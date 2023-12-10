https://sputniknews.com.tr/20231210/kastamonuda-karaya-oturan-gemi-icin-kurtarma-calismasi-baslatildi-ilk-deneme-basarisiz-1078275056.html

Kastamonu'da karaya oturan gemi için kurtarma çalışması başlatıldı: İlk deneme başarısız

Kastamonu'da karaya oturan gemi için kurtarma çalışması başlatıldı: İlk deneme başarısız

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmasında ilk denemeden sonuç alınamadı. 10.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-10T16:55+0300

2023-12-10T16:55+0300

2023-12-10T17:01+0300

türkiye

gemi

kastamonu

inegöl

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Rusya'dan İnebolu Limanı'na getirdiği üre yükünü boşalttıktan sonra 27 Kasım'da fırtına nedeniyle iskeleden sürüklenerek Karadeniz Mahallesi sahilinde karaya oturan, 11 kişilik mürettebatın kurtarıldığı Kamerun bandıralı Vamo adlı 3 bin 666 grostonluk yük gemisini bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlatıldı.İnebolu Liman Başkanlığı'nın koordinesinde başlatılan çalışma kapsamında gemi kurtarma şirketine ait 2 adet römorkör ve 1 ekskavatör kullanıldı. Kıyıdaki ekskavatörün denize doğru ittiği gemiyi römorkörler de halatlarla çekmeye çalıştı.Gemi kurtarma operasyonunun ilk denemesinden sonuç elde edilemedi.82 metre uzunluğa, 12 metre genişliğe sahip gemi bulunduğu yerden hareket etmezken yeni yöntemlerin değerlendirileceği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20231129/istanbulda-bir-gemi-karaya-oturdu-1077892482.html

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