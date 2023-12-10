https://sputniknews.com.tr/20231210/kuzey-kore-basini-brics-g7yi-geride-birakti-ve-yeni-bir-kuresel-ekonomik-duzen-kurabilir-1078277101.html

Kuzey Kore basını: BRICS, G7'yi geride bıraktı ve yeni bir küresel ekonomik düzen kurabilir

Kuzey Kore basını: BRICS, G7'yi geride bıraktı ve yeni bir küresel ekonomik düzen kurabilir

Kuzey Kore Merkezi Telgraf Ajansı, BRICS ülkelerinin G7 grubunu geride bıraktığını ve yeni bir küresel ekonomik düzen inşa edebileceğini yazdı. 10.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-10T18:40+0300

2023-12-10T18:40+0300

2023-12-10T18:40+0300

dünya

kuzey kore

brics

brics zirvesi

abd

rusya

çin

çin halk cumhuriyeti

g7

hindistan

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Ajansın haberinde, genişlemeye adım atan BRICS grubunun G7 grubunu geride bıraktığı ve yeni bir küresel ekonomik düzen inşa edebilme imkanına sahip olduğu belirtildi.Haberde, “Kayda değer bir siyasi ve ekonomik güç olan BRICS, ABD liderliğindeki tek kutuplu dünyaya karşı varlığını giderek daha yüksek sesle duyuruyor. BRICS artık G7'yi geride bırakmış durumda. (BRICS), kendi bölgelerinde ekonomik güçler olan Arjantin, İran, Suudi Arabistan ve Mısır'ı tam üye olmaya davet etti, böylelikle yeni bir küresel ekonomik düzen inşa etme imkanı oluştu” ifadelerine yer verildi.Haberde belirtildiği üzere, ABD karşıtı bir tutum benimseyen birçok ülke ve hatta bir zamanlar ‘Batı’ya karşı dostane davranan’ ülkeler bile ABD'ye sırt çevirip, BRICS ile birleşiyor.Şu anda Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın yer aldığı BRICS'e son zamanlarda 23 ülkenin katılmak istediğini bildirmişti. Ağustos ayında Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen BRICS zirvesinin sonunda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, İran, Arjantin, Mısır ve Etiyopya resmen BRICS'e davet edilmişti. Yeni ülkelerin tam üyelik süreci 1 Ocak 2024 itibarı ile başlayacak.

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kuzey kore

rusya

çin

çin halk cumhuriyeti

hindistan

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kuzey kore, brics, brics zirvesi, abd, rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, g7, hindistan, brezilya