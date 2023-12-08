https://sputniknews.com.tr/20231208/pakistan-482-binden-fazla-afgan-duzensiz-gocmen-ulkesine-dondu-1078236322.html

Pakistan: 482 binden fazla Afgan düzensiz göçmen ülkesine döndü

Pakistan: 482 binden fazla Afgan düzensiz göçmen ülkesine döndü

Pakistan'da geçici hükümetin İçişleri Bakanı Sarfaraz Ahmed Bugti, şu ana kadar 482 binin üzerinde Afgan düzensiz göçmenin ülkesine döndüğünü, bu kişilerin... 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T22:04+0300

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dünya

pakistan

sarfaraz ahmed bugti

düzensiz göç

düzensizlik

göçmen

mülteci

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Ulusal basındaki haberlere göre, Bakan Bugti, başkent İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında, şu an sadece düzensiz göçmenlerin ülkeden sınır dışı edildiğini ancak bir noktada Pakistan'ın 40 yıldan uzun süredir ağırladığı mültecilerin de geri gitmek zorunda olacağını belirtti.Bugti, şu ana kadar 482 binin üzerinde Afgan düzensiz göçmenin ülkesine döndüğünü, bu kişilerin yüzde 90'ının gönüllü gittiğini bildirdi.Pakistan'da yasal şekilde bulunan 10 Afgan'ın da sınır dışı edildiğini dile getiren Bugti, bu kişilerin, siyasi faaliyetlerde bulunması nedeniyle gönderildiğini kaydetti.Pakistan'ın Afganları sınır dışı etme kararıTaliban'ın yönetime gelmesinin ardından Afganistan ile Pakistan arasında özellikle güvenlik eksenli sorunlar yaşanıyor.İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Taliban yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor. Taliban ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.İki ülke arasında son aylarda bu çerçevede tartışmalar artarken, Pakistan hükümeti, ekimin başında ülkede kayıt dışı yaşayan ve sayıları 1,7 milyonu geçen düzensiz göçmenlerin 1 Kasım'a kadar Pakistan'dan ayrılmasını istemişti. Bu tarihe kadar ayrılmayanların da sınır dışı edileceği duyurulmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230627/pakistandan-yunanistanin-gocmen-politikasina-tepki-1072902261.html

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pakistan, sarfaraz ahmed bugti, düzensiz göç, düzensizlik, göçmen, mülteci