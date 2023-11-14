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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231114/orta-dogu-ve-afrikadaki-fransiz-diplomatlardan-macrona-humanizm-vurgusu-1077387242.html
Ortadoğu ve Afrika'daki Fransız diplomatlardan, Macron'a ‘hümanizm’ vurgusu
Ortadoğu ve Afrika'daki Fransız diplomatlardan, Macron'a ‘hümanizm’ vurgusu
Fransa'nın Ortadoğu ve Mağrib bölgesi diplomatları, Gazze konusunda ülkelerinin İsrail yanlısı tutumundan ‘üzüntü’ duyduklarını belirterek, Macron’un İsrail... 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T15:27+0300
2023-11-14T15:34+0300
israil- filistin çatışması
israil
fransa
emmanuel macron
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Le Figaro'nun haberine göre, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da görev yapan 10'a yakın Fransız diplomat, Dışişleri Bakanlığına gönderdikleri bildiride, Gazze konusunda Fransa'nın İsrail yanlısı 'virajına' yönelik eleştirilerini iletti.İsminin açıklanmasını istemeyen Dışişleri çalışanı, bildiride Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 7 Ekim'den sonra takındığı İsrail yanlısı tutumun, ülkenin bugüne kadar İsrail-Filistin meselesinde benimsediği "denge" siyasetine ters düştüğünün anlatıldığını belirtti.Dışişleri çalışanı, bildiride, Gazze konusunda Cumhurbaşkanı Macron'un aldığı pozisyonun, Fransa'nın itibarını ve nüfuzunu olumsuz etkilediğinden bahsedildiğini aktardı.‘Alternatif söylemleri olan Fransa artık yok’Bildiride, Fransa ile Ortadoğu arasındaki güven krizinin ‘ciddi’ boyutlara ulaştığı ve kalıcı olma riski taşıdığı kaydedildi.İsrail yanlısı dış siyasetin ‘hümanizm üzerine inşa edilen Fransız söylemiyle’ ters düştüğüne dikkat çekilen bildiride, "(Ortadoğu ülkeleri için) Alternatif söylemleri olan Fransa artık yok" ifadesi kullanıldı.Fransa'nın Ortadoğu'da görev yapan eski diplomatları Denis Bauchard, Charles-Henri d'Aragon ve Yves Aubin de la Messuziere, bildiriye ilişkin Le Figaro'ya verdikleri demeçte, "Orta Doğu'daki Fransız büyükelçilerin, benzeri görülmemiş kolektif bir yaklaşım" sergilediğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20231109/macron-israil-yasalara-uyma-hususunda-ustun-sorumluluga-sahip-1077231061.html
israil
fransa
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filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, fransa, macron

Ortadoğu ve Afrika'daki Fransız diplomatlardan, Macron'a ‘hümanizm’ vurgusu

15:27 14.11.2023 (güncellendi: 15:34 14.11.2023)
© AP Photo / Omar HavanaFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Omar Havana
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Fransa'nın Ortadoğu ve Mağrib bölgesi diplomatları, Gazze konusunda ülkelerinin İsrail yanlısı tutumundan ‘üzüntü’ duyduklarını belirterek, Macron’un İsrail yanlısı dış siyasetinin ‘hümanizm üzerine inşa edilen Fransız söylemiyle’ ters düştüğüne dikkat çekti.
Le Figaro'nun haberine göre, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da görev yapan 10'a yakın Fransız diplomat, Dışişleri Bakanlığına gönderdikleri bildiride, Gazze konusunda Fransa'nın İsrail yanlısı 'virajına' yönelik eleştirilerini iletti.
İsminin açıklanmasını istemeyen Dışişleri çalışanı, bildiride Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 7 Ekim'den sonra takındığı İsrail yanlısı tutumun, ülkenin bugüne kadar İsrail-Filistin meselesinde benimsediği "denge" siyasetine ters düştüğünün anlatıldığını belirtti.
Dışişleri çalışanı, bildiride, Gazze konusunda Cumhurbaşkanı Macron'un aldığı pozisyonun, Fransa'nın itibarını ve nüfuzunu olumsuz etkilediğinden bahsedildiğini aktardı.

‘Alternatif söylemleri olan Fransa artık yok’

Bildiride, Fransa ile Ortadoğu arasındaki güven krizinin ‘ciddi’ boyutlara ulaştığı ve kalıcı olma riski taşıdığı kaydedildi.
İsrail yanlısı dış siyasetin ‘hümanizm üzerine inşa edilen Fransız söylemiyle’ ters düştüğüne dikkat çekilen bildiride, "(Ortadoğu ülkeleri için) Alternatif söylemleri olan Fransa artık yok" ifadesi kullanıldı.
Fransa'nın Ortadoğu'da görev yapan eski diplomatları Denis Bauchard, Charles-Henri d'Aragon ve Yves Aubin de la Messuziere, bildiriye ilişkin Le Figaro'ya verdikleri demeçte, "Orta Doğu'daki Fransız büyükelçilerin, benzeri görülmemiş kolektif bir yaklaşım" sergilediğini belirtti.
Macron ve Netanyahu görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Macron: İsrail yasalara uyma hususunda 'üstün sorumluluğa' sahip
9 Kasım, 13:36
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