https://sputniknews.com.tr/20231114/orta-dogu-ve-afrikadaki-fransiz-diplomatlardan-macrona-humanizm-vurgusu-1077387242.html

Ortadoğu ve Afrika'daki Fransız diplomatlardan, Macron'a ‘hümanizm’ vurgusu

Ortadoğu ve Afrika'daki Fransız diplomatlardan, Macron'a ‘hümanizm’ vurgusu

Fransa'nın Ortadoğu ve Mağrib bölgesi diplomatları, Gazze konusunda ülkelerinin İsrail yanlısı tutumundan ‘üzüntü’ duyduklarını belirterek, Macron’un İsrail... 14.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-14T15:27+0300

2023-11-14T15:27+0300

2023-11-14T15:34+0300

israil- filistin çatışması

israil

fransa

emmanuel macron

gazze

gazze şeridi

avrupa

avrupa birliği

benyamin netanyahu

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Le Figaro'nun haberine göre, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da görev yapan 10'a yakın Fransız diplomat, Dışişleri Bakanlığına gönderdikleri bildiride, Gazze konusunda Fransa'nın İsrail yanlısı 'virajına' yönelik eleştirilerini iletti.İsminin açıklanmasını istemeyen Dışişleri çalışanı, bildiride Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 7 Ekim'den sonra takındığı İsrail yanlısı tutumun, ülkenin bugüne kadar İsrail-Filistin meselesinde benimsediği "denge" siyasetine ters düştüğünün anlatıldığını belirtti.Dışişleri çalışanı, bildiride, Gazze konusunda Cumhurbaşkanı Macron'un aldığı pozisyonun, Fransa'nın itibarını ve nüfuzunu olumsuz etkilediğinden bahsedildiğini aktardı.‘Alternatif söylemleri olan Fransa artık yok’Bildiride, Fransa ile Ortadoğu arasındaki güven krizinin ‘ciddi’ boyutlara ulaştığı ve kalıcı olma riski taşıdığı kaydedildi.İsrail yanlısı dış siyasetin ‘hümanizm üzerine inşa edilen Fransız söylemiyle’ ters düştüğüne dikkat çekilen bildiride, "(Ortadoğu ülkeleri için) Alternatif söylemleri olan Fransa artık yok" ifadesi kullanıldı.Fransa'nın Ortadoğu'da görev yapan eski diplomatları Denis Bauchard, Charles-Henri d'Aragon ve Yves Aubin de la Messuziere, bildiriye ilişkin Le Figaro'ya verdikleri demeçte, "Orta Doğu'daki Fransız büyükelçilerin, benzeri görülmemiş kolektif bir yaklaşım" sergilediğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20231109/macron-israil-yasalara-uyma-hususunda-ustun-sorumluluga-sahip-1077231061.html

israil

fransa

gazze

gazze şeridi

avrupa birliği

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