https://sputniknews.com.tr/20231204/depremden-kacarken-cay-bardagini-da-almasinin-sebebini-anlatti-refleks-1078057459.html

Depremden kaçarken çay bardağını da almasının sebebini anlattı: 'Refleks'

Depremden kaçarken çay bardağını da almasının sebebini anlattı: 'Refleks'

Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde saat 10.42'de yaşanan 5.1 büyüklüğündeki deprem şehirde hayatı adeta durma noktasına getirdi. Deprem esnasında bir esnafın çayını... 04.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-04T14:19+0300

2023-12-04T14:19+0300

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yaşam

deprem

çay

esnaf

dükkan

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Uluyol'da bir esnaf ise arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada deprem paniğiyle dışarı çıkarken çayını da yanına almayı ihmal etmedi. Arkadaşlarını ziyarete geldiğini geldiği anda işyerinde depreme yakalandığını kaydeden esnaf Bledjan Shtufi, "İçeride çay içiyorduk. Çayımızı alıp hızlıca kaçtık. Normalde depremden korkmayan bir insanım. Ayakta olduğumuz için böyle bir refleks oldu. Son yaşanan 6 Şubat depreminin verdiği üzüntülerden etkilendik. Bir anda topukladık. Sosyal medyada konuşuluyoruz. Acıların üstüne bir nebze olsun insanları gülümsettiysek ne mutlu. İsteyerek yapılan bir hareket değildi. 30 saniye dışarıda kaldık. İçeriye girdik. Arkadaşlarımız burada rahat olduğu için geri döndük. Arkadaşlarımız olumlu dönüş yapıyor. Herkes fenomen oldun diyor. Amacımız fenomen olmak değil. Bir farkındalık oluşturduysak ne mutlu bize. "diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230803/herkese-benden-cay-sakire-cay-yok-senaryo-yazari-yarismada-repligin-ait-oldugu-filmi-bilemedi-1074340646.html

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deprem, çay, esnaf, dükkan