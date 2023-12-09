Meteoroloji'den 36 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı: Yoğun kar yağışı, sel ve kuvvetli fırtına...

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Yunanistan'la dostluk köprüsü kurmaya başladık'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Motokuryelerle ilgili yeni düzenleme yolda
12:05
85 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
The Beatles'ın ötesinde: 'Hayalperest' John Lennon
13:31
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Hint medyası: ‘Putin'in ABD ve Ukrayna ile ilgili öngörüsü gerçekleşmeye başlıyor’
17:42
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Türkiye, İsrail’e büyük zarar verebilir’
17:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy, cephedeki sorunlar nedeniyle ABD’deki konuşmasını iptal etti’
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Rusya ve Türkiye birlikte savaş uçaklarını üretebilir’
18:24
2 dk
SESLİ HABER
Arap uzmanlar: ‘Putin, Ortadoğu ziyaretiyle Batı’nın dayattığı klişeyi bozdu’
18:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: ‘Rusya, Ukrayna ordusunu yenilgiye uğrattı’
19:17
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını, Senato tarafından engellenen Ukrayna’ya yardım tasarısını tartışıyor
19:26
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan ABD'ye '2. Vietnam' uyarısı
19:49
2 dk
SESLİ HABER
Danimarka, Kur’an-ı Kerim yakma eylemlerini yasakladı
19:56
1 dk
SESLİ HABER
'Rusya, Ukrayna'daki F-16 uçaklarını S-400'lerin özel füzeleriyle vuracak'
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Kirby: ‘ABD’nin Ukrayna'ya yardım fonu birkaç haftada bitecek’
20:11
1 dk
SESLİ HABER
Lübnanlı siyasetçi: ‘İsrail, Lübnan’la savaşamaz’
20:36
2 dk
SESLİ HABER
Putin'in Ortadoğu ziyareti Batı’da yankı buldu: ‘İzolasyon işe yaramadı’
20:47
2 dk
SESLİ HABER
ABD basınından ‘AB-Ukrayna’ iddiası: Ciddi bir krizin eşiğinde
07:00
2 dk
SESLİ HABER
Alman milletvekili Wagenknecht: Ukrayna ‘dipsiz bir fıçı’ haline geliyor
07:10
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
6 dk
SESLİ HABER
Medvedev’den Pentagon şefine övgü: Kiev'e yardımın gerçek nedenini söyledi
08:00
2 dk
SESLİ HABER
Bild muhabiri, ‘Rusya'yı Sevmeyi Öğrenmek’ kitabının ortak yazarlığı nedeniyle işinden kovuldu
08:10
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Çin’e doğalgaz sevkiyatında yeni rekor: 20 milyar metreküpü geçti
08:20
2 dk
SESLİ HABER
Kongre üyesi Greene: Ukrayna’ya finansmana son verin
09:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA Başkanı Petraeus: Rusya, Ukrayna’ya karşı savunmasını çok doğru bir şekilde inşa etti
09:10
2 dk
SESLİ HABER
NATO ve AB arasında Ukrayna krizi
09:19
1 dk
SESLİ HABER
Lübnanlı siyasetçi: ‘İsrail, Lübnan’la savaşamaz’
09:28
2 dk
SESLİ HABER
Hintli kadın, kendisini Dubai’ye götürmeyi reddeden eşini tek yumrukla öldürdü
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Müslümanları, Gazze’de 20 yataklı hastane yapımına yardımcı oldu
10:08
1 dk
SESLİ HABER
Lavrov: Blinken ve Borrell, Üsküp'teki AGİT toplantısından korkakça kaçtı
10:18
3 dk
SESLİ HABER
Rusya Müslümanları, Gazze’de 20 yataklı hastane yapımına yardımcı oldu
10:28
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Nazarbayev: Ocak 2022'de Kazakistan'da yaşanan protesto olayları Kiev'den yönetildi
11:12
2 dk
SESLİ HABER
Sırp uzman: “Rusya muhtaçlara yardım gönderiyor”
11:19
2 dk
SESLİ HABER
AGİT Başkanı: ‘Rusya’nın teşkilattan çıkarılmasına ilişkin tartışma kendini tüketti’
11:29
1 dk
SESLİ HABER
Afrikalı uzman: Rusya ile Afrika arasında direkt lojistik koridorları açılmalı
11:39
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna basını: ‘Zelenskiy, Zalujnıy'in seçimlerde aday olmaması için garantiler istiyor’
12:14
1 dk
SESLİ HABER
Hollanda’da seçimin galibi: ‘Kiev’e silah vermemeliyiz’
12:22
1 dk
SESLİ HABER
Kirby: ‘ABD’nin Ukrayna'ya yardım fonu birkaç haftada bitecek’
12:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
İsrail İç İstihbarat Servisi: Tüm dünyadaki Hamas üyelerini yok edeceğiz
16:13
1 dk
SESLİ HABER
Avrupa Komisyonu'nun 'elmas yaptırımı' planlarına Rusya'dan yanıt
16:23
2 dk
SESLİ HABER
Yeni bir gafa imza atan Biden, sosyal ağlarda yine türlü şakalara yol açtı
16:31
1 dk
SESLİ HABER
Putin: ‘Rusya-Türkiye ilişkileri iyi düzeyde’
16:39
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde mücadele ruhu zayıflıyor’
17:13
1 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: Kiev'e yardıma karşı çıkanlar, Putin'in stratejik konumunu güçlendiriyor
17:21
3 dk
SESLİ HABER
NATO'da Ukrayna'ya askeri yardımla ilgili 'Hollanda ve Slovakya rahatsızlığı'
17:34
2 dk
SESLİ HABER
Alman girişimci Dotcom: NATO ve AB dağılacak
17:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı Fico: ‘Kiev'e askeri yardım sunmayacağız’
18:13
2 dk
SESLİ HABER
ABD Senatosu’nda skandal: Cumhuriyetçi senatör generale bağırdı
18:22
2 dk
SESLİ HABER
Lugansk Halk Cumhuriyeti milletvekiline suikast
18:46
1 dk
SESLİ HABER
Rusya ve İran dışişleri bakanları “yaptırımlarla mücadele” belgesini imzaladı
18:53
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘AB, Ukrayna’ya vaat ettiğinin yarısı kadar mermi toplayabildi’
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Telefonlardaki deprem uyarı sistemi nasıl çalışıyor?
19:10
9 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci: ‘Ukrayna teslim olmazsa kalan topraklarını da kaybedebilir’
19:28
1 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, iPhone kullanmayı bıraktı
19:34
2 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: ‘Batı, Ukrayna'daki çatışmayı kasıtlı olarak uzatmaya çalışıyor’
19:44
2 dk
SESLİ HABER
İran mahkemesinden Kasım Süleymani davasında ABD’ye tazminat kararı
19:54
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Doğalgaz dağıtım merkezi, Türk ekonomisine katkı sağlayacak’
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna basını: ‘ABD yardımı geciktirmekle Zelenskiy'e ‘istifa et’ mesajı veriyor’
20:08
1 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ‘Gazze tarihe geçti’
20:16
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Rusya ve Türkiye birlikte savaş uçaklarını üretebilir’
20:26
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın uzun menzilli hayalet uçağı 'PAK DA' için test üssü kuruldu
20:35
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: ‘Rusya, Ukrayna ordusunu yenilgiye uğrattı’
20:46
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy, cephedeki sorunlar nedeniyle ABD’deki konuşmasını iptal etti’
20:54
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan ABD'ye '2. Vietnam' uyarısı
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Hint medyası: ‘Putin'in ABD ve Ukrayna ile ilgili öngörüsü gerçekleşmeye başlıyor’
21:10
1 dk
SESLİ HABER
'Rusya, Ukrayna'daki F-16 uçaklarını S-400'lerin özel füzeleriyle vuracak'
21:19
2 dk
SESLİ HABER
Arap uzmanlar: ‘Putin, Ortadoğu ziyaretiyle Batı’nın dayattığı klişeyi bozdu’
21:30
2 dk
SESLİ HABER
Putin'in Ortadoğu ziyareti Batı’da yankı buldu: ‘İzolasyon işe yaramadı’
21:39
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını, Senato tarafından engellenen Ukrayna’ya yardım tasarısını tartışıyor
21:49
1 dk
SESLİ HABER
Danimarka, Kur’an-ı Kerim yakma eylemlerini yasakladı
22:11
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20231209/meteorolojiden-36-kente-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-yogun-kar-yagisi-sel-ve-kuvvetli-firtina-1078242775.html
Meteoroloji'den 36 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı: Yoğun kar yağışı, sel ve kuvvetli fırtına...
Meteoroloji'den 36 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı: Yoğun kar yağışı, sel ve kuvvetli fırtına...
Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre Marmara'nın Doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz Bölgesinde şiddetli yağış bekleniyor... 09.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-09T11:34+0300
2023-12-09T11:34+0300
yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
türkiye
istanbul
izmir
ankara
hava durumu
istanbul hava durumu
fırtına
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/13/1076493332_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_46e5835c8a267dd2f81a9deaf8d87e77.jpg
Tüm Türkiye'de kış ayının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar düşüşe geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Aralık Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre 36 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Bazı bölgelerde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.Dondurucu soğuklar etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli, olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Kuvvetli yağış uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni raporuna göre tüm yurtta kuvvetli yağışlar görülecek. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyi ve batısında kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Kuvvetli rüzgar uyarısıRüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40 - 60 km /saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.30 ile sarı, 6 ile turuncu kodlu uyarıAyrıca Meteoroloji tarafından yayınlanan haritaya göre 30 ile sarı, 6 ile turuncu kodlu uyarı verildi.Hangi şehirler için sarı kodlu uyarı verildi?Sarı kod ile uyarılan iller; Ankara, Bingöl, Bolu, Çankırı, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Kocaeli, Kahramanmaraş, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Zonguldak, Şırnak, Yalova, Osmaniye, Bitlis, Burdur, Erzincan, Gaziantep, Isparta, Kastamonu, Malatya, Mardin, Tunceli, Van, Batman, Bartın, Karabük, Düzce.Hangi şehirler için turuncu kodlu uyarı verildi?Turuncu kod ile uyarılan iller ise; Adana, Mersin, Adıyaman, Antalya, Diyarbakır, Sakarya oldu.Peki, Sarı kodlu uyarı ne demek?Meteoroloji Genel Müdürlüğünce belirlenen renk kodu uyarı sistemine göre, "Hava durumu potansiyel tehlikelidir." anlamını taşıyan "sarı" kod ile "Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı." uyarısı yapılıyor.Turuncu kodlu uyarı nedir, ne anlama geliyor?Turuncu" kod ise "hava durumunun tehlikeli" olduğu anlamına geliyor. Bu kod, "Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir." uyarısını içeriyor.
https://sputniknews.com.tr/20231209/afad-acikladi-marmara-denizinde-pes-pese-depremler-1078241481.html
istanbul
izmir
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/13/1076493332_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_389fdce353736da21b03dec09e98d0a9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 9 aralık hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, sarı kodlu uyarı ne demek, turuncu kodlu uyarı nedir
kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 9 aralık hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, sarı kodlu uyarı ne demek, turuncu kodlu uyarı nedir

Meteoroloji'den 36 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı: Yoğun kar yağışı, sel ve kuvvetli fırtına...

11:34 09.12.2023
© AAKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2023
© AA
Abone ol
Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre Marmara'nın Doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz Bölgesinde şiddetli yağış bekleniyor. Yayınlanan haritaya göre ise 30 il sarı, 6 il turuncu kod ile uyarıldı.
Tüm Türkiye'de kış ayının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar düşüşe geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Aralık Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre 36 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Bazı bölgelerde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Dondurucu soğuklar etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli, olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni raporuna göre tüm yurtta kuvvetli yağışlar görülecek. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyi ve batısında kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40 - 60 km /saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

30 ile sarı, 6 ile turuncu kodlu uyarı

Ayrıca Meteoroloji tarafından yayınlanan haritaya göre 30 ile sarı, 6 ile turuncu kodlu uyarı verildi.

Hangi şehirler için sarı kodlu uyarı verildi?

Sarı kod ile uyarılan iller; Ankara, Bingöl, Bolu, Çankırı, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Kocaeli, Kahramanmaraş, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Zonguldak, Şırnak, Yalova, Osmaniye, Bitlis, Burdur, Erzincan, Gaziantep, Isparta, Kastamonu, Malatya, Mardin, Tunceli, Van, Batman, Bartın, Karabük, Düzce.

Hangi şehirler için turuncu kodlu uyarı verildi?

Turuncu kod ile uyarılan iller ise; Adana, Mersin, Adıyaman, Antalya, Diyarbakır, Sakarya oldu.

Peki, Sarı kodlu uyarı ne demek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce belirlenen renk kodu uyarı sistemine göre, "Hava durumu potansiyel tehlikelidir." anlamını taşıyan "sarı" kod ile "Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı." uyarısı yapılıyor.

Turuncu kodlu uyarı nedir, ne anlama geliyor?

Turuncu" kod ise "hava durumunun tehlikeli" olduğu anlamına geliyor. Bu kod, "Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir." uyarısını içeriyor.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2023
TÜRKİYE
AFAD açıkladı: Marmara Denizi'nde peş peşe depremler
10:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала