'ın 7 Ekim'de terör saldırısı gerçekleştirdiğini ve Rusya'nın bunu hemen kınadığını da anımsattı.'İsrail-Filistin çatışmasında ikiyüzlü bir tutum sergilemiyoruz'Rusya'nın Suriye'deki operasyonlarda ve Çeçenistan'daki silahlı faaliyetlerdeki denetimi dikkate alındığında Moskova'nın mevcut İsrail-Filistin çatışmasında ikiyüzlü bir tutum sergileyip sergilemediğinin sorulması üzerine Lavrov, "Takdir sizin. Ben ikiyüzlülük yaptığımı veya Rusya'nın böyle bir şey yaptığını düşünmüyorum. Biz, Çeçenistan'daki silahlı faaliyetlerin nasıl yürütüldüğünü hiçbir zaman gizlemedik. Suriye'de BM temsilciliği bulunan meşru hükümetin talebi üzerine yaptıklarımızı asla saklamadık. Rusya, özellikle ABD'nin Irak işgali sonucu ortaya çıkan terör örgütleriyle mücadele etti ve terörle mücadelemize devam edeceğiz" yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231210/putin-israil-basbakani-netanyahuyla-telefonda-gorustu-1078271526.html
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rusya, napolyon bonapart, hitler, fransa, israil, israil-filistin, suriye, gazze, gazze şeridi
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Lavrov, Ukrayna çatışmasını Napolyon ve Hitler'e karşı kazanılan zaferlere benzetti
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 1812 yılında Napolyon Bonapart ve 1945 yılında Adolf Hitler'e karşı kazanılan zaferlerde olduğu gibi Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmadan da güçlenerek çıktığını vurguladı.
Katar'da düzenlenen Doha Forumu'nda video konferans yöntemiyle bir konuşma yapan Lavrov, "19. yüzyılın başında Napolyon, Rusya'ya saldırmak için neredeyse tüm Avrupa'yı topladı. Biz onu yendik ve bu saldırının ardından daha da güçlendik. Geçen yüzyılın ortasında Hitler de aynısını yaptı; Rusya'ya karşı saldırıya geçmek için Avrupa ülkelerinin büyük bölümünü boyunduruğu altına aldı. O da mağlup oldu ve biz bu savaştan sonra daha da güçlendik" dedi.
Günümüzde de ABD'nin Ukrayna'yı kullanarak Rusya'ya savaş açtığının altını çizen Lavrov, Rusya'nın Ukrayna çatışmasının öncesine kıyasla çok daha güçlü olduğunu ve savaş bittikten sonra daha da güçleneceğini vurguladı.
'Rusya, Hamas'ın sadece siyasi kanadıyla temas kuruyor'
Rusya'nın İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili tutumuna ilişkin konuşan Lavrov, Moskova'nın Hamas'ın sadece siyasi kanadıyla temas kurduğunu ve bu temasların İsrail'in de olumlu baktığı rehine anlaşmasının yapılmasını sağladığını belirtti.
Lavrov, Hamas'ın 7 Ekim'de terör saldırısı gerçekleştirdiğini ve Rusya'nın bunu hemen kınadığını da anımsattı.
'İsrail-Filistin çatışmasında ikiyüzlü bir tutum sergilemiyoruz'
Rusya'nın Suriye'deki operasyonlarda ve Çeçenistan'daki silahlı faaliyetlerdeki denetimi dikkate alındığında Moskova'nın mevcut İsrail-Filistin çatışmasında ikiyüzlü bir tutum sergileyip sergilemediğinin sorulması üzerine Lavrov, "Takdir sizin. Ben ikiyüzlülük yaptığımı veya Rusya'nın böyle bir şey yaptığını düşünmüyorum. Biz, Çeçenistan'daki silahlı faaliyetlerin nasıl yürütüldüğünü hiçbir zaman gizlemedik. Suriye'de BM temsilciliği bulunan meşru hükümetin talebi üzerine yaptıklarımızı asla saklamadık. Rusya, özellikle ABD'nin Irak işgali sonucu ortaya çıkan terör örgütleriyle mücadele etti ve terörle mücadelemize devam edeceğiz" yanıtını verdi.