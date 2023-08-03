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https://sputniknews.com.tr/20230803/herkese-benden-cay-sakire-cay-yok-senaryo-yazari-yarismada-repligin-ait-oldugu-filmi-bilemedi-1074340646.html
'Herkese benden çay, Şakir'e çay yok': Senaryo yazarı, yarışmada Yeşilçam filmini bilemedi
'Herkese benden çay, Şakir'e çay yok': Senaryo yazarı, yarışmada Yeşilçam filmini bilemedi
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e katılan ve senaryo yazan genç yarışmacı Yeşilçam sorusunu bilmekte zorlandı. Joker hakkını kullanan... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T16:35+0300
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yeşilçam
yaşam
çiçek abbas
kim milyoner olmak ister
senaryo
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Soruları ve yarışmacılarıyla sık sık gündeme gelen Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne Yeşilçam sorusu damga vurdu. Senaryo yazarı olduğunu söyleyen 23 yaşındaki Deniz Yüksel, Türkiye Sineması ile ilgili soruyu yanıtlamakta zorlandı. Joker hakkını kullanan yarışmacı elenmekten son anda kurtuldu.İlk baraja kadar başarıyla soruları yanıtlayan Yüksel’e altıncı soruda "Herkese benden çay! ve Şakir'e çay yok cümlelerini duyuyorsanız izlediğiniz film hangisidir?" sorusu soruldu.Şıklar arasında Çöpçüler Kralı, Kibar Feyzo, Çiçek Abbas ve Şekerpare yer aldı. Yanıtı bilmekte zorlanan yarışmacı yarı yarıya joker hakkını kullandı.'Yeşilçam filmlerini biraz izlemelisin'C ve D şıkları arasından doğru şıkkı söyleyen Deniz Yüksel yarışmaya devam edebildi. Kenan İmirzalıoğlu bunun üzerine "Sen ağırlıklı olarak yabancı filmler izliyorsun anladığım kadarıyla. O senaryolarını Türk seyircilere mi yazacaksın?" diye sordu.Yarışmacıdan "Evet, yani emin değilim aslında" yanıtını aldıktan sonra ise İmirzalıoğlu, "O zaman bence buradaki seyirciyle kalp bağını kurmak istiyorsan Yeşilçam filmlerini biraz izlemelisin. O filmler çok güzel ve öğretici" tavsiyesini verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230614/hurda-olarak-aldi-hayrani-oldugu-cicek-abbas-filmindeki-minibuse-cevirdi-1072424544.html
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yeşilçam, çiçek abbas, kim milyoner olmak ister, senaryo
yeşilçam, çiçek abbas, kim milyoner olmak ister, senaryo

'Herkese benden çay, Şakir'e çay yok': Senaryo yazarı, yarışmada Yeşilçam filmini bilemedi

16:35 03.08.2023 (güncellendi: 16:39 03.08.2023)
© DHAKim Milyoner Olmak İster - Kenan İmirzalıoğlu
Kim Milyoner Olmak İster - Kenan İmirzalıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
© DHA
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e katılan ve senaryo yazan genç yarışmacı Yeşilçam sorusunu bilmekte zorlandı. Joker hakkını kullanan yarışmacı elenmekten kurtuldu.
Soruları ve yarışmacılarıyla sık sık gündeme gelen Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne Yeşilçam sorusu damga vurdu. Senaryo yazarı olduğunu söyleyen 23 yaşındaki Deniz Yüksel, Türkiye Sineması ile ilgili soruyu yanıtlamakta zorlandı. Joker hakkını kullanan yarışmacı elenmekten son anda kurtuldu.
İlk baraja kadar başarıyla soruları yanıtlayan Yüksel’e altıncı soruda "Herkese benden çay! ve Şakir'e çay yok cümlelerini duyuyorsanız izlediğiniz film hangisidir?" sorusu soruldu.
Şıklar arasında Çöpçüler Kralı, Kibar Feyzo, Çiçek Abbas ve Şekerpare yer aldı. Yanıtı bilmekte zorlanan yarışmacı yarı yarıya joker hakkını kullandı.

'Yeşilçam filmlerini biraz izlemelisin'

C ve D şıkları arasından doğru şıkkı söyleyen Deniz Yüksel yarışmaya devam edebildi. Kenan İmirzalıoğlu bunun üzerine "Sen ağırlıklı olarak yabancı filmler izliyorsun anladığım kadarıyla. O senaryolarını Türk seyircilere mi yazacaksın?" diye sordu.
Yarışmacıdan "Evet, yani emin değilim aslında" yanıtını aldıktan sonra ise İmirzalıoğlu, "O zaman bence buradaki seyirciyle kalp bağını kurmak istiyorsan Yeşilçam filmlerini biraz izlemelisin. O filmler çok güzel ve öğretici" tavsiyesini verdi.
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