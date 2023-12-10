Aşiret düğününde geline 8 kilogram altın takıldı: Havaya atılan paraları 5 görevli topladı
© İHAAşiret düğünü, altın
© İHA
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Şanlıurfa'daki bir aşiret düğününde geline 8 kilogram altın takılırken, düğünde konuklar tarafından bir sandık ve valiz dolusu 6 milyon TL ile döviz ve cumhuriyet altınları hediye edildi takıldı. Ayrıca düğünde 5 kişi yere düşen paraları toplamakla görevlendirilirken, toplanan paralar çantalara doldurularak taşındı.
Şanlıurfa’da gerçekleştirilen aşiret düğününde geline 8 kilo altın takan davetliler, milyonlarca lirayı da havaya attı.
İzol Aşireti'nden iş insanı Mehmet Urmak’ın oğlu Erhan Urmak ile Özdiker ailesinden iş insanı Celal Özdiker’in kızı Burcu Özdiker, yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Düğüne, siyasiler, bölgedeki aşiretlerden isimler ile yüzlerce kişi katıldı.
Düğünde çiftin dansı ve halay sırasında havaya atılan Türk lirası ve dolarların toplanması için 5 kişi görevlendirildi. Toplanan paralar çantalara konularak götürüldü.
© İHAŞanlıurfa'da gerçekleştirilen aşiret düğününde geline 8 kilo altın takıldı
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© İHA
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen aşiret düğününde geline 8 kilo altın takıldı
© İHAŞanlıurfa'da gerçekleştirilen aşiret düğününde geline 8 kilo altın takıldı
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© İHA
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen aşiret düğününde geline 8 kilo altın takıldı
© İHAŞanlıurfa'da gerçekleştirilen aşiret düğününde geline 8 kilo altın takıldı
3/4
© İHA
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen aşiret düğününde geline 8 kilo altın takıldı
© İHAŞanlıurfa'da gerçekleştirilen aşiret düğününde geline 8 kilo altın takıldı
4/4
© İHA
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen aşiret düğününde geline 8 kilo altın takıldı
1/4
© İHA
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen aşiret düğününde geline 8 kilo altın takıldı
2/4
© İHA
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen aşiret düğününde geline 8 kilo altın takıldı
3/4
© İHA
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen aşiret düğününde geline 8 kilo altın takıldı
4/4
© İHA
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen aşiret düğününde geline 8 kilo altın takıldı
Geline 8 kilogram altın takıldı
Yaklaşık 1 saat süren takı töreninde geline 8 kilogram ağırlığında bilezik, taç, kemer, gerdanlık, kolye gibi takılar takıldı. Geline altın ve para takmayanlar ise kapıda kurulan ve başında korumaların olduğu sandığa attı. Gecenin sonunda geline takılan takıların haricinde sandık ile valizden 6 milyon lira ile yüklü miktarda döviz ve cumhuriyet altını çıktı.
22 Ekim, 12:40