Pakistan: 482 binden fazla Afgan düzensiz göçmen ülkesine döndü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Dünya Sefalet Endeksi'nde Türkiye'nin yeri
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
'Anlık bildirimler casusluk için kullanılıyor' iddiası
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
CHP, yerel seçimler için sahaya iniyor
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka dünya piyasalarını 7 trilyon dolar büyütecek... En çok hangi iş kolları etkilenecek?
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Eski Devlet Bakanı Türker: Yastık altında tutulan dolar ABD’ye sıfır faizli kredi anlamına gelir
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
ABD Senatosu’nda skandal: Cumhuriyetçi senatör generale bağırdı
17:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Lugansk Halk Cumhuriyeti milletvekiline suikast
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ‘Gazze tarihe geçti’
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, iPhone kullanmayı bıraktı
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘AB, Ukrayna’ya vaat ettiğinin yarısı kadar mermi toplayabildi’
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
İran mahkemesinden Kasım Süleymani davasında ABD’ye tazminat kararı
19:23
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye için artık temettü alma zamanı geldi
19:32
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna basını: ‘ABD yardımı geciktirmekle Zelenskiy'e ‘istifa et’ mesajı veriyor’
19:41
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın uzun menzilli hayalet uçağı 'PAK DA' için test üssü kuruldu
20:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Yunanistan'la dostluk köprüsü kurmaya başladık'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Motokuryelerle ilgili yeni düzenleme yolda
12:05
85 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
The Beatles'ın ötesinde: 'Hayalperest' John Lennon
13:31
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Hint medyası: ‘Putin'in ABD ve Ukrayna ile ilgili öngörüsü gerçekleşmeye başlıyor’
17:42
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Türkiye, İsrail’e büyük zarar verebilir’
17:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy, cephedeki sorunlar nedeniyle ABD’deki konuşmasını iptal etti’
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Rusya ve Türkiye birlikte savaş uçaklarını üretebilir’
18:24
2 dk
SESLİ HABER
Arap uzmanlar: ‘Putin, Ortadoğu ziyaretiyle Batı’nın dayattığı klişeyi bozdu’
18:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: ‘Rusya, Ukrayna ordusunu yenilgiye uğrattı’
19:17
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını, Senato tarafından engellenen Ukrayna’ya yardım tasarısını tartışıyor
19:26
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan ABD'ye '2. Vietnam' uyarısı
19:49
2 dk
SESLİ HABER
Danimarka, Kur’an-ı Kerim yakma eylemlerini yasakladı
19:56
1 dk
SESLİ HABER
'Rusya, Ukrayna'daki F-16 uçaklarını S-400'lerin özel füzeleriyle vuracak'
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Kirby: ‘ABD’nin Ukrayna'ya yardım fonu birkaç haftada bitecek’
20:11
1 dk
SESLİ HABER
Lübnanlı siyasetçi: ‘İsrail, Lübnan’la savaşamaz’
20:36
2 dk
SESLİ HABER
Putin'in Ortadoğu ziyareti Batı’da yankı buldu: ‘İzolasyon işe yaramadı’
20:47
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231208/pakistan-482-binden-fazla-afgan-duzensiz-gocmen-ulkesine-dondu-1078236322.html
Pakistan: 482 binden fazla Afgan düzensiz göçmen ülkesine döndü
Pakistan: 482 binden fazla Afgan düzensiz göçmen ülkesine döndü
Pakistan'da geçici hükümetin İçişleri Bakanı Sarfaraz Ahmed Bugti, şu ana kadar 482 binin üzerinde Afgan düzensiz göçmenin ülkesine döndüğünü, bu kişilerin... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T22:04+0300
2023-12-08T22:04+0300
dünya
pakistan
sarfaraz ahmed bugti
düzensiz göç
düzensizlik
göçmen
mülteci
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072857467_445:0:4086:2048_1920x0_80_0_0_c25f507113b0ce48a98e10066d3d6e8a.jpg
Ulusal basındaki haberlere göre, Bakan Bugti, başkent İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında, şu an sadece düzensiz göçmenlerin ülkeden sınır dışı edildiğini ancak bir noktada Pakistan'ın 40 yıldan uzun süredir ağırladığı mültecilerin de geri gitmek zorunda olacağını belirtti.Bugti, şu ana kadar 482 binin üzerinde Afgan düzensiz göçmenin ülkesine döndüğünü, bu kişilerin yüzde 90'ının gönüllü gittiğini bildirdi.Pakistan'da yasal şekilde bulunan 10 Afgan'ın da sınır dışı edildiğini dile getiren Bugti, bu kişilerin, siyasi faaliyetlerde bulunması nedeniyle gönderildiğini kaydetti.Pakistan'ın Afganları sınır dışı etme kararıTaliban'ın yönetime gelmesinin ardından Afganistan ile Pakistan arasında özellikle güvenlik eksenli sorunlar yaşanıyor.İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Taliban yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor. Taliban ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.İki ülke arasında son aylarda bu çerçevede tartışmalar artarken, Pakistan hükümeti, ekimin başında ülkede kayıt dışı yaşayan ve sayıları 1,7 milyonu geçen düzensiz göçmenlerin 1 Kasım'a kadar Pakistan'dan ayrılmasını istemişti. Bu tarihe kadar ayrılmayanların da sınır dışı edileceği duyurulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230627/pakistandan-yunanistanin-gocmen-politikasina-tepki-1072902261.html
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072857467_900:0:3631:2048_1920x0_80_0_0_69177da3101224f42a484f1e3fa049c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pakistan, sarfaraz ahmed bugti, düzensiz göç, düzensizlik, göçmen, mülteci
pakistan, sarfaraz ahmed bugti, düzensiz göç, düzensizlik, göçmen, mülteci

Pakistan: 482 binden fazla Afgan düzensiz göçmen ülkesine döndü

22:04 08.12.2023
© AP Photo / Andres LeightonPakistan
Pakistan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Andres Leighton
Abone ol
Pakistan'da geçici hükümetin İçişleri Bakanı Sarfaraz Ahmed Bugti, şu ana kadar 482 binin üzerinde Afgan düzensiz göçmenin ülkesine döndüğünü, bu kişilerin yüzde 90'ının gönüllü gittiğini söyledi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Bakan Bugti, başkent İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında, şu an sadece düzensiz göçmenlerin ülkeden sınır dışı edildiğini ancak bir noktada Pakistan'ın 40 yıldan uzun süredir ağırladığı mültecilerin de geri gitmek zorunda olacağını belirtti.
Bugti, şu ana kadar 482 binin üzerinde Afgan düzensiz göçmenin ülkesine döndüğünü, bu kişilerin yüzde 90'ının gönüllü gittiğini bildirdi.
Pakistan'da yasal şekilde bulunan 10 Afgan'ın da sınır dışı edildiğini dile getiren Bugti, bu kişilerin, siyasi faaliyetlerde bulunması nedeniyle gönderildiğini kaydetti.

Pakistan'ın Afganları sınır dışı etme kararı

Taliban'ın yönetime gelmesinin ardından Afganistan ile Pakistan arasında özellikle güvenlik eksenli sorunlar yaşanıyor.
İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Taliban yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor. Taliban ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.
İki ülke arasında son aylarda bu çerçevede tartışmalar artarken, Pakistan hükümeti, ekimin başında ülkede kayıt dışı yaşayan ve sayıları 1,7 milyonu geçen düzensiz göçmenlerin 1 Kasım'a kadar Pakistan'dan ayrılmasını istemişti. Bu tarihe kadar ayrılmayanların da sınır dışı edileceği duyurulmuştu.
Pakistan Flag in air - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
TÜRKİYE
Pakistan'dan Yunanistan'ın göçmen politikasına tepki
27 Haziran , 02:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала