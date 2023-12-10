https://sputniknews.com.tr/20231210/irandan-abye-gazzeye-yonelik-saldirilari-durdurmak-adina-onlem-alma-cagrisi-1078280046.html

İran'dan AB’ye Gazze’ye yönelik saldırıları durdurmak adına önlem alma çağrısı

İran'dan AB’ye Gazze’ye yönelik saldırıları durdurmak adına önlem alma çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’ne (AB) Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durdurmak adına daha etkili önlem alma çağrısında bulundu. 10.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-10T21:00+0300

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israil- filistin çatışması

iran

iran dışişleri bakanlığı

hüseyin emir abdullahiyan

hüseyin emir abdullahiyan

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İran Dışişleri Bakanlığı’nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Bakan Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e, İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmak adına daha etkili önlemler almaya çağıran bir mektup gönderdiği ifade edildi.Açıklamada, “Bu mektupta Avrupa Birliği'nin dış ve genel güvenlik politikasının başındaki isimden, İsrail rejiminin suçlarının devam ediyor olması göz önüne alınarak, işgal (İsrail) rejiminin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kalıcı olarak durdurmak, ablukayı tamamen kaldırmak ve işgale son vermek adına daha etkili önlemler alması istendi” ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20231101/diplomatik-kaynak-tahran-su-anda-ateskes-teklifini-destekliyor-1076960821.html

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