https://sputniknews.com.tr/20231210/epdkdan-20-sirkete-lisans-resmi-gazetede-yayimlandi-1078263841.html

EPDK'dan 20 şirkete lisans: Resmi Gazete'de yayımlandı

EPDK'dan 20 şirkete lisans: Resmi Gazete'de yayımlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK), 20 şirkete lisans verdi. 2 şirketin ise depolama lisansı sona erdirildi. Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de... 10.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-10T10:50+0300

2023-12-10T10:50+0300

2023-12-10T10:51+0300

türkiye

epdk

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

lisans

şirket

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EPDK tarafından 20 şirkete çeşitli piyasalarda yeni lisans verildi. EPDK'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, elektrik piyasasında 4 şirkete üretim lisansı ve 5 şirkete tedarik lisansı, 2 şirkete OSB dağıtım lisansı verilirken 2 şirketin üretim lisansı da sonlandırıldı.Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında ise 8 şirket şarj ağı işletmeci lisansı aldı.Petrol piyasasında 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi. Aynı piyasada, 1 şirketin depolama lisansı süresi ise uzatıldı.Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında da 2 şirketin LPG depolama lisansı sona erdirildi.

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epdk lisans sorgulama, epdk 20 şirkete lisans, epdk hangi şirketlere lisans verdi