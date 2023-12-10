https://sputniknews.com.tr/20231210/abd-baskan-adayi-rectenwald-donbass-rus-topragi-olarak-kalacak-1078269340.html
ABD başkan adayı Rectenwald: Donbass, Rus toprağı olarak kalacak
ABD başkan adayı Rectenwald: Donbass, Rus toprağı olarak kalacak
ABD'de başkanlığa adaylığını koyan isimlerden Michael Rectenwald, Rusya'nın özel askeri harekatının ardından Donbass bölgesinin Rus toprağı olarak kalacağını... 10.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-10T14:25+0300
2023-12-10T14:25+0300
2023-12-10T14:25+0300
ukrayna krizi
abd
seçim
ukrayna
ukrayna krizi
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
donetsk
lugansk
herson
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Judging Freedom adlı YouTube kanalına demeç veren Rectenwald, Ukrayna'nın Rusya'ya bağlanan bölgeleri geri alamayacağını vurguladı.ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteği 'suç' olarak niteleyen Rectenwald, "Her şeyin başladığı gibi sona ereceği faydasız bir çatışmaya sponsorluk ediyoruz. Donbass, Rus toprağı olarak kalacak" ifadelerini kullandı.Ukrayna'da vekalet savaşını körükleyen ABD'nin kendi savunma sanayisini zenginleştirdiğinin altını çizen Rectenwald, Washington'un halihazırda birkaç yüz bini hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin başına gelenleri umursamadığını kaydederek "Bu, şüphe götürmeyen bir gerçek ancak Kiev, her şeye rağmen milyonlarca Ukraynalıyı ölüme göndermeye devam ediyor" dedi.Son olarak Recktenwald, Ukrayna'nın Rusya'da bir darbe gerçekleştirme ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'i devirme hayalinin gerçekçi olmadığını, zira özel askeri harekat sırasında Rus liderin ülkedeki konumunun daha da güçlendiğini vurguladı.Donbass'ta yer alan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Ukrayna'nın güneydoğusundaki Herson ve Zaporojye bölgeleri Eylül 2022'de düzenlenen referandumlar sonucunda Rusya'ya katılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231130/zelenskiyden-beklenmedik-kirim-ve-donbass-itirafi-1077952128.html
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abd, seçim, ukrayna, ukrayna krizi, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donetsk, lugansk, herson, zaporojye, kırım
abd, seçim, ukrayna, ukrayna krizi, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donetsk, lugansk, herson, zaporojye, kırım
ABD başkan adayı Rectenwald: Donbass, Rus toprağı olarak kalacak
ABD'de başkanlığa adaylığını koyan isimlerden Michael Rectenwald, Rusya'nın özel askeri harekatının ardından Donbass bölgesinin Rus toprağı olarak kalacağını söyledi.
Judging Freedom adlı YouTube kanalına demeç veren Rectenwald, Ukrayna'nın Rusya'ya bağlanan bölgeleri geri alamayacağını vurguladı.
ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteği 'suç' olarak niteleyen Rectenwald, "Her şeyin başladığı gibi sona ereceği faydasız bir çatışmaya sponsorluk ediyoruz. Donbass, Rus toprağı olarak kalacak" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'da vekalet savaşını körükleyen ABD'nin kendi savunma sanayisini zenginleştirdiğinin altını çizen Rectenwald, Washington'un halihazırda birkaç yüz bini hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin başına gelenleri umursamadığını kaydederek "Bu, şüphe götürmeyen bir gerçek ancak Kiev, her şeye rağmen milyonlarca Ukraynalıyı ölüme göndermeye devam ediyor" dedi.
Son olarak Recktenwald, Ukrayna'nın Rusya'da bir darbe gerçekleştirme ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'i devirme hayalinin gerçekçi olmadığını, zira özel askeri harekat sırasında Rus liderin ülkedeki konumunun daha da güçlendiğini vurguladı.
Donbass'ta yer alan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Ukrayna'nın güneydoğusundaki Herson ve Zaporojye bölgeleri Eylül 2022'de düzenlenen referandumlar sonucunda Rusya'ya katılmıştı.