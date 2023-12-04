https://sputniknews.com.tr/20231204/depremden-kacarken-cay-bardagini-da-almasinin-sebebini-anlatti-refleks-1078057459.html
Depremden kaçarken çay bardağını da almasının sebebini anlattı: 'Refleks'
Depremden kaçarken çay bardağını da almasının sebebini anlattı: 'Refleks'
Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde saat 10.42'de yaşanan 5.1 büyüklüğündeki deprem şehirde hayatı adeta durma noktasına getirdi. Deprem esnasında bir esnafın çayını... 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T14:19+0300
2023-12-04T14:19+0300
2023-12-04T14:48+0300
yaşam
deprem
çay
esnaf
dükkan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/04/1078057297_0:0:821:461_1920x0_80_0_0_ccac08ae8e2054c7a0c1b15b45985212.jpg
Uluyol'da bir esnaf ise arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada deprem paniğiyle dışarı çıkarken çayını da yanına almayı ihmal etmedi. Arkadaşlarını ziyarete geldiğini geldiği anda işyerinde depreme yakalandığını kaydeden esnaf Bledjan Shtufi, "İçeride çay içiyorduk. Çayımızı alıp hızlıca kaçtık. Normalde depremden korkmayan bir insanım. Ayakta olduğumuz için böyle bir refleks oldu. Son yaşanan 6 Şubat depreminin verdiği üzüntülerden etkilendik. Bir anda topukladık. Sosyal medyada konuşuluyoruz. Acıların üstüne bir nebze olsun insanları gülümsettiysek ne mutlu. İsteyerek yapılan bir hareket değildi. 30 saniye dışarıda kaldık. İçeriye girdik. Arkadaşlarımız burada rahat olduğu için geri döndük. Arkadaşlarımız olumlu dönüş yapıyor. Herkes fenomen oldun diyor. Amacımız fenomen olmak değil. Bir farkındalık oluşturduysak ne mutlu bize. "diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230803/herkese-benden-cay-sakire-cay-yok-senaryo-yazari-yarismada-repligin-ait-oldugu-filmi-bilemedi-1074340646.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/04/1078057297_0:0:625:468_1920x0_80_0_0_9d60d700f2b61fc44b0c41e0de252fcb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, çay, esnaf, dükkan
deprem, çay, esnaf, dükkan
Depremden kaçarken çay bardağını da almasının sebebini anlattı: 'Refleks'
14:19 04.12.2023 (güncellendi: 14:48 04.12.2023)
Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde saat 10.42'de yaşanan 5.1 büyüklüğündeki deprem şehirde hayatı adeta durma noktasına getirdi. Deprem esnasında bir esnafın çayını alarak dışarıya kaçması ise sosyal medyada gündem oldu.
Uluyol'da bir esnaf ise arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada deprem paniğiyle dışarı çıkarken çayını da yanına almayı ihmal etmedi.
Arkadaşlarını ziyarete geldiğini geldiği anda işyerinde depreme yakalandığını kaydeden esnaf Bledjan Shtufi, "İçeride çay içiyorduk. Çayımızı alıp hızlıca kaçtık. Normalde depremden korkmayan bir insanım. Ayakta olduğumuz için böyle bir refleks oldu. Son yaşanan 6 Şubat depreminin verdiği üzüntülerden etkilendik. Bir anda topukladık. Sosyal medyada konuşuluyoruz. Acıların üstüne bir nebze olsun insanları gülümsettiysek ne mutlu. İsteyerek yapılan bir hareket değildi. 30 saniye dışarıda kaldık. İçeriye girdik. Arkadaşlarımız burada rahat olduğu için geri döndük. Arkadaşlarımız olumlu dönüş yapıyor. Herkes fenomen oldun diyor. Amacımız fenomen olmak değil. Bir farkındalık oluşturduysak ne mutlu bize. "diye konuştu.