https://sputniknews.com.tr/20231022/dugun-cekimi-sirasinda-korkutan-surpriz-1076601926.html
Düğün çekimi sırasında korkutan sürpriz
Düğün çekimi sırasında korkutan sürpriz
Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan 2 bin 800 rakımlı Nemrut Krater Gölü civarlarında yaşayan ayılar, dış çekim için bölgeye gelen gelin ve damadı korkuttu. 22.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-22T12:40+0300
2023-10-22T12:40+0300
2023-10-22T12:40+0300
yaşam
gelin
damat
ayı
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Nemrut Krater Gölü, sonbaharın vermiş olduğu güzellikle beraber son günlerde gelin ve damatların uğrak noktası oldu. Öznur ve Yüksel çifti, çekimlerini tamamlamaya yakın Nemrut’ta yaşayan 4 ayının geldiğini görünce arabalarına koştu. Çevredekiler ayıları korna sesiyle uzaklaştırmaya çalıştı.Fotoğraf sanatçısı Ejder Bakırhan, “Sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşüne bürünen Nemrut’ta gelin damatlarımızı fotoğraflamaya başladık. Tabii güzel bir ambiyans var. Ayrıca tepelere yağan kar da fotoğraflarımıza ayrı bir renk kattı. Havanın yağışlı ve soğuk olmasına rağmen gelin damatlarımız burayı oldukça tercih ediyor. Fotoğraf çekimi esnasında 4 ayıyla karşılaştık. Nemrut’un en büyük güzelliklerinden birisi de onlardı. Gelin damadımız çok korktu ama onların da ayıları görmeleri çok hoşlarına gitti. Bizler de çok korktuk hatta arabaya kaçtık. Sonra biz ayıları korkuttuk, ayılar bizden korktular. Ayılardan korkmaya gerek yokmuş aslında” şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231020/giresunda-balikcilarin-agina-balik-yerine-ayi-takildi-1076543859.html
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gelin, damat, ayı
Düğün çekimi sırasında korkutan sürpriz
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Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan 2 bin 800 rakımlı Nemrut Krater Gölü civarlarında yaşayan ayılar, dış çekim için bölgeye gelen gelin ve damadı korkuttu.
Nemrut Krater Gölü, sonbaharın vermiş olduğu güzellikle beraber son günlerde gelin ve damatların uğrak noktası oldu. Öznur ve Yüksel çifti, çekimlerini tamamlamaya yakın Nemrut’ta yaşayan 4 ayının geldiğini görünce arabalarına koştu. Çevredekiler ayıları korna sesiyle uzaklaştırmaya çalıştı.
Fotoğraf sanatçısı Ejder Bakırhan, “Sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşüne bürünen Nemrut’ta gelin damatlarımızı fotoğraflamaya başladık. Tabii güzel bir ambiyans var. Ayrıca tepelere yağan kar da fotoğraflarımıza ayrı bir renk kattı. Havanın yağışlı ve soğuk olmasına rağmen gelin damatlarımız burayı oldukça tercih ediyor. Fotoğraf çekimi esnasında 4 ayıyla karşılaştık. Nemrut’un en büyük güzelliklerinden birisi de onlardı. Gelin damadımız çok korktu ama onların da ayıları görmeleri çok hoşlarına gitti. Bizler de çok korktuk hatta arabaya kaçtık. Sonra biz ayıları korkuttuk, ayılar bizden korktular. Ayılardan korkmaya gerek yokmuş aslında” şeklinde konuştu.