https://sputniknews.com.tr/20231210/kuzey-kore-basini-brics-g7yi-geride-birakti-ve-yeni-bir-kuresel-ekonomik-duzen-kurabilir-1078277101.html
Kuzey Kore basını: BRICS, G7'yi geride bıraktı ve yeni bir küresel ekonomik düzen kurabilir
Kuzey Kore basını: BRICS, G7'yi geride bıraktı ve yeni bir küresel ekonomik düzen kurabilir
Kuzey Kore Merkezi Telgraf Ajansı, BRICS ülkelerinin G7 grubunu geride bıraktığını ve yeni bir küresel ekonomik düzen inşa edebileceğini yazdı. 10.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-10T18:40+0300
2023-12-10T18:40+0300
2023-12-10T18:40+0300
dünya
kuzey kore
brics
brics zirvesi
abd
rusya
çin
çin halk cumhuriyeti
g7
hindistan
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Ajansın haberinde, genişlemeye adım atan BRICS grubunun G7 grubunu geride bıraktığı ve yeni bir küresel ekonomik düzen inşa edebilme imkanına sahip olduğu belirtildi.Haberde, “Kayda değer bir siyasi ve ekonomik güç olan BRICS, ABD liderliğindeki tek kutuplu dünyaya karşı varlığını giderek daha yüksek sesle duyuruyor. BRICS artık G7'yi geride bırakmış durumda. (BRICS), kendi bölgelerinde ekonomik güçler olan Arjantin, İran, Suudi Arabistan ve Mısır'ı tam üye olmaya davet etti, böylelikle yeni bir küresel ekonomik düzen inşa etme imkanı oluştu” ifadelerine yer verildi.Haberde belirtildiği üzere, ABD karşıtı bir tutum benimseyen birçok ülke ve hatta bir zamanlar ‘Batı’ya karşı dostane davranan’ ülkeler bile ABD'ye sırt çevirip, BRICS ile birleşiyor.Şu anda Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın yer aldığı BRICS'e son zamanlarda 23 ülkenin katılmak istediğini bildirmişti. Ağustos ayında Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen BRICS zirvesinin sonunda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, İran, Arjantin, Mısır ve Etiyopya resmen BRICS'e davet edilmişti. Yeni ülkelerin tam üyelik süreci 1 Ocak 2024 itibarı ile başlayacak.
https://sputniknews.com.tr/20231210/rusya-savunma-bakanligi-rus-birlikleri-ukrayna-ordusunun-13-saldirisini-puskurttu-1078275937.html
kuzey kore
rusya
çin
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hindistan
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kuzey kore, brics, brics zirvesi, abd, rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, g7, hindistan, brezilya
kuzey kore, brics, brics zirvesi, abd, rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, g7, hindistan, brezilya
Kuzey Kore basını: BRICS, G7'yi geride bıraktı ve yeni bir küresel ekonomik düzen kurabilir
Kuzey Kore Merkezi Telgraf Ajansı, BRICS ülkelerinin G7 grubunu geride bıraktığını ve yeni bir küresel ekonomik düzen inşa edebileceğini yazdı.
Ajansın haberinde, genişlemeye adım atan BRICS grubunun G7 grubunu geride bıraktığı ve yeni bir küresel ekonomik düzen inşa edebilme imkanına sahip olduğu belirtildi.
Haberde, “Kayda değer bir siyasi ve ekonomik güç olan BRICS, ABD liderliğindeki tek kutuplu dünyaya karşı varlığını giderek daha yüksek sesle duyuruyor. BRICS artık G7'yi geride bırakmış durumda. (BRICS), kendi bölgelerinde ekonomik güçler olan Arjantin, İran, Suudi Arabistan ve Mısır'ı tam üye olmaya davet etti, böylelikle yeni bir küresel ekonomik düzen inşa etme imkanı oluştu” ifadelerine yer verildi.
Haberde belirtildiği üzere, ABD karşıtı bir tutum benimseyen birçok ülke ve hatta bir zamanlar ‘Batı’ya karşı dostane davranan’ ülkeler bile ABD'ye sırt çevirip, BRICS ile birleşiyor.
Şu anda Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın yer aldığı BRICS'e son zamanlarda 23 ülkenin katılmak istediğini bildirmişti. Ağustos ayında Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen BRICS zirvesinin sonunda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, İran, Arjantin, Mısır ve Etiyopya resmen BRICS'e davet edilmişti. Yeni ülkelerin tam üyelik süreci 1 Ocak 2024 itibarı ile başlayacak.