https://sputniknews.com.tr/20231210/bursada-deprem-sonrasi-isik-patlamasi-goruntulendi-1078271254.html
Bursa'da deprem sonrası ışık patlaması görüntülendi
Bursa'da deprem sonrası ışık patlaması görüntülendi
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dün gece yaşanan 2.6 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 40 dakika sonra gökyüzünde bir ışık patlaması meydana geldi. Bölge sakinler... 10.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-10T15:17+0300
2023-12-10T15:17+0300
2023-12-10T16:03+0300
türkiye
deprem
bursa
gökyüzü
ışık
ışık patlaması
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Bursa'da geçen hafta Gemlik Körfezi ile Mudanya ve Bursa'nın merkez ilçelerinde yoğun hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından yeni depremler yaşanıyor. Gemlik ilçesinde dün 3,2 büyüklüğünde, Nilüfer ilçesinde dün gece 22.59'da 2.6 büyüklüğünde depremler meydana geldi.Nilüfer'deki depremin 40 dakika sonrasında araç kamerası, işyeri kamerası ve ev kameralarında kaydedilen ışık patlaması heyecana yol açtı.
https://sputniknews.com.tr/20231206/deprem-aninda-denizin-ortasindan-duman-cikti-1078145935.html
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deprem, bursa, gökyüzü, ışık, ışık patlaması
deprem, bursa, gökyüzü, ışık, ışık patlaması
Bursa'da deprem sonrası ışık patlaması görüntülendi
15:17 10.12.2023 (güncellendi: 16:03 10.12.2023)
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dün gece yaşanan 2.6 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 40 dakika sonra gökyüzünde bir ışık patlaması meydana geldi. Bölge sakinler tarafından kaydedilen görüntü heyecana neden oldu.
Bursa'da geçen hafta Gemlik Körfezi ile Mudanya ve Bursa'nın merkez ilçelerinde yoğun hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından yeni depremler yaşanıyor.
Gemlik ilçesinde dün 3,2 büyüklüğünde, Nilüfer ilçesinde dün gece 22.59'da 2.6 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Nilüfer'deki depremin 40 dakika sonrasında araç kamerası, işyeri kamerası ve ev kameralarında kaydedilen ışık patlaması heyecana yol açtı.