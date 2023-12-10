https://sputniknews.com.tr/20231210/fransa-yemen-aciklarinda-2-iha-dusurdu-1078264671.html

Fransa, Yemen açıklarında 2 İHA düşürdü

Fransa, Yemen açıklarında 2 İHA düşürdü

Filistin-İsrail çatışmasıyla gerilimin yükseldiği Doğu Akdeniz’deki askeri varlığını ABD ile birlikte artıran Fransız donanmasının, Yemen açıklarında 2... 10.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-10T11:16+0300

2023-12-10T11:16+0300

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israil- filistin çatışması

fransa

donanma

kızıldeniz

ortadoğu

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

doğu akdeniz

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Fransa Genelkurmay Başkanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Fransa donanmasına ait Languedoc çok amaçlı fırkateyninin Yemen kıyılarından kendisine doğru uçuş yapan 2 İHA'yı Kızıldeniz'e düşürdüğü belirtildi.Açıklamada, müdahalenin dün gece Fransa saatiyle 21.30 ve 23.30'da Yemen'in sahil şehri Hudeyde'nin 110 kilometre açığında gerçekleştiği kaydedilirken, Fransız donanmasına ait geminin İHA'lar tarafından hedef gösterildiğine ilişkin bir değerlendirmeye yer verilmedi.Yemen'in stratejik açıdan önemli liman kenti Hudeyde, İran destekli Husilerin kontrolünde bulunuyor.Dış siyaseti hümanizm üzerine inşa edilen Fransa’nın eylemleri sorgulanıyorDaha önce Fransa'nın Ortadoğu ve Mağrib bölgesi diplomatları, Gazze konusunda ülkelerinin İsrail yanlısı tutumundan ‘üzüntü’ duyduklarını belirterek, Macron’un İsrail yanlısı dış siyasetinin ‘hümanizm üzerine inşa edilen Fransız söylemiyle’ ters düştüğüne dikkat çekmişti.‘Alternatif söylemleri olan Fransa artık yok’Diplomatlar tarafından yayınlanan bildiride, Fransa ile Ortadoğu arasındaki güven krizinin ‘ciddi’ boyutlara ulaştığı ve kalıcı olma riski taşıdığı kaydedildi.İsrail yanlısı dış siyasetin ‘hümanizm üzerine inşa edilen Fransız söylemiyle’ ters düştüğüne dikkat çekilen bildiride, "(Ortadoğu ülkeleri için) Alternatif söylemleri olan Fransa artık yok" ifadesi kullanıldı.Fransa'nın Ortadoğu'da görev yapan eski diplomatları Denis Bauchard, Charles-Henri d'Aragon ve Yves Aubin de la Messuziere, bildiriye ilişkin Le Figaro'ya verdikleri demeçte, "Orta Doğu'daki Fransız büyükelçilerin, benzeri görülmemiş kolektif bir yaklaşım" sergilediğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20231206/abd-kizildenizde-ticari-gemilere-yonelik-saldirilara-karsi-deniz-gorev-gucu-kuruyor-1078118768.html

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israil

gazze

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fransa, donanma, kızıldeniz, ortadoğu, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, doğu akdeniz, abd