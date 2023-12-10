https://sputniknews.com.tr/20231210/bakan-uraloglu-dunyada-yilin-en-iyi-projesi-1915-canakkale-koprusu-oldu-1078277875.html

Bakan Uraloğlu: Dünyada yılın en iyi projesi 1915 Çanakkale Köprüsü oldu

Bakan Uraloğlu: Dünyada yılın en iyi projesi 1915 Çanakkale Köprüsü oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi’nin, mühendislik ve inşaat sektörünün en saygın küresel yayınlarından biri... 10.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-10T19:14+0300

2023-12-10T19:14+0300

2023-12-10T19:14+0300

türkiye

çanakkale

1915 çanakkale köprüsü

abd

abd

engineering news record (enr)

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1915 Çanakkale Köprüsü Projesi ABD merkezli ENR tarafından "Yılın projesi" seçildi.Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi’nin, mühendislik ve inşaat sektörünün en saygın küresel yayınlarından biri kabul edilen ABD merkezli ENR dergisi jürisinin bu ay gerçekleştirdiği genel değerlendirme sonucunda ödüle layık görüldüğünü belirtti.Jüri üyelerinin, tasarım ve inşaat zorlukları, yerel topluluklara ve sektöre sağlanan faydalar, kalite, yenilikçilik ve güvenliğe bağlılık gibi kriterlere göre değerlendirme yaptığını kaydeden Uraloğlu, şunları ifade etti: Ödül töreni 19 Aralık'taUraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü sembolize eden çok önemli bir proje olduğuna dikkati çekerek, 770'er metre yan açıklıklarıyla köprünün uzunluğunun 3 bin 563 metre, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam geçiş uzunluğunun da 4 bin 608 metre olduğunu belirtti."Yılın projesi" ödüllerinin 19 Aralık'ta çevrim içi yapılacak ödül töreniyle sahiplerine takdim edileceği bilgisini paylaşan Uraloğlu, "Projemize gelen ödüller ülke olarak hepimizi gururlandırmaktadır. Söz konusu ödülle birlikte köprü, bu yıl ENR'den iki farklı ödül kazandı ve toplamda 24 ulusal ve uluslararası saygın ödülün sahibi oldu" ifadelerini kullandı.Bu arada, 1915 Çanakkale Köprüsü, 2021'de inşaatı esnasında ENR dergisinde 10 sayfalık özel bölümle yer almış, köprünün 318 metre yükseklikten çekilen fotoğraf karesi derginin kapağına taşınmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231128/-canakkale-bogazi-gemi-trafigine-kapatildi-1077871884.html

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