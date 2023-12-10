https://sputniknews.com.tr/20231210/irandan-abye-gazzeye-yonelik-saldirilari-durdurmak-adina-onlem-alma-cagrisi-1078280046.html
İran'dan AB’ye Gazze’ye yönelik saldırıları durdurmak adına önlem alma çağrısı
İran'dan AB’ye Gazze’ye yönelik saldırıları durdurmak adına önlem alma çağrısı
İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’ne (AB) Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durdurmak adına daha etkili önlem alma çağrısında bulundu. 10.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-10T21:00+0300
2023-12-10T21:00+0300
2023-12-10T21:00+0300
israil- filistin çatışması
iran
iran dışişleri bakanlığı
hüseyin emir abdullahiyan
hüseyin emir abdullahiyan
avrupa
ab
ab
ab
josep borrell
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İran Dışişleri Bakanlığı’nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Bakan Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e, İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmak adına daha etkili önlemler almaya çağıran bir mektup gönderdiği ifade edildi.Açıklamada, “Bu mektupta Avrupa Birliği'nin dış ve genel güvenlik politikasının başındaki isimden, İsrail rejiminin suçlarının devam ediyor olması göz önüne alınarak, işgal (İsrail) rejiminin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kalıcı olarak durdurmak, ablukayı tamamen kaldırmak ve işgale son vermek adına daha etkili önlemler alması istendi” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231101/diplomatik-kaynak-tahran-su-anda-ateskes-teklifini-destekliyor-1076960821.html
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iran, iran dışişleri bakanlığı, hüseyin emir abdullahiyan, hüseyin emir abdullahiyan, avrupa, ab, ab, ab, josep borrell, ispanya dışişleri bakanı josep borrell
iran, iran dışişleri bakanlığı, hüseyin emir abdullahiyan, hüseyin emir abdullahiyan, avrupa, ab, ab, ab, josep borrell, ispanya dışişleri bakanı josep borrell
İran'dan AB’ye Gazze’ye yönelik saldırıları durdurmak adına önlem alma çağrısı
İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’ne (AB) Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durdurmak adına daha etkili önlem alma çağrısında bulundu.
İran Dışişleri Bakanlığı’nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Bakan Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e, İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmak adına daha etkili önlemler almaya çağıran bir mektup gönderdiği ifade edildi.
Açıklamada, “Bu mektupta Avrupa Birliği'nin dış ve genel güvenlik politikasının başındaki isimden, İsrail rejiminin suçlarının devam ediyor olması göz önüne alınarak, işgal (İsrail) rejiminin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kalıcı olarak durdurmak, ablukayı tamamen kaldırmak ve işgale son vermek adına daha etkili önlemler alması istendi” ifadelerine yer verildi.