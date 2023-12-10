https://sputniknews.com.tr/20231210/izmirde-280-duzensiz-gocmen-yakalandi-7-organizator-tutuklandi-1078261131.html
İzmir’de 280 düzensiz göçmen yakalandı, 7 organizatör tutuklandı
İzmir’de 280 düzensiz göçmen yakalandı, 7 organizatör tutuklandı
İzmir’in 4 ilçesinde, jandarma ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 280 düzensiz göçmen ile 7 göçmen kaçakçısı... 10.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-10T08:53+0300
2023-12-10T08:53+0300
2023-12-10T08:53+0300
türkiye
düzensiz göç
yasadışı göç
sahil güvenlik
izmir
jandarma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0a/1078260974_77:0:1003:521_1920x0_80_0_0_289b887e5a7fd20b6aaeca5c2d0cd059.jpg
İzmir’in 4 ilçesinde, jandarma ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 280 düzensiz göçmen ile 7 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Organizatör şüphelilerinin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz cuma günü; Foça, Karaburun Bergama ve Dikili ilçelerinde ülkeyi yasadışı yollarla terk etmek isteyen 280 düzensiz göçmen ile göçmenlerin bölgeye getirilmesinde ve yurt dışına kaçmalarına olanak sağlayan 7 organizatör şüphelisini tespit etti. Operasyonun düğmesine basan ekipler; 2 minibüs, 2 otomobil ve 1 otobüse Cumhuriyet Savcısının talimatı ile el koydu.7 kişi tutuklandıYakalanan 280 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan 7 göçmen kaçakçısı şüphelisi de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Bir gün önce İzmir'in Dikili, Foça, Selçuk ve Menderes açıklarında 95 düzensiz göçmen kurtarılmış, 102 düzensiz göçmen yakalanmıştı.Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Dikili, Foça ve Menderes açıklarında lastik botlar ve can sallarında düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine olay yerlerine giden ekipler, Yunanistan unsurlarında Türk kara sularına itilen 95 yabancı uyrukluyu kurtardı.Dikili ve Selçuk açıklarında durdurulan lastik botlardaki 102 düzensiz göçmen yakalandı.Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20231203/duzensiz-gocmenlerin-serbest-birakildigi-iddiasina-yalanlama-1078038800.html
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0a/1078260974_192:0:887:521_1920x0_80_0_0_a63d133253683d16e22c37df89fd6201.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
düzensiz göç, yasadışı göç, sahil güvenlik, izmir, jandarma
düzensiz göç, yasadışı göç, sahil güvenlik, izmir, jandarma
İzmir’de 280 düzensiz göçmen yakalandı, 7 organizatör tutuklandı
İzmir’in 4 ilçesinde, jandarma ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 280 düzensiz göçmen ile 7 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Organizatör şüphelilerinin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İzmir’in 4 ilçesinde, jandarma ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 280 düzensiz göçmen ile 7 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Organizatör şüphelilerinin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı
ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz cuma günü; Foça, Karaburun Bergama ve Dikili ilçelerinde ülkeyi yasadışı yollarla terk etmek isteyen 280 düzensiz göçmen
ile göçmenlerin bölgeye getirilmesinde ve yurt dışına kaçmalarına olanak sağlayan 7 organizatör şüphelisini tespit etti. Operasyonun düğmesine basan ekipler; 2 minibüs, 2 otomobil ve 1 otobüse Cumhuriyet Savcısının talimatı ile el koydu.
Yakalanan 280 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan 7 göçmen kaçakçısı şüphelisi de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bir gün önce İzmir'in Dikili, Foça, Selçuk ve Menderes açıklarında 95 düzensiz göçmen kurtarılmış, 102 düzensiz göçmen yakalanmıştı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Dikili, Foça ve Menderes açıklarında lastik botlar ve can sallarında düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine olay yerlerine giden ekipler, Yunanistan unsurlarında Türk kara sularına itilen 95 yabancı uyrukluyu kurtardı.
Dikili ve Selçuk açıklarında durdurulan lastik botlardaki 102 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.