https://sputniknews.com.tr/20231128/-canakkale-bogazi-gemi-trafigine-kapatildi-1077871884.html
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Fırtınanın, deniz ulaşımını olumsuz etkilediği Çanakkale Boğazı gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı. 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T16:02+0300
2023-11-28T16:02+0300
2023-11-28T16:02+0300
türkiye
çanakkale boğazı
gemi
kapalı
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Çanakkale Boğazı'nda fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.Bölgede sabah saatlerinden bu yana aralıklarla etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı kuzey ve güney yönden gemi trafiğine kapatıldı.Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.Fırtına nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu feribot seferleri de Liman Başkanlığının talimatıyla geçici olarak durduruldu.
https://sputniknews.com.tr/20231128/istanbul-havalimaninda-thynin-56-seferi-iptal-edildi-1077870941.html
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çanakkale boğazı, gemi, kapalı
çanakkale boğazı, gemi, kapalı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Fırtınanın, deniz ulaşımını olumsuz etkilediği Çanakkale Boğazı gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı.
Çanakkale Boğazı'nda fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Bölgede sabah saatlerinden bu yana aralıklarla etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı kuzey ve güney yönden gemi trafiğine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.
Fırtına nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu feribot seferleri de Liman Başkanlığının talimatıyla geçici olarak durduruldu.