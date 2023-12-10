Bursa'da geçen hafta Gemlik Körfezi ile Mudanya ve Bursa'nın merkez ilçelerinde yoğun hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından yeni depremler yaşanıyor. Gemlik ilçesinde dün 3,2 büyüklüğünde, Nilüfer ilçesinde dün gece 22.59'da 2.6 büyüklüğünde depremler meydana geldi.Nilüfer'deki depremin 40 dakika sonrasında araç kamerası, işyeri kamerası ve ev kameralarında kaydedilen ışık patlaması heyecana yol açtı.

Bursa'da deprem sonrası ışık patlaması görüntülendi

© İHA Bursa'da deprem sonrası ışık patlaması görüntülendi © İHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dün gece yaşanan 2.6 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 40 dakika sonra gökyüzünde bir ışık patlaması meydana geldi. Bölge sakinler tarafından kaydedilen görüntü heyecana neden oldu.