https://sputniknews.com.tr/20231209/yalovada-dere-tasti-ev-ve-sokaklari-su-basti-1078257788.html
Yalova'da dere taştı, ev ve sokakları su bastı
Yalova'da dere taştı, ev ve sokakları su bastı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde derenin taşması sonucu bazı sokak ve evleri su bastı, evinde mahsur kalan bir kişiyi AFAD ekipleri kurtardı. 09.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-09T20:30+0300
2023-12-09T20:30+0300
2023-12-09T20:32+0300
türkiye
çınarcık
yalova
su baskını
sağanak
sağanak yağış
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Etkili olan yağmur yağışı nedeniyle Çınarcık ilçesi Kocadere köyünden geçen derenin taşması sonucu Yalı Mahallesi'nde su baskınları yaşandı.Sokak ve bazı evlerde su baskınlarına neden olan dere taşması nedeniyle maddi hasar meydana geldi.Esenköy beldesinde de etkili olan yağış sonrası yaşanan su baskınında ise evinde mahsur kalan bir kişi AFAD ve Esenköy İtfaiyesi tarafından kurtarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231209/meteorolojiden-36-kente-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-yogun-kar-yagisi-sel-ve-kuvvetli-firtina-1078242775.html
türkiye
çınarcık
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yalovada su baskını, çınarcık su baskını, sağanak yağış
yalovada su baskını, çınarcık su baskını, sağanak yağış
Yalova'da dere taştı, ev ve sokakları su bastı
20:30 09.12.2023 (güncellendi: 20:32 09.12.2023)
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde derenin taşması sonucu bazı sokak ve evleri su bastı, evinde mahsur kalan bir kişiyi AFAD ekipleri kurtardı.
Etkili olan yağmur yağışı nedeniyle Çınarcık ilçesi Kocadere köyünden geçen derenin taşması sonucu Yalı Mahallesi'nde su baskınları yaşandı.
Sokak ve bazı evlerde su baskınlarına neden olan dere taşması nedeniyle maddi hasar meydana geldi.
Esenköy beldesinde de etkili olan yağış sonrası yaşanan su baskınında ise evinde mahsur kalan bir kişi AFAD ve Esenköy İtfaiyesi tarafından kurtarıldı.