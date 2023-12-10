https://sputniknews.com.tr/20231210/asgari-ucret-ne-kadar-olacak-asgari-ucret-tespit-komisyonu-saat-kacta-toplanacak-1078268729.html

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat kaçta toplanacak?

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat kaçta toplanacak?

Türkiye'nin en çok merak edilen gündem maddelerinden biri 'Asgari ücret ne kadar olacak?' sorusunun yanıtı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2024 yılının asgari... 10.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-10T14:12+0300

2023-12-10T14:12+0300

2023-12-10T14:12+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

tisk

türk-iş

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

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Asgari ücret için resmi süreç başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılının asgari ücreti için yarın ilk toplantıyı gerçekleştirecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, nerede bir araya gelecek, toplantıda neler olacak, toplantı saat kaçta gerçekleştirilecek?Asgari Ücret Tespit Komisyonu kimlerden oluşuyor?İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 15 kişi bulunacak. Komisyon, işçi tarafından 5, işveren tarafından 5 ve hükümet temsilcilerinden 5 olmak üzere toplam 15 kişiden oluşuyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan toplantıda işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.Aynı zamanda İşveren heyetinin başkanı TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanı ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar olacak.Asgari ücret nasıl belirlenecek?Asgari ücret içi ilk toplantı 11 Aralık Pazartesi günü yapılacak ve ay sonuna kadar toplantılar devam edecek. İkinci toplantı işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ ve üçüncü toplantı ise işveren tarafı olan TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.Son toplantı ise bakanlıkta yapılacak ve en az 10 üyenin katılımı sonrası oy çokluğuyla karar verilecek. Oyların eşit olması durumunda ise başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul edilecek. Komisyona Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyeler arasından birisi başkanlık edecek.2024 yılının asgari ücreti son toplantıda açıklanacak.Asgari ücret ne kadar?Temmuz 2023 tarihinde yapılan ara zam ile asgari ücret aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, net 11 bin 402 lira 32 kuruş olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231208/emekliye-kotu-haber-deniz-zeyrekten-asgari-ucret-icin-kulis-bilgisi-verdi-1078207649.html

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