https://sputniknews.com.tr/20231209/yeni-yil-neredeyse-kapida-neden-hangover-oluruz-ve-cozumu-nedir-1078245468.html

Yeni yıl neredeyse kapıda: Neden hangover oluruz ve çözümü nedir?

Yeni yıl neredeyse kapıda: Neden hangover oluruz ve çözümü nedir?

Yeni yıl neredeyse gelmişken, eğlenmeyi sevenler yılbaşı için hazırlıklarını yapmaya başladı. Peki, çok fazla alkol tüketip hangover (akşamdan kalma)... 09.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-09T13:04+0300

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Alkol tüketiminin en yoğun olduğu gecelerinden biri ardından, yıla iyi başlamak herkes ister. Fakat yoğun alkol tüketimi, 1 Ocak gününü ağır geçirmenize sebep olabilir. Bu nedenle hangover olunduğunda ne olur ve nasıl hangover olunmaz, sağlıkçılar açıkladı.Günlük dil dışında hangover - türkçe olarak akşamda kalma - ‘alkol tüketimi sonrası halsizlik’ olarak açıklanıyor. Alkolü çok tüketmek baş ağrısı, mide bulantısı, istifra, yorgunluk gibi etkilere sebep oluyor ve uzmanlar bu semptomu ‘hangxiety’ olarak bilinen hangover'la şiddetlenen aşırı stres, pişmanlık, suçluluk ve kaygı bozukluğu olarak tanımlıyor.Alkollü bir şekilde uyumak kaliteli bir uykuya sebep olmaz Uzmanlar, ilk olarak alkol aldıktan sonraki gecenin uyku kalitesinden bahsediyor. Örneğin, birkaç kadeh şarap içtikten sonraki uyku kalitesi ile normal uyku kalitesi arasındaki fark bulunuyor çünkü alkolün sağladığı uykunun 'kaliteli bir uyku olmadığı' belirtiliyor. Bu nedenle alkol tüketimi sonrası uzun saatler uyunsa dahi birçok insan kendini yorgun hissediyor. Baş ağrısının sebebinin ise vazokonstriksiyondan kaynaklandığı belirtiliyor. Diğer bir deyişle, alkol sonrası kan damarları daralıyor ve bir geri tepkime yaratıyor, bu nedenle de baş ağrısı oluşuyor. Ayrıca, alkolün sebebiyle kılcal damarların genişlemesiyle de gözler şişiyor.Buna ek olarak alkolün diüretik oluşunun vücutta su kaybına neden oluyor. Bundandır ki, sabah ilk yapılacak işlerden birisi olarak bol bol su içilmeli, hatta mümkünse uyumadan cilde yoğun nem içeren bir krem, uyandıktan sonra ise yüze anti aging etkisi olan bir krem uygulamak yardımcı olabilir.Hangover sonrası sert bir kahve iyi bir fikir olmayabilir Her ne kadar sert bir kahve hangover’ı toparlar gibi düşünülse de, uzmanlar kahvenin su kaybına yardım ettiğini belirterek bunu pek tavsiye etmiyor. Alkol sonrası reaksiyon veren damarlar, aynı şekilde terleyerek uyanmanıza da yol açabiliyor. Bu nedenle iyi bir duş almak, uzmanlar tarafından çözüm önerisi olarak sayılıyor.Eğer 1 Ocak gününe sportif bir şekilde başlamayı kafaya koyduysanız, dikkatli olmanız öneriliyor. Vücut dengesi, baş ağrısı ve bu gibi olumsuz etkiler bir yana, terlemek ve ağır spor yapmak sizi sakatlayabileceği gibi sağlık sorunlarına da yol açabilir. Peki, ne yapılmalı? Hangover yaşamak istemeyenlere ilk öneri tabi ki de 'abartmadan için' olsa da, hali hazırda içenler için birkaç yardımcı olacak çözüm var. Bunlardan bazıları mideyi yatıştıracak ve toksinleri atmaya yardımcı olacak bitki çaylarını içine bir dilim limon koyarak tüketmek olabilir. Ayrıca papatya, rezene, adaçayı kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacaktır.Bununla birlikte, muz hem iyi bir enerji kaynağıdır, hem de içerdiği potasyumla yenilenmenizi ve midenizin yatışmasını sağlar. Gün içinde ise uzmanlar, alkol nedeniyle hali hazırda hassas olan mideyi ağır karbonhidratlarla doldurmamanız gerektiğini söylüyor. Tabi kii mümkünse, toksinlerden arınmak için sauna veya buhar banyosu yapabilirsiniz fakat bol bol su tüketmeyi kesinlikle unutmayın. Son olarak ise ayran ve soda karışımını da vücutun kendini toparlamasına yardımcı olabilir.

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