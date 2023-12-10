https://sputniknews.com.tr/20231210/gazzede-yasayan-100-rusya-vatandasi-daha-ulkesine-dondu-1078265017.html
Gazze'de yaşayan 100 Rusya vatandaşı daha ülkesine döndü
Gazze'de yaşayan 100 Rusya vatandaşı daha ülkesine döndü
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Gazze Şeridi'den tahliye edilen 100 Rusya vatandaşı ve aile bireylerinin Moskova'daki Domodedovo Havaalanı'na ulaştırıldığını... 10.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-10T11:29+0300
2023-12-10T11:29+0300
2023-12-10T11:29+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
tahliye
rusya
rusya acil durumlar bakanlığı
mısır
kahire
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Rusya, Gazze Şeridi'nde bulunan vatandaşlarını bölgeden tahliye etmeye yönelik faaliyetlerini sürdürürken Acil Durumlar Bakanlığı, 11. özel seferle 100 kişiyi daha ülkesine döndürdü.Acil Durumlar Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rusya vatandaşları ile aile bireylerinin bulunduğu 100 kişilik bir grup, bakanlığa ait Il-76 uçağıyla başkent Moskova'nın Domodedovo Havaalanı'na indi.Bakanlık, İsrail-Filistin çatışmasının yaşandığı bölgeden Rusların tahliyesini öngören insani misyonun başından beri 473'ü çocuk 1051 kişinin Rusya'ya döndüğünü vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231209/putin-sisi-ile-gazze-seridindeki-durumu-gorustu-1078247968.html
israil
gazze
gazze şeridi
rusya
mısır
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, tahliye, rusya, rusya acil durumlar bakanlığı, mısır, kahire, moskova
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, tahliye, rusya, rusya acil durumlar bakanlığı, mısır, kahire, moskova
Gazze'de yaşayan 100 Rusya vatandaşı daha ülkesine döndü
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Gazze Şeridi'den tahliye edilen 100 Rusya vatandaşı ve aile bireylerinin Moskova'daki Domodedovo Havaalanı'na ulaştırıldığını belirtti.
Rusya, Gazze Şeridi'nde bulunan vatandaşlarını bölgeden tahliye etmeye yönelik faaliyetlerini sürdürürken Acil Durumlar Bakanlığı, 11. özel seferle 100 kişiyi daha ülkesine döndürdü.
Acil Durumlar Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rusya vatandaşları ile aile bireylerinin bulunduğu 100 kişilik bir grup, bakanlığa ait Il-76 uçağıyla başkent Moskova'nın Domodedovo Havaalanı'na indi.
Bakanlık, İsrail-Filistin çatışmasının yaşandığı bölgeden Rusların tahliyesini öngören insani misyonun başından beri 473'ü çocuk 1051 kişinin Rusya'ya döndüğünü vurguladı.