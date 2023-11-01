Diplomatik kaynak: Tahran şu anda ateşkes teklifini destekliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Atatürk, "Filistin'e el sürülemez" dedi mi?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu rapor
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Can Atalay'ın dosyası Yargıtay'a gönderildi
12:00
89 dk
FUTBOL SAATİ
Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşması
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Filistinli gazeteci anlatıyor: Gazze'de son durum
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Amerikan basını: Zelenskiy, ABD ziyaretinin ardından öfkeliydi
17:43
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li başkan adayı: Ukrayna’ya izin vermeyeceğim
17:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Mısırlı Cumhurbaşkanı adayından Ukrayna krizinde Rusya’ya destek
18:18
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de İsrail için 14 milyar dolarlık tasarı sunuldu
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: Macaristan ve Slovakya, Ukrayna’ya 50 milyar euro tahsis edilmesine karşı çıktı
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Musk’ın ABD yayılmacılığını tiye aldığı paylaşımına Medvedev de katıldı
18:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi: Ukrayna para istemeye devam ediyor
19:11
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'İsrail-Filistin çatışması yeni bir boyuta evriliyor'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
Ekonomide hedefler 2053'e ertelendi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ölmez: "Bankacılık sektöründe şüpheli olgusu tekrar değerlendirilmeli"
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231101/diplomatik-kaynak-tahran-su-anda-ateskes-teklifini-destekliyor-1076960821.html
Diplomatik kaynak: Tahran şu anda ateşkes teklifini destekliyor
Diplomatik kaynak: Tahran şu anda ateşkes teklifini destekliyor
İran Parlamentosu Başkan Yardımcısı İran'ın Gazze'deki ateşkes teklifini desteklediğini açıkladı. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T13:26+0300
2023-11-01T13:26+0300
israil- filistin çatışması
tahran
ateşkes
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
gazze
gazze şeridi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1e/1066370429_29:0:658:354_1920x0_80_0_0_882c505d025e64142930da290d03ec5f.jpg
İran Parlamentosu Başkan Yardımcısı Mujtaba Zulnur Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Gazze halkının sorunlarına nihai çözüm olmasa da" Tahran'ın şu anda Gazze'deki ateşkes önerisini desteklediğini söyledi.Aksa Tufanı'nın tamamen Hamas'ın gerçekleştirdiği bir operasyon olduğunu ve her türlü manevi desteği sağlamaya hazır olduklarını vurgulayan Zulnur açıklamasında, "Hamas'ın İran füzeleri kullandığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını ve bu füzeleri Hamas'a teslim etmenin hiçbir yolu olmadığını" da belirtti.'ABD üslerine yapılan saldırılar meşru bir haktır'Zulnur, Irak'taki ABD üslerine yapılan saldırılar hakkında da birtakım açıklalarda bulundu.Amerikan üslerine yapılan saldırılara ilişkin açıklamasında Zulnur, "Ayn el-Esad ve Irak'taki diğer Amerikan üslerine yapılan saldırılar Iraklılar için meşru bir haktır ve Amerikalıların hedef alınmaması için Irak'ı terk etmeleri gerekmektedir" dedi.Zulnur açıklamasında, "Irak halkından çıkan Irak parlamentosu, Amerikan kuvvetlerinin Irak'tan çekilmesine ilişkin yasayı onayladı. Şu anda Irak'ta bulunan Amerikalılar tecavüzcü ve saldırgandır. Evinize kim girerse girsin kendinizi savunmalı ve saldırganı bertaraf etmelisiniz. Amerika saldırgandır" sözlerinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20231031/katar-ve-iran-disisleri-bakanlari-ateskes-hususunu-gorustu-1076926185.html
tahran
filistin
israil
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1e/1066370429_107:0:579:354_1920x0_80_0_0_d3b3c776bf096f3d5de1e976044c2f01.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tahran, ateşkes, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, gazze, gazze şeridi
tahran, ateşkes, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, gazze, gazze şeridi

Diplomatik kaynak: Tahran şu anda ateşkes teklifini destekliyor

13:26 01.11.2023
© İHAİran bayrağı
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© İHA
Abone olTelegram
İran Parlamentosu Başkan Yardımcısı İran'ın Gazze'deki ateşkes teklifini desteklediğini açıkladı.
İran Parlamentosu Başkan Yardımcısı Mujtaba Zulnur Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Gazze halkının sorunlarına nihai çözüm olmasa da" Tahran'ın şu anda Gazze'deki ateşkes önerisini desteklediğini söyledi.
Aksa Tufanı'nın tamamen Hamas'ın gerçekleştirdiği bir operasyon olduğunu ve her türlü manevi desteği sağlamaya hazır olduklarını vurgulayan Zulnur açıklamasında, "Hamas'ın İran füzeleri kullandığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını ve bu füzeleri Hamas'a teslim etmenin hiçbir yolu olmadığını" da belirtti.

'ABD üslerine yapılan saldırılar meşru bir haktır'

Zulnur, Irak'taki ABD üslerine yapılan saldırılar hakkında da birtakım açıklalarda bulundu.
Amerikan üslerine yapılan saldırılara ilişkin açıklamasında Zulnur, "Ayn el-Esad ve Irak'taki diğer Amerikan üslerine yapılan saldırılar Iraklılar için meşru bir haktır ve Amerikalıların hedef alınmaması için Irak'ı terk etmeleri gerekmektedir" dedi.
Zulnur açıklamasında, "Irak halkından çıkan Irak parlamentosu, Amerikan kuvvetlerinin Irak'tan çekilmesine ilişkin yasayı onayladı. Şu anda Irak'ta bulunan Amerikalılar tecavüzcü ve saldırgandır. Evinize kim girerse girsin kendinizi savunmalı ve saldırganı bertaraf etmelisiniz. Amerika saldırgandır" sözlerinin altını çizdi.
Katar Emiri Al Sani İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2023
İsrail- Filistin çatışması
Katar ve İran dışişleri bakanları 'ateşkes' hususunu görüştü
Dün, 16:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала