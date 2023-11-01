https://sputniknews.com.tr/20231101/diplomatik-kaynak-tahran-su-anda-ateskes-teklifini-destekliyor-1076960821.html
Diplomatik kaynak: Tahran şu anda ateşkes teklifini destekliyor
Diplomatik kaynak: Tahran şu anda ateşkes teklifini destekliyor
İran Parlamentosu Başkan Yardımcısı İran'ın Gazze'deki ateşkes teklifini desteklediğini açıkladı. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T13:26+0300
2023-11-01T13:26+0300
2023-11-01T13:26+0300
israil- filistin çatışması
tahran
ateşkes
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
gazze
gazze şeridi
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İran Parlamentosu Başkan Yardımcısı Mujtaba Zulnur Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Gazze halkının sorunlarına nihai çözüm olmasa da" Tahran'ın şu anda Gazze'deki ateşkes önerisini desteklediğini söyledi.Aksa Tufanı'nın tamamen Hamas'ın gerçekleştirdiği bir operasyon olduğunu ve her türlü manevi desteği sağlamaya hazır olduklarını vurgulayan Zulnur açıklamasında, "Hamas'ın İran füzeleri kullandığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını ve bu füzeleri Hamas'a teslim etmenin hiçbir yolu olmadığını" da belirtti.'ABD üslerine yapılan saldırılar meşru bir haktır'Zulnur, Irak'taki ABD üslerine yapılan saldırılar hakkında da birtakım açıklalarda bulundu.Amerikan üslerine yapılan saldırılara ilişkin açıklamasında Zulnur, "Ayn el-Esad ve Irak'taki diğer Amerikan üslerine yapılan saldırılar Iraklılar için meşru bir haktır ve Amerikalıların hedef alınmaması için Irak'ı terk etmeleri gerekmektedir" dedi.Zulnur açıklamasında, "Irak halkından çıkan Irak parlamentosu, Amerikan kuvvetlerinin Irak'tan çekilmesine ilişkin yasayı onayladı. Şu anda Irak'ta bulunan Amerikalılar tecavüzcü ve saldırgandır. Evinize kim girerse girsin kendinizi savunmalı ve saldırganı bertaraf etmelisiniz. Amerika saldırgandır" sözlerinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20231031/katar-ve-iran-disisleri-bakanlari-ateskes-hususunu-gorustu-1076926185.html
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tahran, ateşkes, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, gazze, gazze şeridi
tahran, ateşkes, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, gazze, gazze şeridi
Diplomatik kaynak: Tahran şu anda ateşkes teklifini destekliyor
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İran Parlamentosu Başkan Yardımcısı İran'ın Gazze'deki ateşkes teklifini desteklediğini açıkladı.
İran Parlamentosu Başkan Yardımcısı Mujtaba Zulnur Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Gazze halkının sorunlarına nihai çözüm olmasa da" Tahran'ın şu anda Gazze'deki ateşkes önerisini desteklediğini söyledi.
Aksa Tufanı'nın tamamen Hamas'ın gerçekleştirdiği bir operasyon olduğunu ve her türlü manevi desteği sağlamaya hazır olduklarını vurgulayan Zulnur açıklamasında, "Hamas'ın İran füzeleri kullandığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını ve bu füzeleri Hamas'a teslim etmenin hiçbir yolu olmadığını" da belirtti.
'ABD üslerine yapılan saldırılar meşru bir haktır'
Zulnur, Irak'taki ABD üslerine yapılan saldırılar hakkında da birtakım açıklalarda bulundu.
Amerikan üslerine yapılan saldırılara ilişkin açıklamasında Zulnur, "Ayn el-Esad ve Irak'taki diğer Amerikan üslerine yapılan saldırılar Iraklılar için meşru bir haktır ve Amerikalıların hedef alınmaması için Irak'ı terk etmeleri gerekmektedir" dedi.
Zulnur açıklamasında, "Irak halkından çıkan Irak parlamentosu, Amerikan kuvvetlerinin Irak'tan çekilmesine ilişkin yasayı onayladı. Şu anda Irak'ta bulunan Amerikalılar tecavüzcü ve saldırgandır. Evinize kim girerse girsin kendinizi savunmalı ve saldırganı bertaraf etmelisiniz. Amerika saldırgandır" sözlerinin altını çizdi.