https://sputniknews.com.tr/20231210/epdkdan-20-sirkete-lisans-resmi-gazetede-yayimlandi-1078263841.html
EPDK'dan 20 şirkete lisans: Resmi Gazete'de yayımlandı
EPDK'dan 20 şirkete lisans: Resmi Gazete'de yayımlandı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK), 20 şirkete lisans verdi. 2 şirketin ise depolama lisansı sona erdirildi. Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de... 10.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-10T10:50+0300
2023-12-10T10:50+0300
2023-12-10T10:51+0300
türkiye
epdk
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
lisans
şirket
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EPDK tarafından 20 şirkete çeşitli piyasalarda yeni lisans verildi. EPDK'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, elektrik piyasasında 4 şirkete üretim lisansı ve 5 şirkete tedarik lisansı, 2 şirkete OSB dağıtım lisansı verilirken 2 şirketin üretim lisansı da sonlandırıldı.Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında ise 8 şirket şarj ağı işletmeci lisansı aldı.Petrol piyasasında 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi. Aynı piyasada, 1 şirketin depolama lisansı süresi ise uzatıldı.Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında da 2 şirketin LPG depolama lisansı sona erdirildi.
https://sputniknews.com.tr/20231210/yeni-veriler-paylasildi-10-aralikta-baraj-doluluk-oranlari-nedir-1078263320.html
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epdk lisans sorgulama, epdk 20 şirkete lisans, epdk hangi şirketlere lisans verdi
epdk lisans sorgulama, epdk 20 şirkete lisans, epdk hangi şirketlere lisans verdi
EPDK'dan 20 şirkete lisans: Resmi Gazete'de yayımlandı
10:50 10.12.2023 (güncellendi: 10:51 10.12.2023)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK), 20 şirkete lisans verdi. 2 şirketin ise depolama lisansı sona erdirildi. Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.
EPDK tarafından 20 şirkete çeşitli piyasalarda yeni lisans verildi. EPDK'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında 4 şirkete üretim lisansı ve 5 şirkete tedarik lisansı, 2 şirkete OSB dağıtım lisansı verilirken 2 şirketin üretim lisansı da sonlandırıldı.
Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında ise 8 şirket şarj ağı işletmeci lisansı aldı.
Petrol piyasasında 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi. Aynı piyasada, 1 şirketin depolama lisansı süresi ise uzatıldı.
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında da 2 şirketin LPG depolama lisansı sona erdirildi.