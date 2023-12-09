https://sputniknews.com.tr/20231209/vucicin-partisi-secimleri-kazanmasi-halinde-rusyaya-yaptirim-uygulama-niyetinde-degil-1078259295.html
Vucic’in partisi, seçimleri kazanması halinde Rusya’ya yaptırım uygulama niyetinde değil
Vucic’in partisi, seçimleri kazanması halinde Rusya’ya yaptırım uygulama niyetinde değil
Sırbistan Savunma Bakanı Miloş Vucevic, Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in kurucularından biri olduğu Sırp İlerleme Partisi'nin yaklaşan parlamento seçimlerini... 09.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-09T22:10+0300
2023-12-09T22:10+0300
2023-12-09T22:11+0300
politika
aleksandr vucic
sırbistan
rusya savunma bakanlığı
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Sırbistan Savunma Bakanı Vucevic, Sputnik’e demecinde Sırp İlerleme Partisi'nin yaklaşan parlamento seçimlerini kazanması halinde Sırbistan’ın dış politikasında sürekliliği koruyacağını ve Rusya'ya yaptırım uygulamayacağını söyledi.Vucevic, “Amacımız, politikalarımızı Rusya'ya yaptırım uygulamadan izlemeye devam etmektir, baştan sona mutlak başlangıç noktamız ise askeri tarafsızlığımızdır. Bunun imkansızlığına bizi ikna edecek çeşitli yardımseverler olmasına rağmen, bunun değişebileceğine dair mikroskobik bir şans dahi görmüyorum” diye konuştu.Sırbistan'ın dış politikada iki sandalyeye birden oturmaya çalıştığı yönündeki suçlamaları reddeden Vucevic, “Sırp siyaseti birkaç sandalyeye oturmak değil, tek bir Sırp sandalyesine oturmaktır. Evet, Avrupa Birliği'ne doğru ilerliyoruz, fakat Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Hindistan, Afrika ya da Güney Amerika ülkeleriyle işbirliğinden de vazgeçmeyeceğiz” vurgusunu yaptı.Sırbistan’da yaklaşık dört yıl içerisinde üçüncü kez yapılacak olan erken parlamento seçimlerinin tarihi, 17 Aralık 2023 olarak açıklanmıştı. Aynı tarihte başkent Belgrad da dahil olmak üzere 65 şehirde ve bölgede yerel seçimler de yapılacak. Sırbistan’da yaklaşık 6.5 milyon seçmen bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230925/rusya-buyukelcisiyle-gorusen-vucic-kosova-sirplara-karsi-sert-bir-etnik-temizlik-yapiyor-1075747123.html
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aleksandr vucic, sırbistan, rusya savunma bakanlığı
aleksandr vucic, sırbistan, rusya savunma bakanlığı
Vucic’in partisi, seçimleri kazanması halinde Rusya’ya yaptırım uygulama niyetinde değil
22:10 09.12.2023 (güncellendi: 22:11 09.12.2023)
Sırbistan Savunma Bakanı Miloş Vucevic, Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in kurucularından biri olduğu Sırp İlerleme Partisi'nin yaklaşan parlamento seçimlerini kazanması halinde Sırbistan’ın dış politikasında sürekliliği koruyacağını ve Rusya'ya yaptırım uygulamayacağını belirtti.
Sırbistan Savunma Bakanı Vucevic, Sputnik’e demecinde Sırp İlerleme Partisi'nin yaklaşan parlamento seçimlerini kazanması halinde Sırbistan’ın dış politikasında sürekliliği koruyacağını ve Rusya'ya yaptırım uygulamayacağını söyledi.
Vucevic, “Amacımız, politikalarımızı Rusya'ya yaptırım uygulamadan izlemeye devam etmektir, baştan sona mutlak başlangıç noktamız ise askeri tarafsızlığımızdır. Bunun imkansızlığına bizi ikna edecek çeşitli yardımseverler olmasına rağmen, bunun değişebileceğine dair mikroskobik bir şans dahi görmüyorum” diye konuştu.
Sırbistan'ın dış politikada iki sandalyeye birden oturmaya çalıştığı yönündeki suçlamaları reddeden Vucevic, “Sırp siyaseti birkaç sandalyeye oturmak değil, tek bir Sırp sandalyesine oturmaktır. Evet, Avrupa Birliği'ne doğru ilerliyoruz, fakat Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Hindistan, Afrika ya da Güney Amerika ülkeleriyle işbirliğinden de vazgeçmeyeceğiz” vurgusunu yaptı.
Sırbistan’da yaklaşık dört yıl içerisinde üçüncü kez yapılacak olan erken parlamento seçimlerinin tarihi, 17 Aralık 2023 olarak açıklanmıştı. Aynı tarihte başkent Belgrad da dahil olmak üzere 65 şehirde ve bölgede yerel seçimler de yapılacak. Sırbistan’da yaklaşık 6.5 milyon seçmen bulunuyor.