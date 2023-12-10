https://sputniknews.com.tr/20231210/almanyada-basbakan-scholza-destek-tum-zamanlarin-en-dusuk-seviyesinde--1078271366.html

Almanya’da Başbakan Scholz’a destek tüm zamanların en düşük seviyesinde

Almanya’da Başbakan Scholz’a destek tüm zamanların en düşük seviyesinde

Almanya’da yapılan yeni bir ankete göre, Almanların yüzde 74’ü Olaf Scholz’un politikalarını onaylamıyor. 10.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-10T15:19+0300

2023-12-10T15:19+0300

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dünya

almanya

olaf scholz

anket

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almanya için alternatif (afd)

yeşiller

yeşiller partisi

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YouGov tarafından yapılan bir kamuoyu anketinde, Almanların yüzde 74’ünün Olaf Scholz’un politikalarını beğenmediği ortaya çıktı. Yine bir farklı ankete göre, halkın yüzde 73’ü de koalisyon hükümetinden memnun değil. Bu oranın koalisyon hükümetinin başa geldiğinden beri en düşük seviyede olduğu açıklanıyor.Infratest dimap tarafından yapılan başka bir ankette ise, ‘bugün seçimler yapılsa hangi partiye oy verirsiniz’ sorusuna katılımcıların sadece yüzde 14’ü Scholz’un partisi Sosyal Demokrat Partisi’ne (SDP) oy vereceğini söyledi.Katılımcıların yüzde 32’si gelecek seçimlerde oyunu Almanya’nın merkez sağ partisi Hristiyan Demokrat Birliği’ne oy vereceğini söylerken, ikinci sırada ise yüzde 21’lik sırada sağcı parti Almanya için Alternatif (AfD) bulunuyor. Diğer partiler olan Yeşil Parti’nin oyu yüzde 15, Scholz’un partisi’nin ise yüzde 14 olduğu açıklandı.Ankete katılanlara ayrıca hükümetin hangi konularda bütçe kesintilerine gitmesi gerektiği soruldu. Katılımcıların yüzde 64’ü federal bütçenin sosyal yardım ödemelerinde kesintiye gitmesi gerektiğini, yüzde 54’ü ise Ukrayna’ya yapılan askeri yardımın kesilmesi gerektiğini, yüzde 41’i ise ekonomide iklim tedbirlerinin uygulanmasına devam edilmesi gerektiğini, son olarak yüzde 27’si ise çocuk yardımının kesilmesi gerektiğini belirtti.

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almanya, olaf scholz, anket, sdp, sosyal demokrat parti (sdp), almanya için alternatif (afd), yeşiller, yeşiller partisi