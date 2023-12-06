https://sputniknews.com.tr/20231206/deprem-aninda-denizin-ortasindan-duman-cikti-1078145935.html

Deprem anında denizin ortasından duman çıktı

Deprem anında denizin ortasından duman çıktı

Bursa'da 5.1'lik Gemlik depreminin olduğu sırada denizin ortasından çıkan beyaz duman bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Depremin olduğu gün ve... 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T16:27+0300

2023-12-06T16:27+0300

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yaşam

deprem

deniz

duman

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Geçtiğimiz pazartesi meydana gelen ve merkez üssü Gemlik Körfezi olarak bildirilen Bursa ve ilçeleri başta olmak üzere İstanbul, Yalova ve Kocaeli'den de hissedilen 5.1'lik depremin yankıları halen sürüyor.Gemlik Körfezi'ne kıyısı olan Mudanya ilçesinin Kumyaka Mahallesi'nde deprem anında kayıtta olan bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde sarsıntı anında denizin ortasından beyaz bir dumanın çıktığı ve bir süre yukarıya doğru yükseldiği görüldü.

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deprem, deniz, duman