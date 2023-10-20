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Giresun'da balıkçıların ağına balık yerine ayı takıldı
Giresun'da balıkçıların ağına balık yerine ayı takıldı
Giresun’un Keşap ilçesinde kaçarak denize giren ayı denizin ortasında bitkin haldeyken balıkçılar tarafından kurtarılarak kıyıya çıkartıldı. 20.10.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
ayı
giresun
balıkçı
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Keşap ilçesi açıklarında ava çıkma hazırlığındaki balıkçılar, kıyıdan yaklaşık 250-300 metre açıkta yüzen yavru bir ayı gördüler. Tekneleriyle açılarak bir süre takip ettikleri ayının bitkin ve boğulmak üzere olduğunu fark eden balıkçılar, ağ kepçe ile yakaladıkları ayıyı tekneye çıkarıp kıyıya getirdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edilen ayının sağlık kontrollerinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.Denize açılarak ayıyı kurtaran balıkçı Mustafa Demir o anları, “Biz limandayken arkadaşlar aradı, ayının bize doğru geldiğini söylediler, biz önce göremedik, sonradan denizde olduğunu gördük, Sahil Güvenlik ekiplerini aradık, bize beklememizi söylediler. Hayvan yorulur boğulur diye yardımcı olmak için denize açıldık. Kendi çabalarımızda biraz uğraştıktan sonra tekneye aldık” dedi.Demir, ayının deniz içerisinde küçük göründüğünü ancak tekneye çıkardıklarında daha büyük olduğunu fark ettiklerini ve hayvanın can havliyle saldırganlaştığı belirterek, “Yetkililer hayvanı doğaya salmak için daha yüksek kesimlere götüreceklerini söylediler, ayı 8-9 aylıkmış, çok ilginç oldu. Daha önce denizde domuz olduğunu görmüştük ama ayıyı ilk defa gördük. Merak edip limana gelen çok insan oldu, tehlike olmaması için yanaştırmadılar, ardından yetkililer araca koyup götürdüler” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230718/kopegiyle-okyanusta-2-ay-yasam-mucadelesi-veren-avustralyali-balikci-karaya-ulasti-1073680900.html
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ayı, giresun, balıkçı
ayı, giresun, balıkçı

Giresun'da balıkçıların ağına balık yerine ayı takıldı

10:11 20.10.2023
© İHA / MESUT ERDOĞANayı
ayı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2023
© İHA / MESUT ERDOĞAN
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Giresun’un Keşap ilçesinde kaçarak denize giren ayı denizin ortasında bitkin haldeyken balıkçılar tarafından kurtarılarak kıyıya çıkartıldı.
Keşap ilçesi açıklarında ava çıkma hazırlığındaki balıkçılar, kıyıdan yaklaşık 250-300 metre açıkta yüzen yavru bir ayı gördüler. Tekneleriyle açılarak bir süre takip ettikleri ayının bitkin ve boğulmak üzere olduğunu fark eden balıkçılar, ağ kepçe ile yakaladıkları ayıyı tekneye çıkarıp kıyıya getirdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edilen ayının sağlık kontrollerinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.
Denize açılarak ayıyı kurtaran balıkçı Mustafa Demir o anları, “Biz limandayken arkadaşlar aradı, ayının bize doğru geldiğini söylediler, biz önce göremedik, sonradan denizde olduğunu gördük, Sahil Güvenlik ekiplerini aradık, bize beklememizi söylediler. Hayvan yorulur boğulur diye yardımcı olmak için denize açıldık. Kendi çabalarımızda biraz uğraştıktan sonra tekneye aldık” dedi.
Demir, ayının deniz içerisinde küçük göründüğünü ancak tekneye çıkardıklarında daha büyük olduğunu fark ettiklerini ve hayvanın can havliyle saldırganlaştığı belirterek, “Yetkililer hayvanı doğaya salmak için daha yüksek kesimlere götüreceklerini söylediler, ayı 8-9 aylıkmış, çok ilginç oldu. Daha önce denizde domuz olduğunu görmüştük ama ayıyı ilk defa gördük. Merak edip limana gelen çok insan oldu, tehlike olmaması için yanaştırmadılar, ardından yetkililer araca koyup götürdüler” dedi.
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