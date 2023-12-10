https://sputniknews.com.tr/20231210/israile-casusluk-yaptigi-gerekcesiyle-tutuklanan-isvec-vatandasi-iranda-hakim-karsisina-cikti-1078278346.html
İsrail'e casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan İsveç vatandaşı İran'da hakim karşısına çıktı
İsrail'e casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan İsveç vatandaşı İran'da hakim karşısına çıktı
İran'da İsrail'e casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan İsveç vatandaşı Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi çalışanı Johan Floderus, hakim karşısına... 10.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-10T19:42+0300
2023-12-10T19:42+0300
2023-12-10T19:42+0300
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İran'da Nisan 2022'de İsrail'e casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi çalışanı 33 yaşındaki İsveç vatandaşı Johan Floderus'un ilk duruşması başkent Tahran'daki İslam Devrimi Mahkemesi 26'ncı şubesinde görüldü. Duruşma başlangıcında konuşan Yargıç Hüccetülislam Afşari, duruşmada sanık Floderus'un avukatı ile resmi bir tercümanın hazır bulunduğunu söyledi.Tahran Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin okunduğu duruşmada, sanığın İran’ın güvenliğine karşı kapsamlı eylemler ile Siyonist rejimle iş birliği yapmak ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak suçlarıyla suçlandığı belirtilirken, sanık Floderus'un İran'ın nükleer programları hakkında bilgi topladığı, İsrail yararına projeler yürüttüğü ve İsveç istihbarat servisi ajanlarından oluşan bir ağ kurduğu ifade edildi.İddianamede, sanığın İslam Ceza Kanunu'nun 286. maddesi ile Siyonist Rejimin Düşmanca Eylemleriyle Mücadele Kanunu'nun 6. maddesinde belgelenen diğer delillere göre cezalandırılması talep edildi. Floderus, suçlu bulunması halinde idam cezasına çarptırılabilir.Nisan 2022'de 33 yaşındaki Floderus turistik gezi amacıyla gittiği Tahran'da tutuklanmış ve başkentteki Evin Hapishanesi’ne gönderilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231210/blinken-abd-gazzede-ateskese-karsi-ateskes-sorunu-sadece-ebedilestirecek-1078278193.html
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iran, israil, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, iran nükleer görüşmeleri, casus, isveç
iran, israil, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, iran nükleer görüşmeleri, casus, isveç
İsrail'e casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan İsveç vatandaşı İran'da hakim karşısına çıktı
İran'da İsrail'e casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan İsveç vatandaşı Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi çalışanı Johan Floderus, hakim karşısına çıktı.
İran'da Nisan 2022'de İsrail'e casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi çalışanı 33 yaşındaki İsveç vatandaşı Johan Floderus'un ilk duruşması başkent Tahran'daki İslam Devrimi Mahkemesi 26'ncı şubesinde görüldü. Duruşma başlangıcında konuşan Yargıç Hüccetülislam Afşari, duruşmada sanık Floderus'un avukatı ile resmi bir tercümanın hazır bulunduğunu söyledi.
Tahran Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin okunduğu duruşmada, sanığın İran’ın güvenliğine karşı kapsamlı eylemler ile Siyonist rejimle iş birliği yapmak ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak suçlarıyla suçlandığı belirtilirken, sanık Floderus'un İran'ın nükleer programları hakkında bilgi topladığı, İsrail yararına projeler yürüttüğü ve İsveç istihbarat servisi ajanlarından oluşan bir ağ kurduğu ifade edildi.
İddianamede, sanığın İslam Ceza Kanunu'nun 286. maddesi ile Siyonist Rejimin Düşmanca Eylemleriyle Mücadele Kanunu'nun 6. maddesinde belgelenen diğer delillere göre cezalandırılması talep edildi. Floderus, suçlu bulunması halinde idam cezasına çarptırılabilir.
Nisan 2022'de 33 yaşındaki Floderus turistik gezi amacıyla gittiği Tahran'da tutuklanmış ve başkentteki Evin Hapishanesi’ne gönderilmişti.