https://sputniknews.com.tr/20231209/meteorolojiden-36-kente-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-yogun-kar-yagisi-sel-ve-kuvvetli-firtina-1078242775.html

Meteoroloji'den 36 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı: Yoğun kar yağışı, sel ve kuvvetli fırtına...

Meteoroloji'den 36 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı: Yoğun kar yağışı, sel ve kuvvetli fırtına...

Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre Marmara'nın Doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz Bölgesinde şiddetli yağış bekleniyor... 09.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-09T11:34+0300

2023-12-09T11:34+0300

2023-12-09T11:34+0300

yaşam

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Tüm Türkiye'de kış ayının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar düşüşe geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Aralık Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre 36 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Bazı bölgelerde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.Dondurucu soğuklar etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli, olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Kuvvetli yağış uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni raporuna göre tüm yurtta kuvvetli yağışlar görülecek. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyi ve batısında kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Kuvvetli rüzgar uyarısıRüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40 - 60 km /saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.30 ile sarı, 6 ile turuncu kodlu uyarıAyrıca Meteoroloji tarafından yayınlanan haritaya göre 30 ile sarı, 6 ile turuncu kodlu uyarı verildi.Hangi şehirler için sarı kodlu uyarı verildi?Sarı kod ile uyarılan iller; Ankara, Bingöl, Bolu, Çankırı, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Kocaeli, Kahramanmaraş, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Zonguldak, Şırnak, Yalova, Osmaniye, Bitlis, Burdur, Erzincan, Gaziantep, Isparta, Kastamonu, Malatya, Mardin, Tunceli, Van, Batman, Bartın, Karabük, Düzce.Hangi şehirler için turuncu kodlu uyarı verildi?Turuncu kod ile uyarılan iller ise; Adana, Mersin, Adıyaman, Antalya, Diyarbakır, Sakarya oldu.Peki, Sarı kodlu uyarı ne demek?Meteoroloji Genel Müdürlüğünce belirlenen renk kodu uyarı sistemine göre, "Hava durumu potansiyel tehlikelidir." anlamını taşıyan "sarı" kod ile "Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı." uyarısı yapılıyor.Turuncu kodlu uyarı nedir, ne anlama geliyor?Turuncu" kod ise "hava durumunun tehlikeli" olduğu anlamına geliyor. Bu kod, "Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir." uyarısını içeriyor.

https://sputniknews.com.tr/20231209/afad-acikladi-marmara-denizinde-pes-pese-depremler-1078241481.html

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