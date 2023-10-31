https://sputniknews.com.tr/20231031/katar-ve-iran-disisleri-bakanlari-ateskes-hususunu-gorustu-1076926185.html

Katar ve İran dışişleri bakanları 'ateşkes' hususunu görüştü

Katar ve İran dışişleri bakanları 'ateşkes' hususunu görüştü

Katar ve İran Dışişleri bakanları bölgede şiddet ve çatışmanın yayılmasını önlemeye yönelik çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladılar. 31.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-31T16:53+0300

2023-10-31T16:53+0300

2023-10-31T16:53+0300

dünya

katar

iran

hüseyin emir abdullahiyan

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

hamas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104100/03/1041000303_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_bf1c72dfe0c1dac7aa1a58d61e243bde.jpg

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Casim El Thani yaptığı açıklamada, "İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki çatışmaların tehlikeli tırmanışını ve acil ateşkes çabalarının ilerletilmesinin önemini görüştüklerini" doğruladı.El Thani X hesabından yaptığı açıklamada, görüşme sırasında "bölgede herkes için ciddi sonuçlar doğuracak şiddet ve çatışmaların yayılmasını önlemek için bölgesel çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini" vurguladıklarını belirtti.İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan yaptığı açıklamada "direniş gruplarının İsrail saldırganlığı karşısında kimsenin tavsiyesini beklemeyeceğini" hususuna dikkat çekti.El Thani ile yaptığı görüşmede Abdullahiyan, "Siyonistlerin Gazze'nin mazlum vatandaşlarına karşı işlediği acımasız suçlar nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki insani durumu talihsiz" olarak nitelendirdi ve Amerikan hükümetinin desteğiyle işlenen Siyonist savaş suçlarının beklenmedik sonuçları konusunda da uyarıda bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231031/tahrandan-dikkat-ceken-aciklama-iran-neden-suriyede-1076913226.html

katar

iran

israil

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, katar, iran, abdullahiyan