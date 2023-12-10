https://sputniknews.com.tr/20231210/lavrov-ukrayna-catismasini-napolyon-ve-hitlere-karsi-kazanilan-zaferlere-benzetti-1078275208.html

Lavrov, Ukrayna çatışmasını Napolyon ve Hitler'e karşı kazanılan zaferlere benzetti

Lavrov, Ukrayna çatışmasını Napolyon ve Hitler'e karşı kazanılan zaferlere benzetti

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 1812 yılında Napolyon Bonapart ve 1945 yılında Adolf Hitler'e karşı kazanılan zaferlerde olduğu gibi Rusya'nın Ukrayna'daki... 10.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-10T17:03+0300

2023-12-10T17:03+0300

2023-12-10T17:03+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

rusya

napolyon bonapart

hitler

fransa

israil

israil-filistin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1b/1077828351_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_eba14f1914c532c66a12941fb8cf8bf8.jpg

Katar'da düzenlenen Doha Forumu'nda video konferans yöntemiyle bir konuşma yapan Lavrov, "19. yüzyılın başında Napolyon, Rusya'ya saldırmak için neredeyse tüm Avrupa'yı topladı. Biz onu yendik ve bu saldırının ardından daha da güçlendik. Geçen yüzyılın ortasında Hitler de aynısını yaptı; Rusya'ya karşı saldırıya geçmek için Avrupa ülkelerinin büyük bölümünü boyunduruğu altına aldı. O da mağlup oldu ve biz bu savaştan sonra daha da güçlendik" dedi.Günümüzde de ABD'nin Ukrayna'yı kullanarak Rusya'ya savaş açtığının altını çizen Lavrov, Rusya'nın Ukrayna çatışmasının öncesine kıyasla çok daha güçlü olduğunu ve savaş bittikten sonra daha da güçleneceğini vurguladı.'Rusya, Hamas'ın sadece siyasi kanadıyla temas kuruyor'Rusya'nın İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili tutumuna ilişkin konuşan Lavrov, Moskova'nın Hamas'ın sadece siyasi kanadıyla temas kurduğunu ve bu temasların İsrail'in de olumlu baktığı rehine anlaşmasının yapılmasını sağladığını belirtti.Lavrov, Hamas'ın 7 Ekim'de terör saldırısı gerçekleştirdiğini ve Rusya'nın bunu hemen kınadığını da anımsattı.'İsrail-Filistin çatışmasında ikiyüzlü bir tutum sergilemiyoruz'Rusya'nın Suriye'deki operasyonlarda ve Çeçenistan'daki silahlı faaliyetlerdeki denetimi dikkate alındığında Moskova'nın mevcut İsrail-Filistin çatışmasında ikiyüzlü bir tutum sergileyip sergilemediğinin sorulması üzerine Lavrov, "Takdir sizin. Ben ikiyüzlülük yaptığımı veya Rusya'nın böyle bir şey yaptığını düşünmüyorum. Biz, Çeçenistan'daki silahlı faaliyetlerin nasıl yürütüldüğünü hiçbir zaman gizlemedik. Suriye'de BM temsilciliği bulunan meşru hükümetin talebi üzerine yaptıklarımızı asla saklamadık. Rusya, özellikle ABD'nin Irak işgali sonucu ortaya çıkan terör örgütleriyle mücadele etti ve terörle mücadelemize devam edeceğiz" yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231210/putin-israil-basbakani-netanyahuyla-telefonda-gorustu-1078271526.html

ukrayna

rusya

fransa

israil

suriye

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rusya, napolyon bonapart, hitler, fransa, israil, israil-filistin, suriye, gazze, gazze şeridi