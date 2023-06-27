https://sputniknews.com.tr/20230627/pakistandan-yunanistanin-gocmen-politikasina-tepki-1072902261.html

Pakistan'dan Yunanistan'ın göçmen politikasına tepki

Pakistan'dan Yunanistan'ın göçmen politikasına tepki

Pakistan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Zaman Mehdi, Yunanistan açıklarında batan göçmen teknesi... 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T02:43+0300

2023-06-27T02:43+0300

2023-06-27T02:43+0300

türkiye

pakistan

yunanistan

bm insan hakları konseyi

göçmen

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Dawn gazetesindeki habere göre, BM İnsan Hakları Konseyi’nin devam eden oturumunda konuşma yapan Mehdi, batan göçmen teknesinin tedbirlerdeki boşlukların acı bir hatırlatıcısı olduğunu vurgulayarak, Yunanistan’ın göçmen politikasına tepki gösterdi.Mehdi, böyle bir statükonun insani maliyetinin kabul edilemez olduğunu dile getirerek, "Sorumluluk paylaşımı, güvenli ve zamanında arama kurtarma düzenlemeleri, denizde kurtarılan tüm insanların karaya çıkarılması ve hesap verebilirlik konusundaki boşluklar dayanışma ruhuyla kapatılmalıdır" dedi.Pakistan, Yunanistan açıklarında batan teknede yaklaşık 350 vatandaşının bulunduğunu duyurmuştu.- Yunanistan açıklarındaki faciaYunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili mesafedeki uluslararası sularda 14 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuş, 82 kişi ölmüş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.Arama kurtarma çalışmaları sürerken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230624/pakistan-yunanistan-aciklarinda-batan-teknede-350-vatandasimiz-vardi-1072808549.html

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pakistan, yunanistan, bm insan hakları konseyi, göçmen