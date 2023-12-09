https://sputniknews.com.tr/20231209/yalovada-dere-tasti-ev-ve-sokaklari-su-basti-1078257788.html

Yalova'da dere taştı, ev ve sokakları su bastı

Yalova'da dere taştı, ev ve sokakları su bastı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde derenin taşması sonucu bazı sokak ve evleri su bastı, evinde mahsur kalan bir kişiyi AFAD ekipleri kurtardı. 09.12.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

çınarcık

yalova

su baskını

sağanak

sağanak yağış

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Etkili olan yağmur yağışı nedeniyle Çınarcık ilçesi Kocadere köyünden geçen derenin taşması sonucu Yalı Mahallesi'nde su baskınları yaşandı.Sokak ve bazı evlerde su baskınlarına neden olan dere taşması nedeniyle maddi hasar meydana geldi.Esenköy beldesinde de etkili olan yağış sonrası yaşanan su baskınında ise evinde mahsur kalan bir kişi AFAD ve Esenköy İtfaiyesi tarafından kurtarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231209/meteorolojiden-36-kente-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-yogun-kar-yagisi-sel-ve-kuvvetli-firtina-1078242775.html

türkiye

çınarcık

yalova

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yalovada su baskını, çınarcık su baskını, sağanak yağış