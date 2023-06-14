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Hurda olarak aldı, hayranı olduğu Çiçek Abbas filmindeki minibüse çevirdi
Hurda olarak aldı, hayranı olduğu Çiçek Abbas filmindeki minibüse çevirdi
Ordu’da yaşayan kaporta ustası Gökhan Demirtaş, 4 yıl önce satın aldığı 1989 model minibüsü ‘Çiçek Abbas’ filmindeki araca benzetti. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
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fotoğraf, çiçek abbas, minibüs, hurda, фото
fotoğraf, çiçek abbas, minibüs, hurda, фото

Hurda olarak aldı, hayranı olduğu Çiçek Abbas filmindeki minibüse çevirdi

12:48 14.06.2023
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Ordu’da yaşayan kaporta ustası Gökhan Demirtaş, 4 yıl önce satın aldığı 1989 model minibüsü ‘Çiçek Abbas’ filmindeki araca benzetti.
© İHAAltınordu ilçesinde yaşayan Gökhan Demirtaş, babasının yıllar önce kullandığı ve kendisinin de şoförlüğü öğrendiği minibüsten 4 yıl önce satın aldı.
Hurda olarak aldığı minibüsü, hayranı olduğu ‘Çiçek Abbas’ minibüsüne çevirdi - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Altınordu ilçesinde yaşayan Gökhan Demirtaş, babasının yıllar önce kullandığı ve kendisinin de şoförlüğü öğrendiği minibüsten 4 yıl önce satın aldı.
© İHAYeşilçam filmlerini de çok seven Demirtaş aracını hayranı olduğunu ve şimdiye kadar en az 100 kere izlediği 1982 yapımı Çiçek Abbas filmindeki meşhur kırmızı minibüse çevirmeye karar verdi.
Hurda olarak aldığı minibüsü, hayranı olduğu ‘Çiçek Abbas’ minibüsüne çevirdi - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Yeşilçam filmlerini de çok seven Demirtaş aracını hayranı olduğunu ve şimdiye kadar en az 100 kere izlediği 1982 yapımı Çiçek Abbas filmindeki meşhur kırmızı minibüse çevirmeye karar verdi.
© İHAYaklaşık 2 buçuk yıllık çabanın ardından filmdeki araca benzerken, Gökhan Demirtaş aracı görenlerin çok sevdiğini, satmayı düşünmediğini belirtiyor.
Hurda olarak aldığı minibüsü, hayranı olduğu ‘Çiçek Abbas’ minibüsüne çevirdi - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Yaklaşık 2 buçuk yıllık çabanın ardından filmdeki araca benzerken, Gökhan Demirtaş aracı görenlerin çok sevdiğini, satmayı düşünmediğini belirtiyor.
© İHADemirtaş, “Aracı 4 sene önce 38 bin TL’ye satın aldım ve o zaman görenler bunu neden aldığımı, toparlanamayacağını söyledi. Şu an bana maliyeti 150 bini geçti. İnsanlar baktıklarında hayran kalıyor, mutlu oluyorlar ve maziye dönüyorlar. Bu bende bir hastalık. Aracı bu hale getirmem yaklaşık 2 buçuk yıl sürdü, beni de çok uğraştırdı ama değdi” dedi.
Hurda olarak aldığı minibüsü, hayranı olduğu ‘Çiçek Abbas’ minibüsüne çevirdi - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Demirtaş, “Aracı 4 sene önce 38 bin TL’ye satın aldım ve o zaman görenler bunu neden aldığımı, toparlanamayacağını söyledi. Şu an bana maliyeti 150 bini geçti. İnsanlar baktıklarında hayran kalıyor, mutlu oluyorlar ve maziye dönüyorlar. Bu bende bir hastalık. Aracı bu hale getirmem yaklaşık 2 buçuk yıl sürdü, beni de çok uğraştırdı ama değdi” dedi.
© İHAAracı filmdekine olabildiğince benzetmeye çalıştığını ve insanlardan güzel karşılıklar aldığını kaydeden Demirtaş, “Filmdeki gerçek minibüs olup olmadığını soruyorlar, çok ilgi çekiyor. Zaten babamdan kalan bir hastalıktı, kapımda 2 aracım daha var ama onları kullanmıyorum. Yeşilçam filmlerini çok seviyorum ama Çiçek Abbas filmini belki 100 defa izlemişimdir hiçbirinde sıkılmıyorum. Aracı satın almak isteyenler de oldu ama satmadım, satmayı da düşünmüyorum. Bir tane kız çocuğum var, o bu arabayı çok seviyor o nedenle duracak” ifadelerine yer verdi.
Hurda olarak aldığı minibüsü, hayranı olduğu ‘Çiçek Abbas’ minibüsüne çevirdi - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Aracı filmdekine olabildiğince benzetmeye çalıştığını ve insanlardan güzel karşılıklar aldığını kaydeden Demirtaş, “Filmdeki gerçek minibüs olup olmadığını soruyorlar, çok ilgi çekiyor. Zaten babamdan kalan bir hastalıktı, kapımda 2 aracım daha var ama onları kullanmıyorum. Yeşilçam filmlerini çok seviyorum ama Çiçek Abbas filmini belki 100 defa izlemişimdir hiçbirinde sıkılmıyorum. Aracı satın almak isteyenler de oldu ama satmadım, satmayı da düşünmüyorum. Bir tane kız çocuğum var, o bu arabayı çok seviyor o nedenle duracak” ifadelerine yer verdi.
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