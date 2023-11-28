https://sputniknews.com.tr/20231128/-canakkale-bogazi-gemi-trafigine-kapatildi-1077871884.html

Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Fırtınanın, deniz ulaşımını olumsuz etkilediği Çanakkale Boğazı gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı. 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T16:02+0300

2023-11-28T16:02+0300

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türkiye

çanakkale boğazı

gemi

kapalı

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Çanakkale Boğazı'nda fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.Bölgede sabah saatlerinden bu yana aralıklarla etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı kuzey ve güney yönden gemi trafiğine kapatıldı.Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.Fırtına nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu feribot seferleri de Liman Başkanlığının talimatıyla geçici olarak durduruldu.

https://sputniknews.com.tr/20231128/istanbul-havalimaninda-thynin-56-seferi-iptal-edildi-1077870941.html

türkiye

çanakkale boğazı

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çanakkale boğazı, gemi, kapalı