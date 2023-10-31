https://sputniknews.com.tr/20231031/katar-ve-iran-disisleri-bakanlari-ateskes-hususunu-gorustu-1076926185.html
Katar ve İran dışişleri bakanları 'ateşkes' hususunu görüştü
Katar ve İran dışişleri bakanları 'ateşkes' hususunu görüştü
Katar ve İran Dışişleri bakanları bölgede şiddet ve çatışmanın yayılmasını önlemeye yönelik çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladılar. 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T16:53+0300
2023-10-31T16:53+0300
2023-10-31T16:53+0300
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Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Casim El Thani yaptığı açıklamada, "İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki çatışmaların tehlikeli tırmanışını ve acil ateşkes çabalarının ilerletilmesinin önemini görüştüklerini" doğruladı.El Thani X hesabından yaptığı açıklamada, görüşme sırasında "bölgede herkes için ciddi sonuçlar doğuracak şiddet ve çatışmaların yayılmasını önlemek için bölgesel çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini" vurguladıklarını belirtti.İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan yaptığı açıklamada "direniş gruplarının İsrail saldırganlığı karşısında kimsenin tavsiyesini beklemeyeceğini" hususuna dikkat çekti.El Thani ile yaptığı görüşmede Abdullahiyan, "Siyonistlerin Gazze'nin mazlum vatandaşlarına karşı işlediği acımasız suçlar nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki insani durumu talihsiz" olarak nitelendirdi ve Amerikan hükümetinin desteğiyle işlenen Siyonist savaş suçlarının beklenmedik sonuçları konusunda da uyarıda bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231031/tahrandan-dikkat-ceken-aciklama-iran-neden-suriyede-1076913226.html
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Katar ve İran dışişleri bakanları 'ateşkes' hususunu görüştü
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Katar ve İran Dışişleri bakanları bölgede şiddet ve çatışmanın yayılmasını önlemeye yönelik çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladılar.
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Casim El Thani yaptığı açıklamada, "İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki çatışmaların tehlikeli tırmanışını ve acil ateşkes çabalarının ilerletilmesinin önemini görüştüklerini" doğruladı.
El Thani X hesabından yaptığı açıklamada, görüşme sırasında "bölgede herkes için ciddi sonuçlar doğuracak şiddet ve çatışmaların yayılmasını önlemek için bölgesel çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini" vurguladıklarını belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan yaptığı açıklamada "direniş gruplarının İsrail saldırganlığı karşısında kimsenin tavsiyesini beklemeyeceğini" hususuna dikkat çekti.
El Thani ile yaptığı görüşmede Abdullahiyan, "Siyonistlerin Gazze'nin mazlum vatandaşlarına karşı işlediği acımasız suçlar nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki insani durumu talihsiz" olarak nitelendirdi ve Amerikan hükümetinin desteğiyle işlenen Siyonist savaş suçlarının beklenmedik sonuçları konusunda da uyarıda bulundu.