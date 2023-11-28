https://sputniknews.com.tr/20231128/istanbul-havalimaninda-thynin-56-seferi-iptal-edildi-1077870941.html
İstanbul Havalimanı’nda THY'nin 56 seferi iptal edildi
İstanbul Havalimanı’nda THY'nin 56 seferi iptal edildi
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul Havalimanı’nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal edilmiştir" açıklamasında bulundu. 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T15:36+0300
2023-11-28T15:36+0300
2023-11-28T15:40+0300
thy
iptal
uçak seferi
türkiye
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Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı kalkışlı 56 seferi iptal edildi. Konuyla ilgili duyuru Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Üstün'den geldi.Yolcuların uçuşlarına dair güncel bilgileri kontrol etmesini isteyen Yahya Üstün, "Değerli misafirlerimiz; 28.11.2023 (Bugün) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır. İstanbul Havalimanı’nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz" açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231128/denizbanktan-fatih-terim-fonuna-dair-ilk-aciklama-1077870793.html
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thy, iptal, uçak seferi
İstanbul Havalimanı’nda THY'nin 56 seferi iptal edildi
15:36 28.11.2023 (güncellendi: 15:40 28.11.2023)
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul Havalimanı’nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal edilmiştir" açıklamasında bulundu.
Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı kalkışlı 56 seferi iptal edildi. Konuyla ilgili duyuru Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Üstün'den geldi.
Yolcuların uçuşlarına dair güncel bilgileri kontrol etmesini isteyen Yahya Üstün, "Değerli misafirlerimiz; 28.11.2023 (Bugün) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır. İstanbul Havalimanı’nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz" açıklamasında bulundu.